Chrono Odyssey verrät endlich, was es für ein MMORPG sein will

Mit Chrono Odyssey soll 2025 zumindest ein großes MMORPG für PC und die Konsolen erscheinen. Jetzt haben die Entwickler ein 20 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem sie erstmals in dieser Form über ihr ambitioniertes MMORPG sprechen.

Was verraten die Entwickler von Chrono Studio? Im Folgenden fassen wir euch die wichtigsten Erkenntnisse aus dem 20 Minuten langen Interview zu Chrono Odyssey zusammen, wobei wir diese in thematisch passende Abschnitte aufteilen. Falls ihr euch das Interview-Video selbst geben möchtet, schaut auf YouTube vorbei oder klickt im Folgenden auf Start:

Ziele, Setting und Welt von Chrono Odyssey

Für die Entwickler hat es von Anfang an eine hohe Priorität, dass die grundsätzliche Charakterentwicklung während der Level-Phase genauso viel Spaß macht wie das spätere Endgame. Ein weiterer Fokus liegt darauf, den Spielern eine grenzenlose Welt ohne Ladebildschirme anzubieten.

In dieser Welt sollt ihr gleichermaßen durch Wälder wandern, Bäume fällen, Angeln oder mit anderen Spielern starke Monster bekämpfen können. Während die Natur so realitätsnah wie möglich gestaltet wurde, bilden außerweltliche Gebilde immer wieder einen starken, visuellen Kontrast.

In Chrono Odyssey erwartet euch nämlich kein typisches Fantasy-Setting. Es gibt Einflüsse aus dem kosmischen Horror, aber auch eine Bedrohung für die Menschheit, die an die Zerg aus StarCraft erinnert. Tatsächlich erinnern viele Szenen aus dem Video und vorherigen Trailern an Dark-Fantasy-Soulslikes wie Lords of the Fallen.

Ähnlich wie in Black Desert gibt es auch in Chrono Odyssey ein Parcours/Kletter-System, wodurch Charaktere etwa auf Dächer von Häusern oder auf Mauern von Ruinen gelangen können. Die Erkundung der Welt nimmt eine wichtige Rolle ein. Daher hält sich das Spiel auch damit zurück, euch an die Hand zu nehmen und mit blinkenden Anzeigen zum Ziel zu führen.

Das düstere Setting erinnert an Dark-Fantasy-RPGs wie Lords of the Fallen.

Chrono Odyssey und die Zeit

In der Welt von Setera kollidieren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die dadurch entstehenden Bedrohungen sollen sich nicht nur durch die Herausforderungen im Spiel äußern, sondern auch durch eine „epische Erzählung“ unterstützt werden. In Chrono Odyssey gibt es dabei eine Hauptquestreihe, die den Spielern mehr Freiheiten geben soll als in anderen MMORPGs.

Was die Auswirkungen der Zeit aufs Gameplay und die Welt angeht, ist der RPG-Klassiker Chrono Trigger eine wichtige Inspiration für das Team. Auch in Chrono Odyssey soll man die Zeit nutzen, um ein kataklysmisches Ereignis zu verhindern.

Für die Manipulation der Zeit nutzt man den Chronotector. Mit diesem lassen sich beim Erkunden etwa versteckte Wege offenbaren oder zerstörte Pfade wiederherstellen.

Im Folgenden findet ihr den Trailer zu Chrono Odyssey, der auf die anstehende Beta im Juni einstimmt:

Leveln, Crafting und Dungeons – die Aktivitäten

Zu den Aktivitäten von Chrono Odyssey gehören das Crafting, Prüfungen und Chrono Gates für Einzelspieler respektive Expedition-Dungeons sowie Kämpfe gegen Weltbosse für Gruppen. Da alles mit Erfahrung belohnt, kann man nur über das Sammeln von Ressourcen sowie die Herstellung von Items leveln, wenn man das möchte.

In Chrono Gates erwarten euch knackige Bosse, die ihr im eins gegen eins bezwingen müsst. Prüfungen sollen indes mehr als nur Kampf bieten. Dort finden Solisten auch Fallen, Rätsel und Zufallsmechaniken, die oft mit den Zeitmanipulationen verknüpft sind.

