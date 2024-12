Von Aion 2 bis Chrono Odyssey: Ausblick auf das MMORPG-Jahr 2025

Das Spielejahr 2025 nähert sich langsam, aber sicher dem Ende und die MeinMMO-Redaktion fasst zusammen, auf welche Highlights sich alle Fans von MMORPGs aller Voraussicht nach freuen dürfen – und welche Online-Rollenspiele erst 2026 oder später kommen werden.

Auch wenn es in diesem Jahr 2024 einige Beerdigungen (beispielsweise ArcheAge), Verschiebungen (für ArcheAge Chronicles etwa) und sogar Release-Streichungen (Blue Protocol) gab, blicken MMORPG-Fans auf spannende Monate zurück.

Zum Ersten, weil alle großen Online-Rollenspiele im Jahr 2024 eine Erweiterung spendiert bekommen haben. Zum Zweiten gingen mit Tarisland und Throne and Liberty zwei neue MMORPGs an den Start. Und zum Dritten starteten einige spannende Projekte in den Early Access, etwa Pax Dei, Corepunk und Brighter Shores.

Doch wie sieht der Fahrplan für das kommende Jahr 2025 aus? Können sich Genre-Fans erneut auf den einen oder anderen Release freuen? Was ist offiziell angekündigt? Worüber wird spekuliert? MeinMMO fasst euch zusammen, was bislang bekannt ist.

Diese großen MMORPGs sollen 2025 erscheinen

Chrono Odyssey

Im letzten Quartalsbericht von Publisher Kakao Games aus dem November 2024 gab es noch einmal die Bestätigung: Das MMORPG Chrono Odyssey soll im vierten Quartal 2025 für Steam, den Epic Games Store, PlayStation 5 sowie Xbox Series erscheinen.

Angekündigt wurde das Projekt Ende 2020. Etwa 120 Entwickler arbeiten an dem Spiel. Die Kern-Features des Action-MMORPGs lesen sich wie folgt:

Die Welt von Setera soll nicht nur groß, nahtlos, abwechslungsreich und offen ausfallen, sondern sich auch im ständigen Wandel befinden – und zwar nicht nur durch die Jahreszeiten und Wetter-Events.

Der Wandel wird auch durch Zeitreisen ausgelöst, da ihr zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin- und herwechseln könnt. Der Wechsel soll nahtlos in der Spielwelt passieren – ähnlich wie die Reise zwischen den beiden Welten in Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023.

In Chrono Odyssey habt ihr die Wahl zwischen sechs Kampfklassen: Paladin, Swordsman, Berserker, Assassine, Ranger und Zauberin.

Jeder Klasse sollen mehrere Waffentypen zur Verfügung stehen, die ihr im Kampf munter tauschen könnt.

Im Kampf könnt ihr dabei – unabhängig von der Wahl eurer Klasse – mit dem sogenannten Chronoprotector Raum und Zeit manipulieren.

Dank der zahlreichen Anpassungsoptionen des Charakterbaukastens sollen Spielercharaktere und NPCs möglichst individuell und einzigartig aussehen.

Die Entwickler versprechen Dungeon- und Raid-Herausforderungen. Auch PvP-Inhalte soll es geben.

Es wird Sammel – und Herstellungsaktivitäten geben. Ihr könnt Aufgaben wie Ernten, Holzfällen, Schürfen und Häuten übernehmen. Die Ressourcen lassen sich zu Ausrüstung sowie Verbrauchsgütern verarbeiten.

Ob es die für Ende 2024 angedachte Closed-Beta noch geben wird, ist aktuell unklar. Das letzte Update der Entwickler stammt aus dem August (via Steam).

Aion 2

Ebenfalls im November 2024 gab es von den NCSoft-Verantwortlichen die Bestätigung, dass der globale Launch von Aion 2 für die zweite Hälfte von 2025 geplant ist. Wie der Nachfolger von ArcheAge soll sich auch die Fortsetzung des MMORPGs aus 2008 verstärkt an ein internationales Publikum richten und daher verstärkt PvE-Inhalte bieten.

Entwickelt wird Aion 2 von derzeit etwa 300 Mitarbeitern in der Unreal Engine 5. Anfang 2025 soll eine großangelegte Marketing-Kampagne starten. Der Publisher verspricht eine größere Welt als im ersten Aion und ein Bezahlmodell wie bei Throne and Liberty (Free2Play, Ingame-Shop, Battle Pass).

