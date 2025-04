Unser Experte stellt ein wunderschönes, neues MMORPG vor, das noch 2025 erscheinen soll und das kaum wer kennt

Das MMORPG Chrono Odyssey hat zumindest bei uns im Westen bisher eher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Karsten Scholz, unser MMORPG-Experte hier auf MeinMMO, hat sich aber genauer mit dem Spiel beschäftigt und lässt es richtig schmackhaft klingen.

Was ist das für ein MMOPG?

Chrono Odyssey kommt vom koreanischen Studio Npixel, dahinter steht der Publisher Kakao Games, die unter anderem auch Path of Exile 2 und Arche Age vertreiben.

Aufmerksamkeit hat Chrono Odyssey vor allem für seine wunderschöne Optik bekommen, allerdings fehlen bisher noch viele Details zum Gameplay.

Es gibt jedoch schon eine spielbare Version und aus dieser sind nun Einzelheiten zum kommenden MMORPG aufgetaucht.

Das macht Chrono Odyssey so besonders: Auf der FYNG Show zur Caggtus 2025 haben sich MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, unser MMORPG-Experte Karsten Scholz und unser Kollege Julius Busch von der GameStar über kommende MMORPGs unterhalten, darunter Chrono Odyssey.

In den neuen Details zu Chrono Odyssey, die in einem YouTube-Video veröffentlicht wurden, steht vor allem die Zeit-Mechanik im Fokus. Ihr sollt in der Lage sein, die Zeit zu manipulieren und etwa:

Gegner stoppen können, um ihnen zuzusetzen

die Zeit zurückdrehen können wie in Prince of Persia oder wie Magier aus World of Warcraft

eure Skills in Dungeons und bei Weltbossen einsetzen können

Vom Stil her erinnert Chrono Odyssey an Dark-Fantasy-Welten wie Diablo, Lords of the Fallen oder Dark Souls, wobei sich das Gameplay an letzterem zu orientieren scheint.

Den vollständigen MMORPG-Talk von der FYNG Show findet ihr auf dem YouTube-Kanal von GameStar Talk, den Ausschnitt zu Chrono Odyssey seht ihr hier:

Wenig Informationen, aber Release soll noch 2025 kommen

Karsten und Julius sprechen unter anderem darüber, ob Chrono Odyssey tatsächlich mit einer solchen Optik gut laufen wird, zumal es für PC, PS5 und Xbox erscheinen soll. Sony soll sich unter anderem dafür einsetzen, dass die Performance auf ihrer Konsole stimmt.

Der Plan ist laut den Finanzberichten von Kakao Games, dass das MMORPG noch 2025 erscheinen soll. Ob das wirklich klappt, bleibt jedoch abzuwarten, denn noch immer sind Informationen und Gameplay eher spärlich, viele Details stehen unter NDA.

Lust auf mehr? Auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr viele Videos zum Thema MMORPG, Looten und Leveln und anderen spannenden Themen.

Chrono Odyssey sieht zwar hervorragend aus und klingt mit seinen Mechaniken einzigartig für ein MMORPG, aber ob es diese Erwartungen halten kann, wird sich noch zeigen. Ein großer Hype existiert gerade noch nicht. Karsten freut sich auf jeden Fall auf das Spiel, hat aber auch noch Alternativen in petto: Welche MMOs rocken 2025? Auf 6 Spiele freue ich mich besonders