Sein 1. MMORPG war ein Hit, sein neues läuft auf Steam nur mäßig, weil er etwas Entscheidendes ändert

Ein Stück weit ist die negative Resonanz auf das Skill-System von Brighter Shores daher kein Kommunikationsproblem, sondern ein ganz reales: Viele MMORPG-Spieler lieben den Fortschritt in einem Game und wollen mit der Zeit immer kompetenter und mächtiger werden. Die Idee, mit jeder Episode neu anzufangen und allen gleiche Startbedingungen zu bieten, wird schlicht nicht jedem gefallen: Entwickler ist so reich, dass sein neues MMORPG auf Steam die Spieler glücklich machen soll

Das steckt dahinter: Wenn ein MMORPG so klar mit den Konventionen des Genres bricht, ist das ein gewagtes Experiment. Bei Gower ist es besonders ironisch, weil er dazu beigetragen hat, in RuneScape genau dieses intensive Farmen von Skills zu festigen, das er mit seinem neuen MMORPG nun als Problem identifiziert hat.

Gower versicherte den Spielern: Kein Fortschritt gehe verloren. Mit dem Beginn von Episode 2 würden 4 neue Professions freigeschaltet – aber die Professions aus Episode 1 seien weiterhin intakt und seien auch weiterhin nützlich. Man könnt jederzeit zurück zu Hopeport gehen, also in Episode 1, und weiter die alten Berufe nutzen.

Das war seine Ansage: Als sein MMORPG noch bei 67 % positiven Reviews auf Steam stand, hatte sich Gower in einem Blogpost an die Spieler gewandt und gebeten: „Bitte, gibt ihm eine Chance.“

So läuft es jetzt bei Brighter Shores: Sein neues MMORPG Brighter Shores ist am 6. November auf Steam erschienen. Es steht aktuell bei 70 % positiven Reviews und ist damit nur knapp dem gefürchteten gelben Bereich der „Mixed“-Reviews entkommen.

Andrew Gower entwickelte 2001 das MMORPG RuneScape , eines der erfolgreichsten Onlinerollenspiele aller Zeiten. Jetzt geht 2024 sein neues MMORPG Brighter Shores an den Start und das läuft auf Steam nur durchwachsen. Gower erklärt die Probleme und sagt, Spieler müssten sich nur an das neue System gewöhnen.

