Chrono Odyssey: Closed Beta startet bald – so macht ihr mit und das ist drin

Mit einem neuen Trailer haben die Entwickler endlich Details zum ersten Beta-Test von Chrono Odyssey verraten. MeinMMO fasst euch alles Bekannte zum Playtest des größten, neuen MMORPGs 2025 zusammen.

Wann startet die Beta und was kann ich spielen? Die geschlossene Beta von Chrono Odyssey, über die MeinMMO bereits Anfang Mai berichtet hatte, startet im „Juni 2025“, ein genaues Datum gibt es leider nicht. Klar ist dafür, dass der Test den ersten Teil der Hauptgeschichte sowie drei spielbare Klassen enthalten wird: Swordsman, Ranger und Berserker.

So macht ihr mit: Wer sich den wohl größten MMORPG-Release des Jahres im Zuge der Beta frühzeitig anschauen möchte, braucht zwingend einen Steam-Account. Besucht die Produktseite von Chrono Odyssey auf Steam und aktiviert dort bei „Am Spieltest von Chrono Odyssey Playtest teilnehmen“ den Auswahlpunkt „Zugriff anfordern“.

Wie viele Spieler in die Closed-Beta eingeladen werden sollen, ist unklar. Bislang hatten die Entwickler nur gezielte Fokustests mit kleinen Gruppen abgehalten. Im Folgenden könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer für die Closed-Beta anschauen:

Chrono Odyssey auf dem Summer Game Fest

Was ist noch bekannt? Ein offizieller Tweet der Entwickler auf X lässt uns vermuten, dass Chrono Odyssey auf dem Eröffnungs-Event vom Summer Game Fest von Geoff Keighley gezeigt wird. In dem Post heißt es: „Die Zeit wartet auf niemanden … aber wir zählen jede Sekunde bis zum @summergamefest! Los geht’s, @geoffkeighley!“

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Vorgestellt wurde Chrono Odyssey bereits Ende 2020. Etwa 120 Entwickler arbeiten an dem Spiel. Das Action-MMORPG führt euch in die Welt von Setera, die nicht nur groß, nahtlos, abwechslungsreich und offen ausfallen, sondern sich auch im ständigen Wandel befinden soll – etwa durch die Jahreszeiten und Wetter-Events.

Der Wandel wird darüber hinaus durch Zeitreisen ausgelöst, da ihr zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin- und herwechseln könnt. Der Wechsel soll nahtlos in der Spielwelt passieren – ähnlich wie die Reise zwischen den beiden Welten in Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023.

In Chrono Odyssey habt ihr die Wahl zwischen sechs Kampfklassen: Paladin, Swordsman, Berserker, Assassine, Ranger und Zauberin. Jeder Klasse sollen mehrere Waffentypen zur Verfügung stehen, die ihr im Kampf munter tauschen könnt. Im Kampf könnt ihr dabei – unabhängig von der Wahl eurer Klasse – mit dem sogenannten Chronoprotector Raum und Zeit manipulieren.

Die Entwickler versprechen Dungeon- und Raid-Herausforderungen. Auch PvP-Inhalte und Sammel – sowie Herstellungsaktivitäten soll es geben. Ihr könnt Aufgaben wie Ernten, Holzfällen, Schürfen und Häuten übernehmen. Die Ressourcen lassen sich zu Ausrüstung sowie Verbrauchsgütern verarbeiten.

Neben Chrono Odyssey sollen dieses Jahr noch weitere MMORPGs final erscheinen. Andere spannende Online-Rollenspiele werden indes frühestens 2026 oder später live gehen. Eine Übersicht über die wichtigsten MMORPGs der Zukunft findet ihr hier: Von Aion 2 bis Chrono Odyssey: Ausblick auf das MMORPG-Jahr 2025