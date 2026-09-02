WoW: Spieler holt nach 22 Jahren den Account zurück, hat ultimativen Rage Quit gemacht

Über 22 Jahre war ein Zwerg im PvP-Schlachtfeld von World of Warcraft gefangen, wo er einfach ausgeloggt ist. Doch was steckt dahinter?

Ein wenig Frustration erlebt man in jedem MMORPG früher oder später. Mal ist es ein Boss, der einfach nicht umfallen will, mal gibt es das gewünschte Stück Ausrüstung nicht, mal sind die Feinde im PvP zu stark und die eigenen Verbündeten viel zu schlecht – man selbst ist natürlich nie schuld. Das kennt man ja.

Doch die meisten bleiben trotz dieser Frustration am Ball – aber eben nicht alle. Wer mitten in der Unzufriedenheit verschwindet, der begeht einen sogenannten „Rage Quit“. Umso interessanter, wenn man dann nach 22 Jahren doch zurückkehrt.

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Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW hat ein Spieler einen Screenshot gezeigt, auf dem man einen Zwerg sieht, der Level 25 ist und einen kuriosen Namen hat. Der Grund dafür: Der Zwerg stammt vom eigentlichen, ersten Account, den der Spieler vor über 20 Jahren besaß.

Nachdem er auf ein YouTube-Video aufmerksam geworden war, hatte er versucht, seinen aktuellen WoW-Account mit seinem alten, inaktiven zu verbinden – das gelang. Die beiden Accounts wurden miteinander verschmolzen und plötzlich hatte er seinen ersten „Main“, den besagten Zwerg, wieder in der Charakterauswahl.

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Der perfekte Ruheort – Ein PvP-Schlachtfeld

Was ist auf dem Bild zu sehen? Der Zwerg mit dem inzwischen doch etwas unhandlichen Namen „Kr81DA81DA27“ ist ein Schurke auf Stufe 25. Das ist nur logisch, denn in der Geschichte von World of Warcraft wurde das Maximal-Level mehrfach nachträglich reduziert – er war also damals ein Level-60-Schurke.

Den kuriosen Namen trägt er, weil der Account lange inaktiv war. Wenn WoW-Accounts für mehrere Jahre nicht gespielt werden, gibt Blizzard die belegten Charakternamen wieder frei, damit andere sich diese Namen sichern können. Etwaige alte Charaktere bekommen dann einen temporären Namen mit Großbuchstaben und Zahlen. Bevor sie wieder einloggen können, werden sie aber dazu aufgefordert, einen neuen Namen zu wählen.

Warum hat er im PvP ausgeloggt? Noch spannender als das ist allerdings der Umstand, dass der Charakter sich beim Ausloggen im „Alterac Valley“ befand, also dem Alteractal. Das ist ein PvP-Gebiet eines großen Schlachtfeldes.

Oder anders gesagt: Der Zwerg ist einfach mitten in der Schlacht ausgeloggt und nie wieder zurückgekehrt.

Mein bester Freund und ich hatten seit dem Launch zusammengespielt, bis er sich dem Militär anschloss. Das Alteractal war damals neu und wir haben es jeden Tag gespielt, bis er gegangen ist. Wir waren beide Zwerge und liebten die Story der Sturmlanzen, deswegen sind wir dort ausgeloggt als letzte Ruhestätte.

Ein richtiger Rage Quit war das also nicht, selbst wenn das Ausloggen auf einem Schlachtfeld stattfand. Im heutigen WoW wäre das gar nicht so leicht möglich, weil man dann mit einer Deserteur-Strafe belegt wird. Aber hey – selbst die hätte der Zwerg wohl nach 22 Jahren erfolgreich abgesessen.

Wo würdet ihr euren Charakter ausloggen, wenn ihr wisst, dass ihr nun zum letzten Mal World of Warcraft beendet? Was wäre die letzte Ruhestätte eurer Heldinnen und Helden?

Andere Beispiele aus der goldenen Zeit gibt es auch – wie etwa ein Video von vor 20 Jahren, das kürzlich aufgetaucht ist.