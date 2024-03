Der Schöpfer des Kult-Spiels RuneScape stellt ein neues MMORPG vor, das noch 2024 auf Steam erscheinen soll

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Die Entwicklung dieses Spiels war eine echte Liebesmüh. Manchmal fühlte es sich wie eine unüberwindbar ehrgeizige Aufgabe an, daher ist es erstaunlich, dass es endlich so wird, wie ich es mir erhofft habe. Ich kann es kaum erwarten, die Welt voller Spieler zu sehen, die sich an dem erfreuen, was wir geschaffen haben.

Wenn der kluge Kopf hinter RuneScape an einem neuen MMORPG für Steam arbeitet, könnte uns ein spannender Genre-Vertreter erwarten. Wir verraten euch, was bisher zum neuen Projekt von Andrew Gower bekannt ist.

