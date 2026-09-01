Das „Nr. 1 MMORPG aus Korea“ legt sich mit Aion 2 an, parkt seinen Release direkt vor der großen Konkurrenz

Auf die Vorabregistrierungen folgt die Bekanntgabe des Release-Termins: Architect: Land of Exiles feiert seinen globalen Start noch im September, kurz vor dem Launch vom großen Konkurrenten Aion 2.

Wann startet Architect: Land of Exiles? Der offizielle globale Launch von Architect: Land of Exiles soll am 16. September 2026 erfolgen. Seit August könnt ihr euch auf der Webseite des MMORPGs vorab registrieren, um euch für den Start einige Ingame-Belohnungen zu sichern.

Bis zum 13. September soll jetzt eine Reservierungsphase für Charakternamen laufen. Wie genau die Reservierung abläuft und welche Server bereitstehen, erfahrt ihr auf architectgb.drimage.com.

Video starten Das neue MMORPG Architect: Land of Exiles präsentiert erstes Gameplay im Trailer Autoplay

Architect versus Aion 2

Warum ist der Termin bemerkenswert? Seitdem extrem erfolgreichen Start von Architect: Land of Exiles im Heimatmarkt nutzen die Entwickler selbstbewusst den Titel „Nr. 1 MMORPG aus Korea“, und das, obwohl man mit Aion 2 ab November 2025 namhafte Konkurrenz erhalten hat.

Dieser Konkurrenzkampf geht jetzt auf der globalen Bühne weiter. Die Verantwortlichen von Architect haben ihren globalen Start nämlich kurz vor dem Launch des großen Konkurrenten geparkt – hier noch einmal der Fahrplan von Aion 2:

16. September: Vorab-Download ist ab 15 Uhr verfügbar

17. und 18. September: Launch-Scale Test

30. September: Start vom Frühzugang für alle Besitzer eines Gründerpakets

5. Oktober: Offizieller Launch von Aion 2

Hat Architect gegen Aion 2 im Westen eine Chance? Obwohl Aion 2 auf einen großen Themenpark setzt, mit Quests, Dungeons, Raids, optionalem PvP und schicker Grafik, wird das MMORPG von vielen westlichen Spielern kritisch beäugt. Das liegt vor allem an der Free2Play-Monetarisierung und weiteren Eigenheiten asiatischer Online-Rollenspiele.

Diese Eigenheiten kommen bei Architect jedoch noch sehr viel mehr zum Tragen. Das MMORPG setzt stark auf Cross-Play zwischen PC und Mobile und tägliche, eher grindige Aufgaben, die ihr euch durch Auto-Funktionen fürs Questen und Kämpfe vereinfachen könnt. Dazu kommt der recht generische Unreal-Engine-Look und ein Bezahlmodell, das klare Pay2Win-Elemente besitzen soll.

Könnte Architect dennoch interessant für euch sein? Probiert ihr lieber Aion 2 aus? Oder meidet ihr beide MMORPGs? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Für das Grindfest 2026 hatten wir uns übrigens noch 8 andere MMORPGs aus Asien angeschaut, die in den kommenden Monaten und Jahren bei uns im Westen erscheinen sollen. Falls ihr den Artikel verpasst habt, schaut hier vorbei: 8 kommende Asia-MMORPGs im Check: Welches lohnt sich für euch?