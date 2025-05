Neues MMORPG überzeugt mit wunderschöner Grafik, startet noch 2025, doch es gibt einen Haken

Das neue MMORPG Architect: Land of Exiles hat jüngst seinen Release für 2025 bestätigt. Das Spiel ist optisch sehr ansprechend und verspricht actionreiche Kämpfe sowie Massenschlachten.

Was ist das für ein MMORPG? Das neue MMORPG Architect: Land of Exiles sieht dank Unreal Engine 5 wunderschön aus. Mit einem Action-Kampfsystem und bunten Effekten sollen zudem die Bosskämpfe zum Hingucker werden. Das neue Spiel von den koreanischen Entwicklern von Aquatree und dem Publisher HiveIM wurde zuerst 2024 auf der G-Star Spielemesse in Korea gezeigt.

Nicht nur dank der Unreal Engine 5 und dem gleichen Entwicklungsland erinnert das MMORPG an Throne and Liberty. Auch die geplanten Massenschlachten mit Hunderten von Spielern kennt man bereits von der Konkurrenz.

Architect: Land of Exiles möchte zudem eine echte Open-World ohne verschiedene Kanäle bieten, durch die Spieler mithilfe von Mounts fliegen, schwimmen und klettern können. Auch eine Geschichte mit Cutscenes und Nebenquest soll es geben. Lebendig soll die Welt neben den Spielern und Monstern auch von Weltenbossen gemacht werden, genauso wie es immer wieder zu dynamischen Events kommen soll.

Hier könnt ihr den Ankündigungs-Trailer sehen:

Ein Haken trübt die Vorfreude

Was ist der Haken? Das Korea-MMORPG will zwar 2025 seinen Release in Korea starten und soll auch zu uns in den Westen kommen, doch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wohl dann, wenn es dort erprobt wurde. Hier orientieren sich die Entwickler vermutlich an NCsoft, die diesen Weg zuletzt beim Vorbild Throne and Liberty gegangen sind und nun auch für ihre anderen Titel wie Aion 2 wählen.

Architect: Land of Exiles soll außerdem auf dem Handy verfügbar sein, wenn auch in einer eigenständigen Version, die nicht mit der geplanten PC- und Konsole-Variante zusammenhängt. Doch diese Mobile-Version soll auch Features wie Autoplay bieten.

Entscheiden die Waffen über die Fähigkeiten der Charaktere? Hier unterscheidet sich Architect: Land of Exiles von Throne and Liberty. Das neue MMORPG setzt auf ein typisches Klassensystem und erlaubt Spielern ohne Gender-Lock zwischen fünf Klassen auszuwählen (via biz.chosun.com):

Krieger

Zauberer

Kampfpriester

Assassine

Jäger

Architect: Land of Exiles soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Korea erscheinen und landet damit in einem sehr umkämpften Umfeld zwischen Aion 2, Chrono Odyssey, Legend of Ymir und Project SOL sowie den großen Updates für die bekannten Genre-Vertreter in Südkorea.

Ob Architect: Land of Exiles sich in diesem wettbewerbsreichen Markt in Südkorea durchsetzen kann und wirklich zu uns in den Westen kommt, bleibt also abzuwarten. Immerhin ein großes MMORPG soll definitiv 2025 bei uns erscheinen und kann die Fans jetzt schon mit seinem Gameplay überzeugen: „Sieht aus wie New World auf Steroiden“ – Spieler feiern neues Gameplay zu kommendem MMORPG-Blockbuster