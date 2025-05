Für eines der wichtigsten und schönsten MMORPGs 2025 findet bald ein Playtest auf Steam statt

Das ambitionierte MMORPG Chrono Odyssey soll noch dieses Jahr für PC und die Konsolen erscheinen. Jetzt sind die Anmeldungen für den anstehenden Playtest auf Steam offen.

Was ist zum Playtest bekannt? Noch nicht allzu viel. Seit kurzer Zeit können Interessierte auf Steam einen Zugriff für den kommenden Playtest von Chrono Odyssey anfordern. Via X.com begleiteten die Community Manager Manny und Jenny die Live-Schaltung der Anmeldung.

Der jüngste Test des MMORPGs fand im Februar 2025 statt und ließ eine recht kleine Fokusgruppe in die Welt von Setera. Da der Release von Chrono Odyssey noch in diesem Jahr anstehen soll, kann man davon ausgehen, dass der nächste Test deutlich größer ausfallen und in absehbarer starten dürfte.

Auf der Caggtus 2025 haben wir über Chrono Odyssey gesprochen:

Zwischen Vorfreude und Skepsis

Wie reagiert die Community auf den Playtest? Auf Reddit diskutieren Spieler den anstehenden Playtest und unterstreichen dabei zum einen ihre Vorbehalte gegenüber dem Spiel, zum anderen aber auch ihre Vorfreude auf Chrono Odyssey:

andre1157 sieht den Playtest auf Reddit als überraschendes Zeichen: „Oh verdammt, das Spiel ist tatsächlich echt.“

Calm_Title_8203 ergänzt auf Reddit: „Genau meine Gedanken, lol. Hatte schon halb erwartet, dass das Studio entweder plötzlich verschwindet oder das Spiel zu einem weiteren Krypto-Betrugs-Titel wird.“

Significant-Buy9424 kritisiert Publisher Kakao Games in seinem Post auf Reddit: „Es wird auf jeden Fall eine Pay2Win-Shitshow werden, ähnlich wie bei Black Desert Online. Vielleicht ist es für ein Jahr oder so in Ordnung? Dann werden sie ihre Fäuste schmieren und los geht’s.“

asleeplongtime freut sich auf Reddit auf den Test: „Es ist überraschend interessant aus, hab den Zugang angefordert.“

Clayskii0981 schreibt auf Reddit: „Sieht aus wie Souls-ähnliche Kämpfe in einem PVE-MMO. Sollte Spaß machen.“

Einer der Gameplay-Trailer zu Chrono Odyssey:

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Vorgestellt wurde Chrono Odyssey bereits Ende 2020. Etwa 120 Entwickler arbeiten an dem Spiel. Das Action-MMORPG führt euch in die Welt von Setera, die nicht nur groß, nahtlos, abwechslungsreich und offen ausfallen, sondern sich auch im ständigen Wandel befinden soll – etwa durch die Jahreszeiten und Wetter-Events.

Der Wandel wird darüber hinaus durch Zeitreisen ausgelöst, da ihr zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin- und herwechseln könnt. Der Wechsel soll nahtlos in der Spielwelt passieren – ähnlich wie die Reise zwischen den beiden Welten in Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023.

In Chrono Odyssey habt ihr die Wahl zwischen sechs Kampfklassen: Paladin, Swordsman, Berserker, Assassine, Ranger und Zauberin. Jeder Klasse sollen mehrere Waffentypen zur Verfügung stehen, die ihr im Kampf munter tauschen könnt. Im Kampf könnt ihr dabei – unabhängig von der Wahl eurer Klasse – mit dem sogenannten Chronoprotector Raum und Zeit manipulieren.

Die Entwickler versprechen Dungeon- und Raid-Herausforderungen. Auch PvP-Inhalte und Sammel – sowie Herstellungsaktivitäten soll es geben. Ihr könnt Aufgaben wie Ernten, Holzfällen, Schürfen und Häuten übernehmen. Die Ressourcen lassen sich zu Ausrüstung sowie Verbrauchsgütern verarbeiten.

