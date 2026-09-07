WoW: Patch 12.1.5 – Alles zum neuen Boss, Labyrinthen, Release-Datum und mehr

Der nächste Patch von World of Warcraft Midnight ist schon in der Mache. Wir verraten euch, was in Patch 12.1.5 steckt.

Obwohl viele Raid-Gruppen gerade noch am Endboss Ula’tek knabbern und auch die Dungeons der Schwierigkeit Mythisch+ noch einiges zu bieten haben, schielen viele bereits vorfreudig auf den nächsten Patch von World of Warcraft. Blizzard hat das Update 12.1.5 bereits angekündigt und genau erklärt, was uns dort erwartet: Ein neuer Raid, noch mehr Stärke für die Charaktere und eine ganz neue Art der Tiefen: die Labyrinthe.

Das Wichtigste in Kürze:

Neue Story-Kampagne zur Zukunft von Silbermond und Zul’Aman

Neuer Solo-Raidboss: Kith’ix

Labyrinthe als „Mega-Tiefen“

Invasionen der Aqir in der offenen Welt

Giftsteine, die Ausrüstung verbessern

Release-Termin noch unbekannt, vermutlich Anfang Oktober

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Abschluss der Kampagne von Quel’thalas

Patch 12.1.5 führt die Kampagne rund um Quel’thalas und vor allem den Konflikt zwischen den Blutelfen und den Amani-Trollen zu einem Ende. Nach dem Sieg über Ula’tek müssen die Blutelfen und Trolle zusammenarbeiten, um eine neu erstarkende Bedrohung in ihre Schranken zu weisen, die sonst beide Reiche verschlingen könnte: Kith’ix. Dieses uralte Geschöpf der alten Götter soll nun zu Xal’ataths „größtem Champion“ werden. Zul’jarra, Lady Liadrin und Lor’themar Theron müssen den gemeinsamen Feind in seine Schranken weisen – und dabei zugleich den brüchigen Waffenstillstand der beiden Völker zu einem anhaltenden Frieden schmieden.

Neuer Raid: Die Entfesselung von Kith’ix

Der neue Schlachtzug in Patch 12.1.5 ist „Die Entfesselung von Kith’ix“. Wie der Name vermuten lässt, geht es in diesem Raid darum, dass die Kreatur Kith’ix sich von ihren Fesseln befreit und nun droht, wieder an die Oberfläche hervorzubrechen, um zusammen mit den Aqir die Länder der Trolle und Elfen zu vernichten.

Für alle Raid-Fans dürfte Kith’ix ein wenig Abwechslung zum Giftigen Abgrund bringen. Der Boss lohnt sich auch beutetechnisch, denn hier warten Gegenstände mit besonders hohem Itemlevel. Auch die Schmuckstücke dürften zu den besten Items gehören, die ihr in Saison 2 ergattern könnt.

Kith’ix wartet auf eine ordentliche Abfuhr.

Wie üblich erscheint der Boss in allen Schwierigkeiten (LFR, Normal, Heroisch und Mythisch).

Labyrinthe, die neuen Mega-Tiefen

Patch 12.1.5 bringt das erste Labyrinth. Ein neues Feature, auf das sich vor allem Solo-Spielerinnen und -Spieler schon länger freuen, das aber auch mit kleinen Gruppen bewältigt werden kann.

Labyrinthe stellen im Grunde eine Art riesige Tiefe dar. Ein Labyrinth besteht allerdings aus mehreren Flügeln und ist so groß, dass ihr dort mehrere Stunden verbringen könnt. Aus diesem Grund müsst ihr ein Labyrinth auch nicht in einem einzelnen Durchgang erledigen. Ihr könnt nur einen Flügel absolvieren oder gleich alles an einem Stück – ganz, wie ihr wollt und wie viel Zeit euch zur Verfügung steht.

Auf dem Weg zum Endboss gibt es immer wieder Schätze und Aufwertungen, um das tiefere Erforschen des Labyrinths zu erleichtern.

Labyrinthe werden ein neues Feature. Das erste kommt in Patch 12.1.5.

Grundsätzlich benutzen Labyrinthe das gleiche Fortschritt-System wie Tiefen. Ihr habt also Valeera an eurer Seite, die euch bei der Erforschung unterstützt. Zusätzlich dazu gibt es aber auch weitere Upgrades und Freischaltungen, die lediglich in den Labyrinthen aktiv sind, sodass ihr Stück für Stück stärker werdet und neue Herausforderungen bewältigen könnt.

Das erste Labyrinth gehört Kindo’jan und ist eine uralte Grabstätte der Amani. Weitere Labyrinthe werden in künftigen Patches folgen.

Aqirinvasionen – neue Events in der offenen Welt

Wenn World of Warcraft eine Art von Inhalten zu lieben scheint, dann sind es die Invasionen in der offenen Welt. Auch in Patch 12.1.5 gibt es davon neue, nämlich die Aqirinvasionen. Einmal pro Stunde für jeweils 10 Minuten beginnt eine Invasion durch die Aqir. Alle Spielerinnen und Spieler in der entsprechenden Zone (Immersangwald oder Zul’aman) müssen so viele Aufgaben wie nur möglich abschließen, um am Ende belohnt zu werden. Je mehr Aufgaben die Gruppe schafft, desto üppiger fällt die Belohnung aus.

Damit das Ganze nicht so schnell eintönig wird, gibt es verschiedene Affixe, die Invasionen verändern. So kann es etwa sein, dass große Gruppen von Feinden durch einzelne Elite-Gegner ersetzt werden, besiegte Aqir am Ende ihres Lebens explodieren oder Astalor Peinkristalle herbeiruft, die Charakteren und Aqir gleichermaßen Schaden zufügen.

Aufsteigende Giftsteine verbessern eure Ausrüstung

Ähnlich wie schon am Ende von Saison 1 wird es in Patch 12.1.5 eine Möglichkeit geben, bestehende Ausrüstung noch weiter aufzuwerten. Orin Irrlicht kann (am Katalysator in Silbermond) euch dabei helfen, aufsteigende Giftsteine zu erhalten. Die gibt es aus folgenden Quellen:

Heroische Raid-Bosse

Dungeons der Stufe M+10 oder höher

Großzügige Tiefen (Stufe 11)

Champion-Kisten aus Alptraumbeutejagden

Aufsteigende Giftsteine können benutzt werden, um eure Waffe, eure Halskette oder eure Schmuckstücke noch weiter zu verstärken und ihnen noch ein paar Itemlevel mehr zu verpassen.

Release von Patch 12.1.5 – Wann geht’s los?

Ein konkretes Release-Datum für den Patch 12.1.5 gibt es noch nicht. Allerdings können wir bereits spekulieren, denn Blizzard hält einen recht strikten 8-Wochen-Rhythmus ein, mit dem neue Inhalte nachgeliefert werden. Damit wäre der Release von Patch 12.1.5 dann am 7. Oktober 2026. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Bis es mit Patch 12.1.5 so weit ist, findet aber erst einmal die BlizzCon 2026 statt. Diese wird bereits am kommenden Wochenende abgehalten und dürfte eine Menge Ankündigungen für World of Warcraft bereithalten. Außerdem gibt es da eine ziemlich verdächtige Lücke im Ablaufplan der BlizzCon …