WoW zeigt nach 2 Jahren, dass man ein Versprechen nicht vergessen hat

Blizzard arbeitet daran, alte Versprechen aus World of Warcraft einzuhalten. Das Sammeln von Ruf wird leichter.

Bei World of Warcraft gab es mit dem Start der Erweiterung „The War Within“ einen Paradigmenwechsel. Immer mehr, das im Spiel erreicht wird, soll nicht nur für den einzelnen Charakter gelten, sondern für den ganzen Account. Das umfasst vor allem Freischaltungen durch Quests, aber auch Ruhm-Stufen. Zu Beginn hat Blizzard das vor allem für neue Inhalte eingebaut, doch Stück für Stück sollte das auch für alte Spielinhalte gelten.

Lange Zeit ist da nichts mehr passiert – doch der nächste Patch bringt wieder Schwung in den Plan. Denn der Ruf aus zwei Erweiterungen wird accountweit.

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Was wurde versprochen? Als Blizzard damit begonnen hatte, das „Kriegsmeuten“-Feature einzubauen, also den accountweiten Fortschritt, wurde auch angekündigt, dass man eine Weile brauchen wird, um das für alle Spielinhalte auszuweiten. Doch lange Zeit geschah nach dem initialen Start in The War Within nichts mehr und wurde auch von Skandalen rund um Gildenbanken und fehlende Inhalte überdeckt.

Im kommenden Patch 12.1.5 macht Blizzard allerdings ernst und weitet das System endlich wieder aus.

Zwei Erweiterungen werden endlich accountweit

Welche Fraktionen folgen jetzt? Mit Patch 12.1.5 werden alle Ruf-Fraktionen aus den beiden Erweiterungen „Battle for Azeroth“ und „Legion“ accountweit. Das heißt, all eure Charaktere teilen sich den gleichen Ruf. Wenn ihr auf einem Charakter bereits ehrfürchtig seid, ist es im Anschluss euer ganzer Account.

Fraktionen aus Legion

Die Nachtsüchtigen

Valarjar

Die Wächterinnen

Die Traumweber

Der Hochbergstamm

Farondis’ Hofstaat

Die Legionsrichter

Armee des Lichts

Der Argusvorstoß

Rache der Kralle (PvP)

Ilyssia von den Wassern (Angeln)

Akule Flusshorn (Angeln)

Corbyn (Angeln)

Sha’leth (Angeln)

Wichtlus (Angeln)

Hüterin Raynae (Angeln)

Fraktionen aus Battle for Azeroth

Champions von Azeroth

Tortollanische Sucher

Rostbolzenwiderstand

Rajani

Abkommen von Uldum

Prachtmeeradmiralität (Allianz)

Glutorden (Allianz)

Die Sturmwacht (Allianz)

7. Legion (Allianz)

Ankoaner der Meeresklinge (Allianz)

Zanaldariimperium (Horde)

Talanjis Expedition (Horde)

Voldunai (Horde)

Die Eidgebundenen (Horde)

Die Entfesselten (Horde)

Wie schon in der Vergangenheit wird hier jeweils der Ruf von eurem Charakter genommen, der bei der jeweiligen Fraktion den größten Fortschritt hat.

Legion gilt für viele als eine der besten Erweiterungen. 10 Jahre später wird der Ruf endlich accountweit.

Was bringt das? Nützlich ist das vor allem, um an verschiedene Belohnungen, wie alte Rezepte, Spielzeuge oder auch Housing-Gegenstände zu gelangen. Viele Ruf-Fraktionen verkaufen unterschiedliche Belohnungen. Wer damals einen anderen Charakter gespielt hat oder gar mehrere, musste auf allen „umherloggen“, um zu schauen, wer nochmal wo genau den notwendigen Ruf hat.

Künftig reicht es aus, wenn ihr einmalig ehrfürchtig erreicht habt – und euer ganzer Account kann daran mitarbeiten.

Warum dauert das so lange? Viele wundern sich darüber, dass World of Warcraft so lange braucht, um dieses Feature auch für die Ruf-Fraktionen von älteren Inhalten einzuführen. Blizzard hat dazu mehrfach erklärt, dass das gar nicht so einfach sei. Denn WoW sei damals aus einer „Charakter-zentrischen“ Sicht erschaffen worden und nun liegt der Fokus eben mehr auf dem jeweiligen Account.

Wann geht das live? Einen genauen Release-Termin für Patch 12.1.5 gibt es noch nicht. Wenn Blizzard den aktuellen Rhythmus beibehält, dann dürfte es aber ungefähr Mitte Oktober der Fall sein. Sobald es einen offiziellen Release-Termin gibt, berichten wir natürlich darüber. Bis dahin wird aber wohl erst einmal die BlizzCon stattfinden – und in deren Ablaufplan gibt es eine große, verdächtige Lücke …