Neues MMORPG auf Steam ist auf 500.000 Wunschlisten, merzt vor dem Start größten Kritikpunkt aus

Unter den diversen Pixel-MMORPGs ist Drakantos wohl das vielversprechendste. Vor dem Early-Access-Start auf Steam haben die Entwickler jetzt die wohl größte Schwäche des Online-Rollenspiels adressiert.

Was ist das für ein Kritikpunkt? Bei den bisherigen Playtests kam Drakantos stets sehr gut bei vielen MMO-Fans an. Vor allem der schicke Pixel-Look, der wohlig an alte SNES-Klassiker wie Secret of Mana oder Terranigma erinnert, weiß zu gefallen. Im Mai 2026 konnten sich die Entwickler daher auch über 500.000 Wunschlisten-Einträge auf Steam freuen.

Wenn etwas wiederholt kritisiert worden ist, dann die Steuerung. Beispielsweise war es anfangs als Nahkämpfer nur möglich, in die vier Hauptrichtungen zu schlagen (nach links, rechts, oben, unten). Das hat man zwischenzeitlich angepasst und durch das jüngste Update lassen sich frontal genutzte Fähigkeiten über den Maus-Cursor gezielt in der Wunschrichtung auslösen.

Durch die neuen Verbesserungen der Steuerung war es zudem nötig, die Controller-Erfahrung zu überarbeiten. Dort habt ihr jetzt etwa die Möglichkeit, Gegner kurzzeitig über den rechten Analogstick anzuvisieren.

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Es fehlt nicht mehr viel bis zum Early Access

Was hat sich noch getan? Aber auch an anderer Stelle wurde das Feedback der Tester umgesetzt. Auf Steam erklären die Entwickler, dass man das Artefaktsystem überarbeitet, das Fertigkeiten-Interface angepasst und den Spielermarkt sowie das Mail-System fertiggestellt hat. Außerdem lassen sich nun fürs PvP private Partien erstellen, für die man die Regeln, Spielerzahl und Karte definieren kann.

Nun würde man noch an Quests und der Hauptgeschichte feilen, um das Spiel für den bald anstehenden Early Access bereitzumachen. Dank neuer Mitglieder macht das Team laut der Mitteilung an die Spieler derzeit große Fortschritte. Einen konkreten Starttermin möchten die Entwickler aber nicht verraten.

Was ist Drakantos für ein MMORPG? Anfangs wählt ihr in Drakantos aus einer Auswahl vorgefertigter Helden einen aus und bestimmt so das Aussehen (kann später durch Skins angepasst werden) und den Spielstil (die jeweiligen Fähigkeiten lassen sich durch Artefakte und Kugeln anpassen). Einen eigenen Charakter könnt ihr euch nicht erstellen.

Danach führen Quests durch die ersten Schritte, bis ihr schließlich im MMO-Teil landet und dort auf Wunsch den Helden wechseln dürft. Von dort aus könnt ihr euch auf die nächsten Quests stürzen oder die Welt erkunden. Zudem lassen sich über eine Oberweltkarte spezielle Missionen auswählen, an deren Fortschritt mehrere Spieler parallel arbeiten können.

Die Entwickler versprechen Housing, Spielerhandel, Crafting, Gilden, globale Events, optionales PvP und vieles mehr. Dank des schicken Pixel-Looks und des bisher sehr positiven Feedbacks vieler Playtester hat es Drakantos auf die folgende Liste geschafft: 6 kommende MMORPGs auf Steam, die richtig gut werden könnten, über die aktuell aber niemand spricht