Expeditionen sind wiederum Dungeon-Herausforderungen für 3 Spieler, in der jedes Mitglied eine bestimmte Rolle einnehmen muss. Die Weltbosse richten sich indes an 5-Spieler-Teams oder noch größere Allianzen.

Einer der Weltbosse aus Chrono Odyssey.

Darüber hinaus gibt es noch sogenannte Labyrinthe, also Risse in Zeit und Raum, in denen euch besondere Herausforderungen erwarten, bei denen die Erkundung eines Gebiets, die Überwindung von Hindernissen und das Aufspüren von Geheimnissen im Vordergrund stehen.

Über Zeitportale wechselt ihr in die Vergangenheit, wodurch ihr Zugang zu seltenen Materalien sowie Items erhaltet, die mit der Geschichte der Welt verbunden sind. Die Kopfgeld-Jagd bietet Ziel-orientierte Quests für die offene Welt.

Statt große Belagerungen und Arena-PvP setzt Chrono Odyssey auf ein PvEvP-System, bei dem eher kleine Gruppen um Weltboss-Loot streiten. Auch ganz grundsätzlich sind die Gruppeninhalte des MMORPGs auf eher kleine Gruppen aus 5 Spielern ausgelegt.

Über das Crafting könnt ihr unter anderem Rüstungen herstellen und diese weiter verbessern. Die Materialien dafür gibt’s vom Sammeln, durch Erkundung und Kämpfe. Laut den Entwicklern soll dabei jeder Spielstil gleichermaßen zum Ziel führen. Sprich: Wer Kämpfe eher meidet und sich aufs Crafting fokussiert, soll dennoch die bestmögliche Ausrüstung erhalten können.

Klassen und Kämpfe in Chrono Odyssey

Die Charakterauswahl läuft wohl über einen Kartentisch, an dem sechs Helden sitzen, welche die verschiedenen Klassen repräsentieren. Der Berserker ist zu sehen, der sich auf die drei Waffenarten „Chain Blades“, „Twin Axes“ und „Battle Axe“ spezialisieren kann. Die Assassine kommt danach, mit möglichen Spezialisierungen für „Sabre“, „Wrist Blades“ und „Musket“.

Ein kurzer Blick auf die Charaktererstellung des Spiels zeigt, dass die Modelle sehr detailliert ausfallen:

Die Charaktermodelle fallen sehr detailliert aus.

Das Klassensystem mit den verschiedenen Waffengattungen soll euch viele Freiheiten ermöglichen, sodass ihr unterschiedliche Rollen einnehmen könnt. So könnt ihr in Gruppen etwa heilen und solo Schaden verursachen.

Das Kampfsystem setzt auf den Wechsel zweier Waffen und auf aktives Ausweichen und Parieren – ähnlich wie zuletzt in Throne and Liberty -, damit nicht nur die Werte des Charakters den Ausgang über den Kampf bestimmen. Die Fertigkeiten besitzen Cooldowns. Wer nur auf eine Waffe setzt, wird nur einen Teil der möglichen Skills zur Verfügung haben, was bei Elite-Bossen schnell Probleme bereiten kann.

Laut den Entwicklern sollen die Fertigkeiten dabei oftmals mehrere Funktionen erfüllen, wodurch man sie teils situativ einsetzen sollte, um das Maximum aus ihnen herauszuholen.

Die Beta von Chrono Odyssey

Zu guter Letzt sprachen die Entwickler über den weiteren Fahrplan. Die anstehende Beta wird der erste öffentliche Test von Chrono Odyssey sein. Das Ziel ist es, möglichst viel Feedback zu erhalten, um das Spiel bis zum Launch bestmöglich zu verbessern. Leider haben sie erneut kein klares Datum für Interessierte. Klar ist nur, dass der Test im Juni 2025 stattfinden soll.

Was die Entwickler aber betonen: Nach dem Launch soll das Spiel regelmäßig erweitert werden, um neue Regionen, Klassen und Aktivitäten zu bieten. Erscheinen soll Chrono Odyssey im Laufe von 2025 für Steam, Epic Games, PS5 und Xbox Series. Wer beim Test mitmachen möchte, findet hier die bekannten Infos: Closed Beta von Chrono Odyssey startet bald – so macht ihr mit und das ist drin