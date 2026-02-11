WoW ist genial durchdacht, hat Xal’atath schon in uraltem Raid versteckt

Einigen findigen Fans von World of Warcraft ist aufgefallen, dass Xal’atath schon in Wrath of the Lich King vorkam. Doch erst jetzt kann man das richtig begreifen.

Xal’atath ist die große Antagonistin der Weltenseelen-Saga in World of Warcraft. Ursprünglich war sie eine Klinge der Schattenpriester in Legion, bevor sie in Battle for Azeroth ihren heutigen Körper bekam. Doch bevor Xal’atath ein Dolch war, existierte sie als sterbliches Wesen auf einer ganz anderen Welt, was wir durch das neuste Cinematic wissen.

Doch jetzt wurde klar: Selbst das war bereits in WoW zu sehen, nämlich in Wrath of the Lich King.

Was wurde gefunden? Nachdem Blizzard vor einigen Tagen das Video „Überlegenheit“ veröffentlichte, das die ursprüngliche Spezies von Xal’atath zeigte, fiel auf, dass man eine ähnliche Darstellung schon einmal sah – nämlich in Ulduar.

Dort gibt es eine bunte Glasscheibe, die neben den Alten Göttern auch ein Wesen mit Tentakeln zeigt, das einen unerwartet humanoiden Kopf ohne Haare hat, der verdächtig viel Ähnlichkeit mit Xal’atath aus dem neuen Video aufweist.

Einer von mehreren, die diese Parallele gefunden haben. Quelle: Valestrus auf X

Ulduar zeigt das Gesicht von Xal’atath – oder?

Wo findet man die bunten Glasscheiben? Falls ihr euch diese bunten Glasscheiben selbst anschauen wollt, müsst ihr in den Raid Ulduar reisen, ganz im Norden der Sturmgipfel von Nordend.

Im Raid müsst ihr die meisten Bosse besiegen, bis sich die Passage in Richtung Yogg-Saron öffnet. Auf dem Abstieg in die Tiefe seht ihr die verschiedenen, bunten Fenster mit zahlreichen Darstellungen der Alten Götter und titanischer Wächter. Auf zwei Fenstern könnt ihr diese Darstellung von Xal’atath sehen:

Diese bunten Glasscheiben kann man in Ulduar sehen.

War das schon immer da? Soweit wir das feststellen können, ja. Zumindest gibt es keinen Hinweis darauf, dass dieses Asset erst in den letzten Monaten hinzugefügt wurde. Es scheint bereits seit Wrath of the Lich King im Spiel zu sein.

War Blizzard wirklich so genial? Darüber kann man nun natürlich diskutieren, ob Blizzard den Auftritt von Xal’atath und ihren ursprünglichen Volk bereits seit so langer Zeit plant. Es wäre durchaus möglich, dass die Entwickler sich damals bereits eine solche Möglichkeit gedacht haben.

Denn es ist schon auffällig, dass genau diese Glasscheiben die einzigen in Ulduar sind, deren Abbild sich nicht klar zuweisen lässt. Alle anderen lassen sich klar den verschiedenen alten Göttern oder titanischen Wächtern zuordnen.

Was glaubt ihr? Ein genialer Schachzug mit sehr viel Planung von Blizzard auf lange Zeit? Oder einfach nur ein Zufall, dass es genau eine Glasscheibe gab, die sich in Ulduar nicht erklären ließ und man diese nun rückwirkend genutzt hat? Falls ihr mehr von der Story rund um World of Warcraft wissen wollt, schaut doch in unsere Lore-Zusammenfassung von ganz WoW rein.