WoW: Wir kennen schon den Raid-Boss aus dem nächsten Patch

Wir wissen schon, wie es mit World of Warcraft weitergeht. Der nächste Raid-Boss ist seit heute bekannt.

Der neuste Raid von World of Warcraft ist der giftige Abgrund und viele haben den noch gar nicht gemeistert. Das Rennen um den „World First“ von Ula’tek ist noch im vollem Gange – und dennoch wissen wir schon, welcher Raid als nächstes ansteht. Denn das Ende der aktuellen Kampagne verrät, wie es künftig weitergehen wird.

Ein alter Schrecken, der lange als besiegt galt, wird sich wieder erheben: Kith’ix.

Falls euch der Name nichts sagt: Keine Sorge, wir erklären euch, wer das ist und warum das ein Charakter ist, der schon seit sehr, sehr langer Zeit besteht.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Was wird am Ende der Kampagne offenbart? Am Ende der Kampagne geht es wieder um Xal’atath und ihre Pläne, auch die Blutelfen rücken wieder in den Fokus der Handlung. Arator, Magister Umbric und Lord Antenorian unterhalten sich über die Folgen des Sieges über Ula’tek.

Denn während Ula’tek natürlich eine Bedrohung war, die auf jeden Fall eingedämmt werden musste – immerhin ist es eine Kreatur aus dem Riss von Aln gewesen und damit ein Alptraum von Azeroth –, hat Ula’tek auch eine Aufgabe erfüllt.

Ula’tek wurde ursprünglich von den Amani beschworen, um Kith’ix zu besiegen. Kith’ix gehörte zum Volk der C’Thraxxi und das sind im Grunde die mächtigsten Diener der alten Götter. Jetzt, wo Ula’tek besiegt ist, scheint auch der Weg für Kith’ix frei zu sein, wieder zu Kräften zu kommen.

Ein mächtiger General des Schwarzen Imperiums

Wer ist Kith’ix? Kith’ix ist einer der mächtigsten Generäle des Schwarzen Imperiums gewesen, also dem Reich der Alten Götter. Er hat vor allem die Aqir dazu benutzt, um Krieg gegen die Trolle zu führen. Dabei hat er gleich mehrere Trollstämme vollständig ausgelöscht. Gleichzeitig sorgte diese Bedrohung aber dafür, dass die Zandalari-Trolle alle Stämme unter dem „Imperium von Zul“ vereinten. Gemeinsam mit den beschworenen Loa gelang es, Kith’ix zu verwunden, der sich zurückziehen musste. Ohne ihren General waren die Aqir nicht mehr so mächtig und die Trolle konnten den Sieg erringen.

Die Trolle wussten jedoch, dass Kith’ix nicht besiegt war und schickten ihre stärksten Jäger um die ganze Welt, um die Kreatur endgültig zu töten. Doch die Masse an Aqir, die Kith’ix noch immer bei sich hatte, zusammen mit der psychischen Pein, die er in seinen Opfern auslösen konnte, schien den Kampf hoffnungslos sein zu lassen.

Erst als eine Priesterin – die ihr in Patch 12.1 auf der gewundenen Insel kennenlernt – sich dazu entschließt, eine Kreatur aus dem Riss von Aln zu beschwören, nämlich Ula’tek, gelingt es, Kith’ix zu bezwingen. Doch wie fast alle C’Thraxxi ist auch Kith’ix niemals dauerhaft besiegt und wartet nur auf seine Wiederauferstehung. Eine, die ohne Ula’tek in greifbare Nähe rückt.

Nur mit Ula’tek gelang es, Kith’ix zu stoppen.

Es ist wahrscheinlich, dass Xal’atath diesen Prozess beschleunigt und Kith’ix mit einem Teil ihrer Macht ausstattet, damit er rasch wieder zu Kräften kommt.

Wann erscheint dieser Boss? Kith’ix wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Boss des nächsten „Mid Season“-Raids sein, also dem Patch 12.1.5. Der Release dieses Patches wird aktuell für Mitte Oktober vermutet, wenn Blizzard weiterhin den Patch-Zyklus von 8 Wochen aufrecht erhält, auch wenn sich die Kritik daran immer weiter mehrt.

Damit erfüllt Kith’ix die gleiche Funktion wie zuvor schon Rottmoor, der nachträglich als zusätzlicher Raidboss in Saison 1 eingefügt wurde, um neue Belohnungen zu gewähren und gleichzeitig ein bisschen frischen Wind in den späteren Teil der Saison zu bringen.

Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht, aber es dürfte nur eine Frage von Tagen sein, bevor wir den nächsten Patch bereits auf dem PTR von World of Warcraft sehen und dann Gewissheit darüber haben. Allerspätestens auf der BlizzCon 2026 werden wir Gewissheit haben und die ist auch nur noch wenige Tage entfernt. Was euch auf der BlizzCon 2026 erwartet, haben wir hier zusammengefasst.