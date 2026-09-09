ArcheAge Chronicles: Beta – Alles, was ihr zum Stresstest wissen solltet

Noch vor dem Start des Early Access erhält ArcheAge Chronicles eine Beta-Phase. Was ihr dazu wissen müsst und wer teilnehmen darf, erfahrt ihr hier.

Wann findet der Stresstest statt? Die Testphase findet am Sonntag, dem 13. September 2026, von 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr früh statt.

Wo findet er statt? Interessierte Spieler können sich über die Steamseite über „Zugriff anfordern“ anmelden.

Wer kann teilnehmen? Leider sind zu dem Test nur Spieler aus den USA und Kanada zugelassen. Spieler aus Europa gehen also zumindest bei diesem Test leer aus, auch wenn sie Zugriff über Steam anfordern können.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Warum kann ich mich dann trotzdem über Steam anmelden? Gute Frage. Ihr könnt es natürlich trotzdem versuchen. Da die Zugänge allerdings ohnehin nicht allen Interessierten gewährt werden, ist es unwahrscheinlich, dass ihr trotz anderer Region eine Möglichkeit bekommt, reinzuspielen.

Wird es noch weitere Tests geben, an denen auch Europa teilnehmen darf? Das ist leider unklar, aber nicht unwahrscheinlich. Es ist vorstellbar, dass die Entwickler die Server regionsbasiert testen wollen und nach und nach verschiedenen Regionen die Möglichkeit geben werden.

Darf der Test gestreamt werden? Ja, mit einem Hinweis darauf, dass es sich um einen Netzwerktest handelt, dürfen die Teilnehmenden ihre Erlebnisse streamen und teilen. Ihr könnt euch also sicher über die gängigen Plattformen Eindrücke anschauen.

Was ist im Test spielbar? Genaue Angaben gibt es dazu nicht, allerdings wird der Inhalt sehr limitiert sein und sich auf die ersten Gebiete beschränken.

ArcheAge Chronicles soll noch dieses Jahr in den Early Access starten. Zuletzt wurden auch die Klassen für den Early Access vorgestellt, die erstmal unscheinbar wirken, aber es in sich haben, wenn man sich die Spezialisierungen anschaut: ArcheAge Chronicles präsentiert neue Klassen, sehen 0815 aus, doch die Spezialisierungen reißen es raus