Community Gaming News
1

Spieler kocht das Essen aus Cyberpunk 2077 nach, testet Trockenfutter und Heuschrecken-Pizza

Caroline Fuller Caroline Fuller Lesezeit 3 Minuten
Rita Cyberpunk 2077 und Pizza

Das Universum aus Cyberpunk 2077 ist nicht gerade für seine außerordentlich leckeren Speisen bekannt. Ein Fan wollte es genauer wissen und probierte selbst, wovon sich die Menschen aus Night City ernähren.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Action-RPG

Was genau hat der Spieler nachgemacht? Der Fan und Redditnutzer Villager97liam wurde neugierig darauf, wie das Essen der Menschen aus Night City wohl schmeckt. Um das selbst herauszufinden, kümmerte er sich um zwei Speisen aus dieser Welt, bereitete diese zu und nahm sie zum Anlass einer Runde Cyberpunk Red mit zu seinem Freund.

Er entschied sich dabei für das Trockenfutter, in Cyberpunk auch als SCOP (Single Cell Organic Proteins) bezeichnet, womit Night City nach dem Kollaps der meisten Nahrungsquellen rund um 2050 die Bewohner durchfüttern musste. 

Passend dazu rekreierte er auch eine Heuschrecken-Pizza. Während SCOP ein synthetisches Ersatzprodukt aus Würmern und Insekten darstellt, fungierten diese auch in Rohform und als Topping anderer Speisen für eine weitere Proteinzufuhr.

Das Ergebnis wollte er der Community natürlich nicht vorenthalten.

Video starten
Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“

Essen aus Cyberpunk 2077 schmeckt bescheiden … mit einem Lichtblick

Wie kam das Trockenfutter an? Der Spieler berichtet zunächst von dem Ergebnis des Trockenfutters, seines eigenen Versuchs an SCOP. Dafür hat er – ganz loregetreu – Sojaprotein, Seetang und Plankton nutzen wollen.

Er nutzte schließlich zwei Packungen Tofu, 2 Tassen Maismehl für die Konsistenz, 2 Esslöffel Öl, eine kleine Packung Zooplankton aus der Tierhandlung, ein bisschen Kombu, Multivitamine und zum Schluss ein bisschen Hühnerbrühpulver, Sojasoße und Sesamöl für den Geschmack.

Den Tofu verteilte er in Trockenfutter-großen Stücken auf einem Blech und backte sie im Ofen. Und zumindest visuell kam er sehr an einen Hundefutter-ähnlichen Look ran:

Trockenfutter Cyberpunk
Selbstgemachtes Trockenfutter à la Night City (Quelle: Reddit)

Er sagt, dass es wirklich nicht geschmeckt habe. Der Meeresbeigeschmack habe ihm gar nicht gefallen und das Soja habe alles dominiert. Er würde es jedoch essen, wenn er keine andere Wahl hätte, wie eben die Menschen aus dem hungernden Cyberpunk-Universum der 2050er Jahre.

Und was konnte die Heuschrecken-Pizza? Die Heuschrecken-Pizza sei deutlich leichter in der Zubereitung gewesen. Dafür habe er sich einfach eine Tiefkühlkäsepizza gekauft und diese dann mit getrockneten Heuschrecken belegt, die er vor der Zubereitung noch vorher eingeweicht hatte. 

Heuschrecken Pizza Cyberpunk
Käsepizza mit eingeweichten Heuschrecken (Quelle: Reddit)

Er gibt zu, dass die Pizza fürchterlich geschmeckt hat … allerdings nicht wegen der Heuschrecken, ganz im Gegenteil. Diese haben den Geschmack nach seiner Aussage sogar noch aufgewertet: Sie schmeckten größtenteils einfach so, wie Heu oder Alfalfa riecht, und hinterließen eine Menge Chitin zwischen meinen Zähnen. Ich würde sagen, diese Pizza entsprach wahrscheinlich ziemlich genau dem, was man im Spiel erwarten würde.

Mehr zu Cyberpunk 2077
Mehr zum Thema
Spieler kauft sich den DLC für Cyberpunk 2077 und verpasst ihn dann komplett, weil er nicht richtig liest
von Caroline Fuller
Spieler kauft sich den DLC für Cyberpunk 2077 und verpasst ihn dann komplett, weil er nicht richtig liest
Mehr zum Thema
Ein Wartungsroboter aus Cyberpunk 2077 ist der größte Schrecken vieler Spieler, wurde von einem Monster aus Der Herr der Ringe inspiriert
von Caroline Fuller
Ein Wartungsroboter aus Cyberpunk 2077 ist der größte Schrecken vieler Spieler, wurde von einem Monster aus Der Herr der Ringe inspiriert

Wie findet ihr diesen Selbstversuch des Cyberpunk-Fans? Wärt ihr selbst auch bereit, diese beiden Gerichte zu probieren? Oder seid ihr froh, dass es jemand anderes getan hat, damit wir es nicht herausfinden müssen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wir haben bereits über die Nahrung im Universum von Cyberpunk 2077 geschrieben. Denn die ist nur einer von mehreren Beweisen, wie dystopisch diese Welt tatsächlich ist, trotz schicker Stadt und coolen Körpermodifikationen: 5 Dinge in Cyberpunk 2077, die beweisen, dass Night City doch nicht „die Stadt der Träume” ist

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Gummipuppe
#1263231

So sehr ich Night City und das Spiel liebe, essen möchte ich das nicht 😄

0
1
0
Sag uns Deine Meinungx