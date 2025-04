Es gibt endlich ein Lebenszeichen von einem der wichtigsten und schönsten MMORPGs 2025

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Angekündigt wurde das Projekt erstmals Ende 2020 . Etwa 120 Entwickler arbeiten an dem Spiel. Die Kern-Features des Action-MMORPGs lesen sich wie folgt:

Was ist das für ein Lebenszeichen? Aufgrund der Infos aus den regelmäßig erscheinenden Finanzberichten des Publishers Kakao Games gehen wir weiterhin davon aus, dass Chrono Odyssey noch 2025 für PC und Konsolen erscheinen soll. Damit das klappt, müsste das Team von Chrono Studio jedoch langsam in die Puschen kommen, größere Tests starten und die PR-Maschinerie anwerfen.

