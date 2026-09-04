WoW: Ein neues Reittier kostet 5 Millionen, kann mehr als alle anderen Mounts

In Patch 12.1.5 wird es ein neues Reittier in World of Warcraft geben. Dafür braucht ihr aber Gold. Sehr, sehr viel Gold.

Viele hatten damit erst zur BlizzCon gerechnet, doch Blizzard hat bereits den nächsten Patch von World of Warcraft vorgestellt. Das Update 12.1.5 bringt wie erwartet den Boss Kith’ix, aber auch eine Möglichkeit, eine ganze Menge Gold loszuwerden.

Denn wer das nötige „Kleingeld“ hat, der kann sich ein Mount kaufen, das mehr Funktionen hat als alle anderen Reittiere jemals zuvor: Der „Sporebearer Fungal Strider“ kostet satte 5.000.000 Gold und dann fehlen sogar noch ein paar Funktionen.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Was ist der Gegenwert von 5.000.000 Gold? Das kommt ganz darauf an, wie man den Goldwert in World of Warcraft berechnen möchte. Die wohl beste Methode dafür ist die WoW-Marke, bei der man Echtgeld direkt gegen Gold eintauschen kann – oder sich für Gold von anderen Spielern Spielzeit kaufen kann.

Eine WoW-Marke kostet 20 € und hat aktuell den Gegenwert von 353.000 Gold (Stand: 4. September 2026, EU-Realms).

Das bedeutet, dass man 14 WoW-Marken kaufen müsste, um sich das neue Reittier leisten zu können, was 280 € entspräche.

Das neue, riesige Mount für sehr, sehr viel Gold. Bildquelle: wowhead

Mehr Funktionen kosten noch mehr Gold

Was kann das Reittier? Wenn ihr das Reittier kauft, dann hat es vor allem zwei Funktionen, die im Kauf enthalten sind:

Ein Händler, bei dem ihr reparieren könnt.

Ein NPC, der als Briefkasten fungiert.

Wer will, kann sich aber noch zusätzliche Funktionen hinzukaufen und die NPCs auf dem Reittier weiter anpassen:

Einen Transmogrifizierer gibt es für 500.000 Gold.

Zugriff auf das Auktionshaus gibt es für 1.500.000 Gold.

Damit steigt der Gesamtpreis für alle Funktionen auf satte 7 Millionen Gold an.

Außerdem hat Blizzard noch angekündigt, dass man nachträglich noch „weitere Funktionen“ kaufbar machen möchte, was den Umfang der Features, aber auch die Kosten, noch weiter in die Höhe treibt.

Wie lange bleibt das Reittier im Spiel? Das ist bereits der nächste Haken. Denn wer das Mount will, muss es sich bis zum Ende von Midnight gekauft haben, denn danach verschwindet es. Midnight wird nach aktuellen Schätzungen wohl noch mindestens 10 Monate andauern – vielleicht ein wenig länger.

Die zusätzlichen NPCs für das Reittier kann man allerdings auch noch später kaufen. Lediglich das Reittier verschwindet mit dem Ende von Midnight.

Für wen ist das Reittier gedacht? Für die allermeisten Spielerinnen und Spieler wohl nicht. Das Reittier ist für die Auktionshaus-Mogule und alle anderen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte große Reichtümer in World of Warcraft anhäufen konnten.

Natürlich ist es auch möglich, sich das Mount in den verbliebenen Monaten von Midnight noch legitim zu verdienen, doch dafür braucht es sehr viel Zeit und irgendeinen Spielbereich, in dem man sehr viel Gold verdienen kann – sei es durch Boosts, Handwerk oder einfach eine gute Farm-Methode.

Dennoch sind 5 Millionen Gold eine ziemlich große Menge. Um einfach mal einen Vergleich zu nennen: Die besten Weltquests geben aktuell rund 1.000 Gold und wöchentliche, große Aufgaben zwischen 2.000 und 4.000 (selten auch deutlich mehr). Da braucht es viel, viel Ausdauer.

Werdet ihr euch dieses Reittier holen oder zumindest darauf hinarbeiten? Oder wirken die Kosten so astronomisch, dass ihr diese Herausforderung direkt ablehnt, weil die Wahrscheinlichkeit ohnehin so gering ist, dass der Stress sich gar nicht lohnt?

Falls ihr euch für weitere, richtig kostspielige Reittiere interessiert: Hier sind die teuersten Mounts, die es in WoW für Gold jemals gab.