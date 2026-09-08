WoW: In Patch 12.1.5 habt ihr nur eine Woche Zeit zu beweisen, wie gut ihr wirklich seid

Die Labyrinthe sind das neue Feature aus World of Warcraft Patch 12.1.5. Wie auch schon bei den Tiefen gibt es eine Herausforderung für die besten der Besten.

Blizzard hat bereits das nächste Update von World of Warcraft vorgestellt, den Patch 12.1.5. Dieser bringt neben dem neuen Raidboss Kith’ix auch ein ganz neues Feature, das vor allem Tiefen-Fans freuen dürfte: Labyrinthe. Diese „Mega-Tiefen“ sollen anspruchsvoll werden und viel Zeit erfordern. Zugleich gibt es aber auch einen dicken Endboss, dem man sich stellen kann – aber ihr habt nur eine Woche Zeit, um zu beweisen, dass ihr es wirklich draufhabt.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Was muss man tun? In Patch 12.1.5 könnt ihr den Erfolg „Fabled Let Me Solo Him: Kindo’jan“ erringen. Diesen Erfolg gibt es für alle, die den Endboss des ersten Labyrinths – also Kindo’jan – innerhalb der ersten Woche im Alleingang auf Stufe 11 (wie bei den Tiefen) besiegen.

Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, was genau die Schwierigkeit sein wird. Es ist noch unklar, ob Kindo’jan vergleichbar mit einem Nemesis-Boss der Schwierigkeit „??“ ist oder ob es eher die Schwierigkeit ist, das Labyrinth auf Stufe 11 überhaupt abzuschließen und bis zu ihm zu gelangen. Dafür müssen wir erst ein wenig mehr Feedback vom PTR abwarten.

Was gibt es für eine Belohnung? Wer Kindo’jan in der ersten Woche auf Stufe 11 und solo besiegt, der bekommt den Titel „Fabled Vanquisher of Kindo’jan“ oder auf deutsch „sagenumwobener Bezwinger von Kindo’jan“.

Diese Heldentat ist nur in den ersten Tagen verfügbar – bis zum nächsten Reset, also exakt eine Woche.

Wie sollte man sich vorbereiten? Am besten bereitet man sich auf den Kampf so vor, wie das auch schon in den Tiefen der Fall war:

Levelt Valeera so hoch wie möglich. Aktuell ist Stufe 80 das Maximum.

Baut euch eine Talent-Spezialisierung zusammen, die auf Solo-Spiel ausgerichtet ist.

Abseits davon könnt ihr euch natürlich auch mit Stärkungseffekten eindecken, wie Tränken oder Fläschchen. Das hat allerdings keine Eile und ihr könnt euch damit auch am Tag des Releases noch eindecken.

Wann geht das live? Patch 12.1.5 wird nach aktuellen Vermutungen Anfang Oktober live gehen, ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, allerdings hält Blizzard sich recht streng an den Takt von 8 Wochen. Das wäre in dem Fall der 7. Oktober 2026.

Bis dahin haben wir aber erst einmal die BlizzCon 2026 vor uns. Die findet bereits am kommenden Wochenende statt und hat doch eine ziemlich verdächtige Lücke im Ablaufplan …