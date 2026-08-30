WoW: Fan stellt dreiste Frage, wird sofort in Blizzards heilige Hallen gelassen

Einmal bei Blizzard Mäuschen spielen und alles sehen – das wünschen sich viele. Ein Fan von World of Warcraft hat gefragt und durfte einfach rein.

„Wenn man nicht fragt, ist die Antwort immer Nein“, ist ein Grundsatz, dem man viel häufiger folgen sollte, wenn man einfach ein schönes Erlebnis haben will. Das dachte sich wohl auch ein Fan von World of Warcraft, als er im Reddit-Forum des Spiels einfach fragte, ob jemand von Blizzard ihn nicht einfach mal zur Firma durchlässt. Keine sechs Stunden später ging der Traum in Erfüllung. Ein Fan wurde glücklich gemacht – und eine ganze Community eifersüchtig.

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Fan wollte nur ein Foto, bekommt die ganze Tour

Was ist vorgefallen? Es wirkt wie einer dieser Beiträge, bei denen man sich sofort denkt: Die verschwinden sofort in der Versenkung, der Wunsch ist doch ein wenig dreist. Doch der Spieler Idyaar erklärte im Subreddit von WoW, dass er aktuell aufgrund von Arbeit in Irvine sei. Er habe nur einen einzigen Wunsch und das sei es, ein Bild mit der Statue auf dem Campus von Blizzard zu machen:

Falls mir jemand helfen kann oder will, schreibt mir eine DM. Oder ihr flamet mich einfach. Ich spiele seit Tag 1 und dachte einfach, das wäre eine coole Gelegenheit, wenn ich eine Chance haben könnte, ein Bild auf dem Campus zu machen. Ich will keine Rundführung oder so. (Natürlich würd ich auch nicht ‘Nein’ dazu sagen, lol).

Was hat Blizzard gemacht? Der Beitrag wurde offenbar zeitnah von mehreren Blizzard-Mitarbeitern gesehen, die sich mit Idyaar in Kontakt gesetzt haben und ihm seinen Wunsch erfüllten. Aber es ist nicht nur bei dem Bild vor der Statue geblieben, sondern er hat auch eine Rundführung bekommen.

Ich wurde in das Museum gebracht und in die Bibliothek und gerade der Bibliothekar war extrem cool und hatte viele Dinge, die er mir gesagt hat. Mein Tour-Führer war fantastisch. Du trittst ein und wirst buchstäblich von dem Gefühl überwältigt, dazugehören zu wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, da jeden Tag einzutreten. Allein die paar Dinge, die ich gesehen habe, da wäre ich jeden Tag motiviert. Ich meine so Dinge wie die Statue von Jaina und Illidan und Lilith oder das Auto aus Lorenhall.

Er bedankt sich anschließend noch bei den beiden Mitarbeitern, die ihm das ermöglicht haben, nennt sie aber nicht namentlich, da sie anonym bleiben wollten.

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So diskutiert die Community: In der Spielerschaft freut man sich über den Vorfall, denn es ist eine der „kleinen, aber netten Geschichten, die einfach gute Laune machen“. Natürlich gibt es auch ein paar, die eifersüchtig sind, aber die meisten Stimmen sind durchaus positiv:

„Buchstäblich eine Real-Life-Version einer ‘Suche nach Gruppe’-Anfrage. Das ist fantastisch.“ – elevensbowtie

„Hell yeah, Junge! Ich kenn weder dich noch die Blizzarrd-Mitarbeiter, die geholfen haben, aber das macht mich echt glücklich. Was für ein Traum!“ – Always_Confused_Girl

„Das ist fantastisch. Gratulation! Ich würde das auch gerne irgendwann mal machen. Es ist toll zu sehen, dass die Community noch immer solche Dinge macht.“ – SuperJ4ke

Idyaar wurde auch gefragt, ob er bei seiner Rundführung irgendwelche Details zum mit großer Wahrscheinlichkeit anstehenden „WoW Classic+“ gesehen hätte. Darauf erwiderte er aber nur, dass es da einen Raum gab, an dem man ihn aber sehr schnell vorbeigeführt habe.

Dazu werden wir wohl erst weitere Infos auf der BlizzCon bekommen, die aber schon in wenigen Tagen ansteht. Wenn ihr wissen wollt, was euch auf der BlizzCon 2026 erwartet, schaut doch hier vorbei.