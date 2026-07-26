6 neue MMORPGs auf Steam, die richtig gut werden könnten, über die aktuell aber niemand spricht

Wer an die Zukunft der MMORPGs denkt, der hat sicherlich sofort die Großen wie Guild Wars 3 und das LoL-MMORPG im Blick. In dieser Liste stellt euch Genre-Enthusiast Karsten Scholz jedoch ein paar vielversprechende Online-Rollenspiele vor, die für Steam erscheinen sollen und derzeit noch unter dem Radar vieler MMO-Fans fliegen.

Was sind das für MMORPG-Tipps? Wenn ihr meine Tier List der 69 MMORPGs der Zukunft gesehen habt, dann wisst ihr bereits: Im S- und A-Tier sind die üblichen Verdächtigen wie Guild Wars 3, das LoL-MMORPG, Aion 2 und Co. gelandet. Die Gründe für meine Wahl führe ich unter der Tier List genauer aus.

Um den Umfang des Artikels nicht zu sprengen, fehlt diese Begründung jedoch ab dem B-Tier. Schließlich sind insgesamt 69 offiziell bestätigte MMO-Projekte in der Tier List gelandet. Das ist eine Menge Holz.

Gerade mit Blick auf die nicht so bekannten, aber aus meiner Sicht vielversprechenden Spiele aus dem dritten Tier möchte ich das jetzt ändern. Es gibt schließlich auch dort Gründe, warum ich mir mehr oder weniger sicher bin, dass sie in ihrer angepeilten Nische richtig viel Spaß machen und dort erfolgreich sein können.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Im Folgenden nehme ich mir also die Zeit und stelle euch 6 dieser eher unbekannten MMORPG-Projekte der Zukunft vor. Wenn ihr weitere Geheimtipps auf Lager habt, dann haut diese gern in die Kommentare.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video zu 8 aktuellen Hoffnungsträgern des Genres live gegangen. Reingeschaut:

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Apogea – Wer die alten MMO-Klassiker liebt, sollte mal reinschauen

Die wichtigsten Eckdaten:

Entwickler: Trinitas

Genre: Mittelalter-Fantasy-MMORPG mit Top-Down-Perspektive und Pixel-Art-Grafik

Bezahlmodell: Free2Play mit „No Pay2Win“-Versprechen

Status: In Entwicklung, man kann sich für einen Playtest anmelden

Angepeilter Release: Unbekannt

Produktseite auf Steam

Was zeichnet das Spiel aus? Apogea konnte bereits bei den bisherigen Playtests eine Spielerfahrung andeuten, die nostalgisch an große Klassiker wie Tibia, EverQuest oder RuneScape erinnert. Dazu kommt die charmante Retro-Atmosphäre durch den Grafikstil und die Top-Down-Perspektive. Die Entwickler von Trinitas verstehen es richtig gut, gewisse Nostalgieknöpfe zu drücken.

Zu dieser nostalgischen Spielerfahrung gehört es, dass euch Apogea kaum an die Hand nimmt. Die eigenständige Erkundung der Welt und ihrer Geheimnisse nimmt eine wichtige Rolle ein. Quests haben teils mehrere Stufen und erfordern Hirnschmalz. Und die Entwickler selbst warnen: Die Reise ist hart, wer Herausforderungen mag, ist hier genau richtig.

Video starten Pixel-MMORPG Apogea zeigt im Trailer, wie herausfordernd es sein will Autoplay

Das oldschoolige Abenteuer wird angereichert durch moderne Optionen wie die anpassbare UI oder nette Angebote wie das Player-Housing direkt in der Welt. Dazu kommt die Charakterentwicklung über die drei Grundklassen Knight, Mage und Rogue sowie ein Talentbaum, der euch verschiedene Fähigkeiten und Techniken entwickeln lässt.

Die Entwickler haben bis zum finalen Release aber noch einige Arbeit vor sich. Der Einstieg ist derzeit unnötig frustrierend. In den ersten Stunden fühlt man sich schnell verloren oder prallt gegen eine Wand. Zudem könnte Apogea noch manch eine über die Jahre etablierte Komfortfunktion gebrauchen. Teils fühlen sich Standardaktionen wie der Handel oder das Inventar-Management viel zu mühsam an.

Zu guter Letzt fehlt in Apogea noch die visuelle Abbildung der eigenen Charakterprogression. Abseits von den Waffen verändert sich das Aussehen des Helden nicht, wenn man stärkere Ausrüstung trägt. Das kann auf die Motivation schlagen. Für Fans von Klassikern wie Tibia oder RuneScape könnte das hier dennoch genau das richtige MMORPG sein.