Corepunk

Wer möchte, kann Corepunk bereits jetzt in der Early-Access-Version spielen, die am 26. November 2024 gestartet ist. Das Feedback der Spieler zeigt, dass die oldschoolige Erfahrung des „Top-Down-MMORPGs“ schon in dieser unfertigen Form Spaß machen kann. Ihr müsst jedoch mit einigen Eigenheiten leben, die es in der Form in modernen Online-Rollenspielen normalerweise nicht gibt.

Charaktere regenerieren außerhalb der Kämpfe beispielsweise keine Lebenspunkte. Dafür müssen sie Verbrauchsgegenstände nutzen oder sich an ein Lagerfeuer setzen. NPCs werden zudem nicht als Questgeber markiert. Ihr müsst sie ansprechen, um zu sehen, ob sie eine Quest für euch haben.

Laut den Entwicklern soll der Early Access maximal bis Ende 2025 laufen. Das MMORPG von Artificial Core wird in der Unity Engine für den PC entwickelt und läuft über einen eigenen Launcher. Ihr könnt Corepunk also nicht über Steam oder den Epic Games Store herunterladen und installieren. Auch eine Konsolen-Version gibt es nicht.

Pax Dei

Seit dem Start von Pax Dei in den Early Access im Juni 2024 ist eine ganze Menge passiert auf den Servern des Sandbox-MMORPGs mit Buy2Play-Bezahlmodell. In regelmäßigen Abständen kommen Updates fürs Crafting, die Wirtschaft, das Kampfsystem und viele weitere Bereiche des Online-Rollenspiels. Laut Steam soll der Early Access noch bis mindestens Juni 2025 andauern.

In Pax Dei steckt ein Social-Sandbox-MMORPG mit einem starken Fokus auf das Sammeln von Rohstoffen, das Bauen von Gegenständen sowie Gebäuden und das Handeln von Waren. Aus den Grundstücken einzelner können dabei ganze Dörfer, Städte und Festungen entstehen.

Darüber hinaus gibt es Dungeons, die Gruppen mit Tank, Heiler und Schadensausteiler unsicher machen können, aber auch Gebiete, in denen rund um die Uhr PvP aktiviert ist. Es liegt an euch, auf welchen Aspekt des Spiels ihr euren persönlichen Fokus legt.

Brighter Shores

Das neue MMORPG von RuneScape-Schöpfer Andrew Gower hat sich seit dem durchwachsenen Early-Access-Start am 6. November 2024 ein „Größtenteils positiv“ auf Steam erarbeitet. Dank Free2Play-Zugang kann jeder Interessierte problemlos reinschauen. Der Early Access soll etwa sechs Monate laufen, bis noch fehlende Schlüssel-Features wie das PvP implementiert sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In Brighter Shores erwartet euch ein MMORPG mit Fantasy-Setting, einem nostalgischen Iso-Look und einer Point-and-Klick-Steuerung. Es gibt drei spielbare Klassen (Cryoknight, Hammermage und Guardian), eine große Zahl von Berufen wie Fischer, Koch, Minenarbeiter, Holzfäller, Alchemist, Schmied oder Kaufmann, und sogar Detektiv könnt ihr werden.

Die Story des Spiels wird dabei in Episoden erzählt. Jede neue Episode soll nicht nur Quests, sondern auch neue Berufe und Regionen ins Spiel bringen. Ab einem bestimmten Punkt braucht man den kostenpflichtigen Premium Pass, um in der Handlung weiter voranschreiten zu können.

Eternal Tombs

Eternal Tomb (ehemals War of Dragnorox) bezeichnet sich selbst als „Old School Sandbox“-MMORPG, wobei der Fokus klar auf dem PvE liegt. Zum Start soll es eine offene Welt mit 30 Gebieten, gefährlichen Monstern und 19 verschiedenen Raids geben. Gerade guter Endgame-Content ist den Entwicklern wichtig.

Ein besonders Highlight sind die Dungeon Master, die fest zum Entwickler-Team gehören und die in das MMORPG eingreifen dürfen. Darum soll sich kein Tag wie der vorherige anfühlen. Abseits des Dungeon Masters setzt das MMORPG auf traditionelle Werte. So wird es sieben unterschiedliche Klassen geben.

Zudem möchte das Spiel komplett auf einen Shop verzichten und dafür auf ein Buy2Play-Modell mit einem optionalen Abo setzen. Laut offizieller FAQ steht für den Release weiterhin „früh im Jahr 2025“ im Blick. Dank Playtest auf Steam und regelmäßigen Updates der Entwickler sind wir guter Dinge, dass der Launch im kommenden Jahr klappt. Mehr dazu hier: Neues MMORPG War of Dragnorox setzt auf Game Master, die ständig das Spiel verändern – Erscheint in Unreal Engine 5.