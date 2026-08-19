WoW: Die Profis im Rennen um den First Kill sind wieder los – Hier schaut ihr zu

Das Rennen um den World First Kill von Ula’tek im giftigen Abgrund von World of Warcraft ist gestartet. Wir zeigen euch, wo ihr zuschauen könnt.

Der giftige Abgrund. Das ist der Name des neusten Schlachtzugs in World of Warcraft, der seit heute (19.08.2026) auf allen relevanten Schwierigkeiten verfügbar ist. Damit ist auch das weltweite Wettrennen der besten Spielerinnen und Spieler in WoW gestartet, die als erstes alle 8 Bosse bezwingen wollen und mit dem Sieg über Ula’tek den ersten Platz in der Ruhmeshalle belegen. Die zweite Saison von WoW: Midnight ist eröffnet.

Wir zeigen euch, wo ihr den Profis zuschauen könnt.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Welchen Gilden kann man zuschauen? Auch wenn es viele Profi-Gilden gibt, die sich alle einen Platz in der Ruhmeshalle wünschen, haben sich die folgenden Gilden doch als die mit den größten Chancen erwiesen. Ihr könnt ihren Fortschritt in den jeweiligen Streams leicht verfolgen.

Europäische Gilden im World First Race

Echo: In den letzten Rennen war Echo konstant auf Platz 2 und gilt daher als die größte Hoffnung Europas. Stream: Echo auf Twitch

In den letzten Rennen war Echo konstant auf Platz 2 und gilt daher als die größte Hoffnung Europas. Stream: Echo auf Twitch Method: Method gilt als Begründer des Live-Streamings des World-First-Rennens, war zuletzt meistens auf Platz 3. Stream: Method auf Twitch

Method gilt als Begründer des Live-Streamings des World-First-Rennens, war zuletzt meistens auf Platz 3. Stream: Method auf Twitch FatSharkYes: Die Gilde war Platz 6 in Saison 1 und veranstaltet kein großes Event, doch man kann einzelnen Spielern zuschauen. Stream: Mafre auf Twitch

Amerikanische Gilden im World First Race

Team Liquid: Die Gewinner der letzten Rennen streamen auch dieses Mal wieder, sodass ihr alles live beobachten könnt. Ob sie ihre Siegesserie aufrecht erhalten? Stream: Team Liquid auf Twitch

Die Gewinner der letzten Rennen streamen auch dieses Mal wieder, sodass ihr alles live beobachten könnt. Ob sie ihre Siegesserie aufrecht erhalten? Stream: Team Liquid auf Twitch Instant Dollars: Instant Dollars belegt zumeist einen Platz auf den Rängen 5 bis 10, veranstaltet aber auch keine großen, übergreifenden Streams. Stream: Kads auf Twitch

Instant Dollars belegt zumeist einen Platz auf den Rängen 5 bis 10, veranstaltet aber auch keine großen, übergreifenden Streams. Stream: Kads auf Twitch Honestly: Für Profis eine vergleichsweise „lockere“ Gilde mit nur 20 Stunden Raid pro Woche. Einzelne Spieler streamen ihre Sichtweise. Stream: Jordooce auf Twitch

Falls Euch nur der aktuelle Stand des Rennens interessiert, könnt ihr eine leichte Übersicht auf der Seite raider.io einsehen. Dort sind alle aktiven Gilden mit ihrem aktuellen Fortschritt aufgelistet.

Beachtet allerdings, dass noch nicht alle Profis in der relevanten (mythischen) Schwierigkeit unterwegs sind. In den ersten Tagen kommt es oft zu Besuchen des heroischen Raids und von Dungeons der Kategorie „Mythisch+“, um die Charaktere mit der bestmöglichen Ausrüstung zu versorgen. Erst wenn das sichergestellt ist, starten die Profis im mythischen Raid durch.

Ulta’tek wartet am Ende des giftigen Abgrunds.

Warum wird das überhaupt öffentlich gestreamt? Für die großen Gilden ist das Rennen um den World First Kill eine starke Einnahmequelle. Denn die Streams werden häufig von Zehntausenden Fans betrachtet, sodass Sponsoren dort ihre Werbung unterbringen können.

Früher war das anders. Dort haben die meisten Gilden eher „heimlich“ an den neusten Schlachtzügen gearbeitet und man hat erst durch das Aufploppen eines realm-weiten Achievements gesehen, wenn die Profis fertig waren. Damals war der Gedanke, dass man erfolgreiche Strategien und Taktiken nicht an andere Gilden weitergeben wollte.

Seit einigen Jahren ist das ganze jedoch ein mediales Spektakel, das nicht nur aus mehreren Perspektiven verschiedener Spieler betrachtet werden kann, sondern auch von professionellen Castern begleitet wird – oft über viele Tage hinweg.

Wie lange dauert so ein Rennen in der Regel? Das ist unterschiedlich. Die meisten Rennen sind im Normalfall nach 7 bis 14 Tagen vorbei. Allerdings kann es auch vorkommen, dass so ein Rennen sich über mehrere Wochen hinzieht. Normalerweise sorgen kleine Veränderungen an den Bossen seitens Blizzard aber dafür, dass vermeintlich unbesiegbare Bosse ein klein wenig abgeschwächt werden, um bei nahezu perfektem Spielen der Profis dann doch den Sieg erringen zu können.

Welcher Gilde gönnt ihr den Sieg? Wer glaubt ihr, wird dieses Mal als Sieger aus dem Rennen um den First Kill hervorgehen?

Wenn ihr selbst auch ein kleines bisschen Ruhm abhaben wollt, aber an Raids nicht interessiert seid, dann solltet ihr euch die Tiefen anschauen. Denn dort habt ihr nur exakt eine Woche Zeit, um einen Titel zu bekommen, den es nur selten geben wird.