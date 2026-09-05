ArcheAge Chronicles bereitet mit Test seinen Start vor, doch müssen wir leider draußen bleiben

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein wichtiger Test für das neue ArcheAge, viel Guild Wars 3 und ein Blick auf die kommende BlizzCon.
Highlights der Woche:
- In wenigen Tagen findet die BlizzCon 2026 statt. Vor allem Fans von World of Warcraft sollten einschalten, denn dann gibt es Belohnungen. Und nur so erfahrt ihr live, was es mit der verdächtig großen Lücke im Programm auf sich hat.
- WoW-Dämon Cortyn erreicht langsam Grenzen. Der neue Raid aus WoW ist ziemlich schwer und verzeiht schon ab Boss 1 wenige Fehler.
- Mit Drachenfeuer feierte ein neues Update seinen Start in Albion Online, das die Sandbox-Erfahrung um die bisher vielleicht besten PvE-Inhalte des MMORPGs ergänzt.
- Auf Steam haben die Entwickler von ArcheAge Chronicles einen Stresstest für die kommende Woche angekündigt. Zwar kann sich jeder für den Playtest registrieren, doch heißt es in der Ankündigung, dass man nur Spieler aus den USA und Kanada einladen wolle. Der Test findet vom 12. bis zum 13. September statt. Im 4. Quartal soll der Nachfolger von ArcheAge in den Early Access gehen.
Was ist sonst noch passiert? Wir haben auf der gamescom 2026 ausgiebig Gameplay aus Guild Wars 3 gesehen und sind begeistert! Warum und wieso? Das verraten wir euch in unserer Preview! In einem zweiten Artikel sind wir dann noch einmal genauer auf die Pläne für das Rollen-Design von GW3 in den Kämpfen eingegangen. Und wir beschäftigen uns mit der Skepsis aus der Community, weil Arenanet einen MMO-Lite-Ansatz verfolgt.
Wer sich die neuen Infos zu Guild Wars 3 lieber als Video geben möchte, schaut auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO vorbei:
Bald kommt der Bestienbändiger
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Eine neue Runde Buffs standen in World of Warcraft an. Ganze 7 Klassen wurden stärker und das mitunter deutlich.
- Plötzlich ist von World of Warcraft 2 die Rede und das so kurz vor der BlizzCon. Doch was steckt hinter dem Begriff und wo kommt er jetzt her?
- In Patch 12.1.5 wird es ein neues Reittier in World of Warcraft geben. Dafür braucht ihr aber Gold. Sehr, sehr viel Gold.
- Über 22 Jahre war ein Zwerg im PvP-Schlachtfeld von World of Warcraft gefangen, wo er einfach ausgeloggt ist. Doch was steckt dahinter?
- Auf eine Belohnung in World of Warcraft warten die besten 1 % der Welt noch immer. Denn Blizzard muss erst einmal die Booster rausfiltern.
- Ein weiteres Privat-Server-Projekt von World of Warcraft wird beerdigt. Damit ist auch „Ascension WoW“ nun gestorben.
- Einmal bei Blizzard Mäuschen spielen und alles sehen – das wünschen sich viele. Ein Fan von World of Warcraft hat gefragt und durfte einfach rein.
- Bei Final Fantasy XIV steht gerade einiges an. Am 8. September kommt Patch 7.56 mit dem Bestienbändiger, dafür haben die Entwickler ihre Sonderseite zum Update aktualisiert. Ein Tag später, am 9. September, startet die „Mog Mog-Kollektion – Astronomische Abenteuer – Teil 1“, zur Seite des Events kommt ihr über de.finalfantasyxiv.com. Und dann steht bei der Version für die Nintendo Switch 2 der Start der 30-tägigen Gratisspielzeit an. Mehr Infos dazu ebenfalls auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.
- Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben ihre Pläne für die Hüter-Überarbeitung veröffentlicht. Die vielen Details zu den geplanten Verbesserungen findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Das Update für Black Desert vom 3. September dreht sich um die Integration der Arbeitsausrüstung und Verbesserungen für Posten- und Eroberungskriege. Die Patch Notes findet ihr in Deutsch auf der offiziellen Webseite.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat Update 81.0 erhalten. Im Fokus steht das Baumfällen, mit zugehörigen Quests, sowie diverse Verbesserungen für Gegner- und Quest-Skalierung, Ladezeiten und einige technische Baustellen. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.
- Am 15. September erhält der MMORPG-Oldie Lineage 2 das erste Mal seit 22 Jahren einen neuen Server. Wer Bock auf ein bisschen MMO-Geschichte hat, kann sich über lineage2.plaync.com für den Neustart registrieren.
- Auch Herr der Ringe Online hat diese Woche ein neues Update erhalten. 49.5 steht ganz im Zeichen einer neuen Belohnungsleiste für legendäre Gegenstände, außerdem wird auf den Servern Angmar und Mordor ab dem 9. September die maximale Stufe auf jeweils 115 erhöht. Und dann kehrt auch noch das Schatz-Bugan-Ereignis zurück. Die Patch Notes gibt’s auf lotro.com.
- EverQuest Legends feiert seinen Start und den Labor Day mit einer tödlichen Biene und einem XP-Bonus. Alles dazu erfahrt ihr auf everquestlegends.com.
- Der Mönch aus Tibia war zu schwach. Daher haben die Entwickler der jüngsten Klasse des MMORPGs einige Updates spendiert. Mehr dazu findet ihr auf tibia.com.
- Neues Update und frische Roadmap: In Neverwinter passiert gerade wieder einiges. Das neue Paket heißt Monoliths of Madness und lässt euch untersuchen, warum überall in Faerûn die namensgebenden Steinformationen auftauchen. Was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.
- ODIN: Valhalla Rising hat mit dem Thunderbringer eine neue Klasse erhalten. Die Patch Notes findet ihr auf kakaogames.com. Der nachfolgende YouTube-Trailer stellt euch die Klasse vor:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- In Guild Wars 3 werden zum Start 4 spielbare Völker einziehen. Im Spotlight verraten die Entwickler, warum eine Überarbeitung der bereits bekannten so wichtig war. Mit dabei: die Asura, die tatsächlich spürbar anderes wirken.
- Wir durften euch im Zuge der gamescom übrigens einen exklusiven Einblick aus Guild Wars 3 zeigen, der ein Nährboden für Theorien geworden ist.
- Wir nähern uns dem globalen Start von Aion 2 und die Verantwortlichen bei NCSoft nutzen ihr jüngstes Video dafür, die größte Stärke des MMORPGs hervorzuheben.
- Aion 2 ist ein großes Themenpark-MMORPG, das einen großen Schwerpunkt auf das Endgame setzt. Im Guide verraten wir euch daher schon jetzt, wie ihr effizient die Maximalstufe 45 erreicht.
- Auf die Vorabregistrierungen folgt die Bekanntgabe des Release-Termins: Architect: Land of Exiles feiert seinen globalen Start noch im September, kurz vor dem Launch vom großen Konkurrenten Aion 2.
- Unter den diversen Pixel-MMORPGs ist Drakantos wohl das vielversprechendste. Vor dem Early-Access-Start auf Steam haben die Entwickler jetzt die wohl größte Schwäche des Online-Rollenspiels adressiert.
- Und da steht schon der nächste Ragnarok-Ableger in den Startlöchern. Ragnarok: The Promised Adventure bereitet sich auf die Beta vor und soll dabei von Anfang an eine englische, regionsfreie Version besitzen. Für den Test-Zugang könnt ihr euch auf rop.gnjoy.in.th registrieren.
- Die Entwickler von Stars Reach arbeiten weiter fleißig an der Early-Access-Version des MMORPGs. Das Ground-Control-Update 8.5.0 hat sich vor allem auf Performance, Stabilität, Updates für das Interface, Verbesserungen für das Housing und Bugfixes fokussiert. Die Patch Notes findet ihr unter anderem auf Steam.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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