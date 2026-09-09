WoW startet heimlich neues Event – Ihr müsst mindestens 5-mal einloggen

Klammheimlich hat Blizzard einfach ein neues Event in World of Warcraft aktiviert – passend zur BlizzCon gibt’s Bonus-XP und Händlerdevisen.

Vor der BlizzCon 2026 hat eigentlich niemand mehr mit großen Neuerungen in World of Warcraft gerechnet, doch wer heute in WoW Midnight einloggt, sieht einen neuen Buff bei den Stärkungseffekten: Die Winde des mysteriösen Glücks sind wieder aktiv! Doch dieses Mal gibt es nicht nur zusätzliche XP, sondern auch eine Belohnung, mit der auch Charaktere auf maximalem Level etwas anfangen können – Händlerdevisen.

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Wie lange geht das Event? Die Winde des mysteriösen Glücks dauern von heute, dem 9. September bis zum 23. September an, also exakt 2 Wochen. Mehr als genug Zeit, um den XP-Bonus zu genießen und gleichzeitig ein paar Händlerdevisen abzustauben.

500 Händlerdevisen für 5 Logins

Was muss man für die Händlerdevisen tun? Um an die Händlerdevisen zu gelangen, müsst ihr innerhalb des Event-Zeitraumes an 5 verschiedenen Tagen in World of Warcraft einloggen. Wenn ihr das macht, dann gibt es am 5. Tag die Heldentat „Winds of Particulary Mysterious Fortune“ – die gewährt dann 500 Händlerdevisen für den Account als Belohnung. Händlerdevisen können beim Handelsposten für kosmetische Gegenstände verwendet werden.

Wer 5-mal einloggt, bekommt Händlerdevisen.

Was machen die Winde des mysteriösen Glücks? Die Winde des mysteriösen Glücks sind ein wiederkehrendes Event, bei dem es besonders leicht ist, Charaktere zu leveln oder Ruf-Fraktionen nachzuholen. Denn die folgenden Boni sind aktiv:

20 % zusätzliche XP zwischen Level 10 und 89.

50 % Bonus-Ruf bei allen Fraktionen (außer den beiden der Gewundenen Insel).

Eine Chance, beim Besiegen von Feinden und Abschluss von Quests Beutel mit zusätzlicher Beute zu erhalten.

Cortyn meint: Dass World of Warcraft passend zur BlizzCon ein solches Event startet, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Entwickler einen besonderen Fokus auf Warcraft legen wollen, um vielleicht noch ein paar mehr Augen auf das Spiel zu lenken. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass auf der BlizzCon eine ganze Menge Neuerungen angekündigt werden dürften. Das zumindest lassen die bisherigen Leaks und Gerüchte erahnen …