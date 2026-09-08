Neues MMORPG zeigt erstmals langes Gameplay und die Community so: Willkommen zurück, New World!

Die Entwickler von ArcheAge Chronicles hatten sich bisher mit langen Gameplay-Szenen aus ihrem neuen MMORPG zurückgehalten. Umso spannender ist, was sie jetzt veröffentlicht haben.

Was ist zu sehen? Bisher haben sich die Entwickler mit langen Gameplay-Vorstellungen aus ArcheAge Chronicles zurückgehalten. Zuletzt gab’s zwar kurze Eindrücke zu den Klassen des MMORPGs, aber es fehlte noch eine Vorstellung der grundsätzlichen Spielerfahrung. Dabei soll der Nachfolger von ArcheAge im 4. Quartal 2027 auf Steam in den Early Access gehen.

Mit Blick auf den anstehenden Playtest möchten die Entwickler das jetzt aber offensichtlich ändern. Mit einem etwas mehr als 3 Minuten langen Besuch von Auroria zeigen sie erstmals einen Gameplay-Mix aus Kämpfen, Welt-Erkundung, Dialogen, Housing, Handel, Crafting und mehr. Ihr könnt euch das Video im Folgenden geben:

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Das koreanische New World

Wie reagiert die Community? Schon vorher gab es Kritik an Entwickler XL Games, weil ArcheAge Chronicles eine spürbar andere Spielerfahrung bieten soll als der Vorgänger: mehr PvE und MMO Lite, weniger PvP und MMORPG-Sandbox. Das spiegelt sich jetzt auch bei vielen Kommentaren wider.

Arcuscosinus schreibt etwa auf Reddit: „Wenn man sich den Trailer ansieht […], merkt man schon, dass vieles, was ArcheAge so großartig gemacht hat, vereinfacht wurde.“

depre550 sucht auf YouTube das gewisse Etwas: „ArcheAge-DNA? Zeigt eine Seeschlacht und Meereskraken!“

exlsp witzelt auf YouTube: „Mit einem NPC sprechen, ohne den Mund zu öffnen – genau wie im Original von ArcheAge.“

Es gibt aber auch Spieler, die das Gezeigte loben, sich auf das MMORPG freuen oder einen spannenden Vergleich ziehen.

UlfhednarTV schreibt auf YouTube (und ist nicht der einzige Spieler, der diesen Vergleich zieht): „Willkommen zurück, New World!“

kotsokale5850 feiert auf YouTube: „Hohohoo!! Das sieht fantastisch aus!! Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen!!“

OrdinarySlimeGuy sitzt auf Reddit zwischen den Stühlen: „Das sieht ziemlich gut aus. Aber auch hier ist das Problem, dass es zwar wie ein gutes Online-Spiel aussieht, aber nicht wie ArcheAge; hätten sie im Video nicht dasselbe Designmodell für den Transportwagen verwendet, würde ich ohne den Titel im Video niemals darauf kommen, dass es sich tatsächlich um ArcheAge handelt.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das Gezeigte? Ich kann die Enttäuschung der ArcheAge-Fans verstehen, bin da aber selbst recht emotionslos. Ich wurde mit dem MMORPG von XL Games nie warm. Der neue Fokus auf PvE, Story, Erkundung und Action liegt mir deutlich mehr. Deswegen landete ArcheAge Chronicles in meinem Ranking der kommenden MMORPGs auch im A-Tier.

Das neue Gameplay hat mich aber auch enttäuscht. Zum einen, weil das neue Material optisch deutlich weniger beeindruckt als das allererste Gameplay aus 2024. Zum anderen sehe ich in den 3 Minuten noch nichts, das ArcheAge Chronicles von anderen Spielen abhebt.

Aion 2 hat den riesigen MMORPG-Themenpark und das Fliegen. Chrono Odyssey das spannende Setting, die Zeitspielereien und die Spielwelt, die an Elden Ring erinnert. Langwierige Handelsfahrten mit der Kutsche hatte ich erst in Crimson Desert. Housing gibt’s mittlerweile fast überall, genau wie Action-Kämpfe.

Was also macht ArcheAge Chronicles aus? Das Gameplay gibt darauf noch keine Antwort. Oder wie seht ihr das? Verratet mir eure Einschätzung zum Spiel gern in den Kommentaren. Wir hatten diese Frage übrigens schon vor einer Weile den Entwicklern gestellt. Hier die lange Antwort von XL Games aus 2025: Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten