MMORPG zu Final Fantasy schenkt euch nach 24 Jahren noch mehr Inhalte – Spieler fragen sich, ob Square Enix zu viel Geld hat

Square Enix ist sehr freizügig mit dem Zugang zu ihren MMORPGs: Final Fantasy XIV kann ohne Zeitlimit bis Level 80 gezockt werden. Jetzt zieht der Publisher bei Final Fantasy XI nach. Die Fans diskutieren indes auf Reddit, ob Square Enix vielleicht aktuell einfach zu viel Geld hat.

Was ist mit dem Free Trial von FFXI? Final Fantasy XI (FFXI) ging am 16. Mai 2002 in Japan online und ist damit mittlerweile 24 Jahre alt. Dennoch ist das Game bis heute spielbar und bekommt jetzt mehr Inhalte für die kostenlose Testversion, das Free Trial.

Bis zum 30. September 2026 konnte man maximal 14 Tage lang kostenlos anspielen. Ab sofort entfällt das Zeitlimit. Außerdem stehen den kostenlosen Spielern nun nicht mehr nur die Inhalte bis Level 50, sondern bis Level 75 von insgesamt 99 zur Verfügung.

Wer von früher bereits einen Zugang mit abgelaufener Spielzeit hat, kann diesen nun reaktivieren und weiter zocken. Wer über die neue Level-Cap hinaus zocken will, muss das Spiel erwerben (regulär 29,99 Euro) und ein monatliches Abo von 11,95 Euro bezahlen.

Ist das großzügig? Mit dem neuen Level-Cap können nun ca. 75 Prozent aller Inhalte komplett kostenlos gezockt werden. Da das Zeitlimit entfällt, haben die Spieler auch nicht mehr den Druck, schnell in kurzer Zeit im Spiel vorankommen zu müssen, sondern können in ihrem Tempo leveln.

Square Enix verzichtet dabei zum einen auf die Einnahmen durch den einmaligen Kauf des Spiels sowie auf die monatlichen Abo-Gebühren. Je nachdem, wie lange ein Spieler braucht, um bis Level 75 zu kommen, kann das für Square Enix mehrere Monate entgangener Gebühren bedeuten. Aber auch Kosten, da die für das Game laufenden Kosten zur Bereitstellung nicht weniger, sondern bei mehr Spielern sogar eher mehr werden.

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Kostenlos tolle Games zocken – Besseres Marketing gibt es nicht

Verliert Square Enix wirklich so viel Geld? Auf Reddit löste die Ankündigung Fragen aus. Flaky_Highway_857 will in einem Kommentar zum Beispiel wissen: Ich frage mich wirklich wie viel Geld Square [Enix] vermutlich jeden Monat liegen lässt mit ihren übergroßzügigen Testversionen für ihre Online-Spiele? Speziell das für Final Fantasy XIV (FFXIV) sei ja sehr umfangreich.

Tatsächlich sind die kostenlosen Testversionen aber vermutlich die beste Marketingstrategie, die Square Enix für ihre MMORPGs hat – meint MeinMMO-Autorin Sophia Weiß:





Nehmen wir Final Fantasy XIV: Das aktuelle Endgame ist auf Level 100 mit der Erweiterung Dawntrail. Man muss die Hauptstory-Quests des Base-Games, aller Erweiterungen und alle Patches gespielt haben, bevor man raiden kann. Da liegen wir dann aktuell bei ca. 275 Stunden Spielzeit (



Das ist nochmal eine andere Hausnummer als jetzt zum Beispiel bei Aion 2: Hier erreichen die Leute teilweise jetzt, also keine zwei vollen Tage nach dem Early-Access-Start, das Höchstlevel 45 und damit das Endgame.



Warum also sollte ich mich darauf einlassen, in ein MMORPG zu investieren, das ich kaufen und für das ich monatlich zahlen muss, bevor ich es gesehen habe? Vor allem bei so viel Content, den ich vor dem eigentlich spannenden Teil des Spiels erledigen muss?



Genau diese Leute werden von un- bzw. wenig limitierten Testversionen abgeholt: Wenn ich ohne Kosten so lange ich will richtig viele Inhalte einfach so spielen kann, wird die Einstiegshürde immer niedriger.



Square Enix pokert vermutlich darauf, dass die Leute ein kostenloses Spiel wittern, reinzocken, Spaß haben und dann bleiben, weil es ihnen so gut gefällt – natürlich in der Bezahlversion dann.



Und für zwei MMORPGs, die über 13 bzw. 24 Jahre Inhalte auf dem Buckel haben und dadurch, dass sie nun mal klassische MMORPGs sind, nicht unbedingt in den aktuellen Zeitgeist passen, ist das vermutlich mitunter eine der besten Marketingstrategien, die der Publisher fahren kann.



Bei FFXIV ergibt das sogar noch mehr Sinn aus einer ganz anderen Warte: Weil auch die kostenlosen Accounts als registrierte Spieler-Accounts gelten, also als die Einheit, in der Square Enix die aktuellen Spielerzahlen des MMORPGs angibt. So polstert jeder einzelne Account – egal ob bezahlt oder nicht – die Zahlen und lässt das Game immer besser dastehen.



Verliert Square Enix mit den großzügigen kostenlosen Versionen also viel Geld oder haben sie gar zu viel Kohle auf dem Konto? Vermutlich nicht. Die Regelmäßigkeit, mit der das FFXIV-Free-Trial aber aktualisiert und erweitert wird, sowie das Update für FFXI lassen sogar eher darauf schließen, dass die Maßnahmen dem Publisher in der Vergangenheit sogar mehr Geld gebracht haben. Und dass mit noch mehr Einnahmen gerechnet wird. MMORPGs sind nicht für jedermann. Für gewöhnlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie einen Leveling-Prozess mit viel Grind umfassen und dann die eigentlichen Inhalte, für die man zockt, erst im Endgame auf einen warten. Bei älteren und umfangreichen Spielen wie FFXIV und eben auch FFXI kann das relativ lange dauern.Nehmen wir Final Fantasy XIV: Das aktuelle Endgame ist auf Level 100 mit der Erweiterung Dawntrail. Man muss die Hauptstory-Quests des Base-Games, aller Erweiterungen und alle Patches gespielt haben, bevor man raiden kann. Da liegen wir dann aktuell bei ca. 275 Stunden Spielzeit ( via Polygon ), ohne die ganzen Nebenquests und -inhalte.Das ist nochmal eine andere Hausnummer als jetzt zum Beispiel bei Aion 2: Hier erreichen die Leute teilweise jetzt, also keine zwei vollen Tage nach dem Early-Access-Start, das Höchstlevel 45 und damit das Endgame.Warum also sollte ich mich darauf einlassen, in ein MMORPG zu investieren, das ich kaufen und für das ich monatlich zahlen muss, bevor ich es gesehen habe? Vor allem bei so viel Content, den ich vor dem eigentlich spannenden Teil des Spielsmuss?Genau diese Leute werden von un- bzw. wenig limitierten Testversionen abgeholt: Wenn ich ohne Kosten so lange ich will richtig viele Inhalte einfach so spielen kann, wird die Einstiegshürde immer niedriger.Square Enix pokert vermutlich darauf, dass die Leute ein kostenloses Spiel wittern, reinzocken, Spaß haben und dann bleiben, weil es ihnen so gut gefällt – natürlich in der Bezahlversion dann.Und für zwei MMORPGs, die über 13 bzw. 24 Jahre Inhalte auf dem Buckel haben und dadurch, dass sie nun mal klassische MMORPGs sind, nicht unbedingt in den aktuellen Zeitgeist passen, ist das vermutlich mitunter eine der besten Marketingstrategien, die der Publisher fahren kann.Bei FFXIV ergibt das sogar noch mehr Sinn aus einer ganz anderen Warte: Weil auch die kostenlosen Accounts als registrierte Spieler-Accounts gelten, also als die Einheit, in der Square Enix die aktuellen Spielerzahlen des MMORPGs angibt. So polstert jeder einzelne Account – egal ob bezahlt oder nicht – die Zahlen und lässt das Game immer besser dastehen.Verliert Square Enix mit den großzügigen kostenlosen Versionen also viel Geld oder haben sie gar zu viel Kohle auf dem Konto? Vermutlich nicht. Die Regelmäßigkeit, mit der das FFXIV-Free-Trial aber aktualisiert und erweitert wird, sowie das Update für FFXI lassen sogar eher darauf schließen, dass die Maßnahmen dem Publisher in der Vergangenheit sogar mehr Geld gebracht haben. Und dass mit noch mehr Einnahmen gerechnet wird.

Neben dem Early-Access-Release von Aion 2 gibt es aber vor allem für nostalgische MMORPG-Fans gerade richtig gut Futter in Form der Beta zu WoW Forever. Die wird jetzt auch endlich erweitert und lässt die Spieler nicht mehr nur bis Level 20, sondern auch auf Level 30 grinden: WoW Forever erhöht das Level-Cap, es geht bis Stufe 30