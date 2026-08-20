Das „Nr. 1 MMORPG aus Korea“ bereitet sich auf den globalen Release vor und es ist nicht Aion 2

Nach dem Start im koreanischen Heimatmarkt im Oktober 2025 bereitet das MMORPG Architect: Land of Exiles jetzt den globalen Release vor; die Vorabregistrierungen sind gestartet.

Was ist das für ein MMORPG? Architect: Land of Exiles konnte nach seiner Ankündigung vor einigen Jahren vor allem durch schick inszenierte Trailer und die hübsche Unreal-Engine-5-Grafik einige Aufmerksamkeit generieren. Im Oktober 2025 gelang den Entwicklern von Aqua Tree im koreanischen Heimatmarkt dann ein fulminanter Start. Laut invenglobal.com eroberte das Spiel aus dem Stand die Umsatz-Charts in Korea.

Seitdem schmücken die selbstbewussten Entwickler ihr Spiel in Trailern und auf der englischen Webseite mit dem Titel „Nr. 1 MMORPG aus Korea“, und das, obwohl man mit Aion 2 ab November 2025 namhafte Konkurrenz erhalten hat.

Wie viele andere Online-Rollenspiele aus Korea setzt Architect: Land of Exiles auf seine Grafikpracht, eine riesige Open-World, actionreiche Kämpfe (PvE und PvP) und Grind.

Video starten Das neue MMORPG Architect: Land of Exiles präsentiert erstes Gameplay im Trailer Autoplay

MMORPG mit Automatikschaltung

Könnte Architect etwas für euch sein? Wir bezweifeln, dass Architect: Land of Exiles den Erfolg im Heimatmarkt auf globaler Bühne wiederholen kann. Zum Fundament des MMORPGs gehört es, dass ihr es dank Cross-Play wahlweise auf PC und Mobile spielen könnt und dass euch die täglichen, eher grindigen Aufgaben durch Auto-Funktionen fürs Questen und Kämpfe abgenommen werden.

Die schicke Grafik ändert zudem nichts daran, dass Architect den generischen Unreal-Engine-Look mitbringt, der viele asiatische MMORPGs visuell recht austauschbar werden lässt. Zudem soll das Bezahlmodell starke Pay2Win-Elemente besitzen.

Wann könnte der globale Release anstehen? Einen Termin gibt’s bislang nicht. Die Live-Schaltung der englischen Webseite sowie der dortige Start der Vorabregistrierungsphase zeigen jedoch, dass die Entwickler auf den globalen Release zusteuern. Wer sich registriert, kann sich – wie so oft bei asiatischen MMORPGs – diverse Ingame-Belohnungen für den Start sichern.

Wie sieht es aus: Klingt Architect für euch interessant oder meidet ihr das MMORPG, wenn es bei uns erscheint? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Für das Grindfest 2026 hatten wir uns übrigens noch 8 andere MMORPGs aus Asien angeschaut, die in den kommenden Monaten und Jahren bei uns im Westen erscheinen sollen. Falls ihr den Artikel verpasst habt, schaut hier vorbei: 8 kommende Asia-MMORPGs im Check: Welches lohnt sich für euch?