„Sieht aus wie New World auf Steroiden“ – Spieler feiern neues Gameplay zu kommendem MMORPG-Blockbuster

Die erste, detaillierte Vorstellung von Chono Odyssey begeistert. Viele Genre-Fans freuen sich nach den gezeigten Szenen noch viel mehr auf den Launch. Es gibt aber auch ein Detail, das nicht gut ankommt.

Was wurde gezeigt? Mit einem mehr als 20 Minuten langen Video haben die Entwickler von Chrono Studio erstmals ihr neues MMORPG Chrono Odyssey im Detail vorgestellt und dabei auch neue Szenen aus dem Spiel gezeigt.

Es sind Regionen aus der Spielwelt, Charakterauswahl und -erstellung, Kämpfe, Menüs, Zeitspielereien, die verschiedenen Aktivitäten und einiges mehr zu sehen. Das Setting erinnert dabei stark an Dark-Fantasy-RPGs wie Lords of the Fallen. Dank Unreal Engine 5 verspricht das Video ein visuelles Grafikfeuerwerk.

Im Folgenden findet ihr den Trailer zu Chrono Odyssey, der auf die anstehende Beta im Juni einstimmt:

„Ich bin begeistert … los geht’s“

Wie hat der Community das Video gefallen? Die neuen Eindrücke und Infos zu Chrono Odyssey sorgen im Netz auf jeden Fall für mächtig Wirbel. Viele Streamer haben bereits auf das Video reagiert. Auf Reddit gibt’s gleich mehrere Diskussionen zum Thema, und natürlich wird auch unter dem Entwickler-Interview ausgiebig diskutiert.

Unserem Eindruck nach haben es die Entwickler dabei geschafft, die Vorfreude auf das größte und schönste neue MMORPG 2025 bei vielen Spielern anzuheizen.

Games-storage schreibt auf Reddit: „Sieht aus wie New World auf Steroiden.“

ಠ_ಠ-ಲ6ಬ zieht auf YouTube ebenfalls den Vergleich zum Amazon-MMORPG: „Ich muss zugeben, das sieht viel besser aus, als ich mir den Kampf zunächst vorgestellt habe. Es sieht so aus, als hätten sie sich von New World inspirieren lassen, was den Waffentausch und das Anvisieren von Zielen angeht.“

magic_zarap schreibt auf YouTube sogar: „Das sieht aus wie eine bessere Version von New World und ich liebe New World. Ich bin begeistert … los geht’s“

chansteven1480 feiert auf YouTube die visuelle Pracht: „Ich spiele seit mehr als 30 Jahren MMOs und habe noch nie so eine extrem tolle Grafik in einem MMORPG gesehen!“

NivinyaFate fasst seinen Eindruck auf YouTube wie folgt zusammen: „Das klingt mehr und mehr nach dem MMORPG, das ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich muss es natürlich noch spielen, aber die Ästhetik und die Konzepte, die in das Spiel einfließen, scheinen genau das zu sein, was ich mir gewünscht habe, aber kein MMORPG bisher auch nur annähernd erreicht hat.“

Vereinzelt gibt es aber auch Spieler, die sich vor allem an einer Sache zu stören scheinen: dem Waffenwechsel im Kampf. Blepple schreibt auf Reddit: „Der Waffentausch ist enttäuschend, er hat mir noch nie Spaß gemacht.“ Matt_37 stimmt in seiner Antwort zu: „Ich hasse es, diese Info alleine hat den gesamten Hype bei mir gekillt.“

linkfox führt das in seinem Kommentar auf Reddit noch weiter aus: „Meiner Erfahrung nach endet jedes Spiel mit Waffentausch als Skill-Spam-Fest. Man benutzt buchstäblich alle seine Cooldowns auf seiner Waffe, tauscht sie dann und benutzt sie alle wieder. Guild Wars 2 ist in dieser Hinsicht besser, aber ich war auch kein Fan von diesem System.“

Wie hat euch die Vorstellung von Chrono Odyssey gefallen? Könnt ihr die Kritik zum Waffenwechsel verstehen? Verratet es uns in den Kommentaren! Zumindest in Asien soll 2025 übrigens noch ein anderes, großes MMORPG erscheinen, nämlich Aion 2. Das sieht in Trailern ebenfalls toll aus, weckt aber Bedenken: Das nächste große MMORPG für PvE-Fans versetzt Spieler zurück in die gute alte Zeit, die flehen: „Bitte zerstört meine Erinnerungen nicht“