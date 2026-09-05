ArcheAge Chronicles bereitet mit Test seinen Start vor, doch müssen wir leider draußen bleiben

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein wichtiger Test für das neue ArcheAge, viel Guild Wars 3 und ein Blick auf die kommende BlizzCon.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Wir haben auf der gamescom 2026 ausgiebig Gameplay aus Guild Wars 3 gesehen und sind begeistert! Warum und wieso? Das verraten wir euch in unserer Preview! In einem zweiten Artikel sind wir dann noch einmal genauer auf die Pläne für das Rollen-Design von GW3 in den Kämpfen eingegangen. Und wir beschäftigen uns mit der Skepsis aus der Community, weil Arenanet einen MMO-Lite-Ansatz verfolgt.

Wer sich die neuen Infos zu Guild Wars 3 lieber als Video geben möchte, schaut auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO vorbei:

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Bald kommt der Bestienbändiger

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Video starten Albion Online: Drachenfeuer im Launch-Trailer Autoplay

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat Update 81.0 erhalten. Im Fokus steht das Baumfällen, mit zugehörigen Quests, sowie diverse Verbesserungen für Gegner- und Quest-Skalierung, Ladezeiten und einige technische Baustellen. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.

Am 15. September erhält der MMORPG-Oldie Lineage 2 das erste Mal seit 22 Jahren einen neuen Server. Wer Bock auf ein bisschen MMO-Geschichte hat, kann sich über lineage2.plaync.com für den Neustart registrieren.

Auch Herr der Ringe Online hat diese Woche ein neues Update erhalten. 49.5 steht ganz im Zeichen einer neuen Belohnungsleiste für legendäre Gegenstände, außerdem wird auf den Servern Angmar und Mordor ab dem 9. September die maximale Stufe auf jeweils 115 erhöht. Und dann kehrt auch noch das Schatz-Bugan-Ereignis zurück. Die Patch Notes gibt’s auf lotro.com.

EverQuest Legends feiert seinen Start und den Labor Day mit einer tödlichen Biene und einem XP-Bonus. Alles dazu erfahrt ihr auf everquestlegends.com.

Der Mönch aus Tibia war zu schwach. Daher haben die Entwickler der jüngsten Klasse des MMORPGs einige Updates spendiert. Mehr dazu findet ihr auf tibia.com.

Neues Update und frische Roadmap: In Neverwinter passiert gerade wieder einiges. Das neue Paket heißt Monoliths of Madness und lässt euch untersuchen, warum überall in Faerûn die namensgebenden Steinformationen auftauchen. Was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

ODIN: Valhalla Rising hat mit dem Thunderbringer eine neue Klasse erhalten. Die Patch Notes findet ihr auf kakaogames.com. Der nachfolgende YouTube-Trailer stellt euch die Klasse vor:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen