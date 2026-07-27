Ein Neuling erkennt, wieso Veteranen in Cyberpunk 2077 eine Person höchst ungern besuchen, doch dann ist es bereits zu spät

Cyberpunk 2077 bietet mitsamt seines DLCs „Phantom Liberty“ eine Menge Inhalte, die man in Night City und Dogtown erleben kann. Darauf freute sich auch ein Spieler, bis er schließlich feststellen musste, dass er eine Menge davon aufgrund eines Fehlers verpasste – und das findet nicht nur er, sondern die gesamte Community sehr schade.

Was ist dem Spieler für ein Fehler passiert? Der Spieler hat schlichtweg Hanako Arasaka im Embers besucht. Eigentlich eine Entscheidung, die jeder Spielende früher oder später tätigen wird, wenn man Cyberpunk 2077 beenden will, da diese Mission das Endgame einleitet. Allerdings war der Spieler dabei unaufmerksam:

Der betroffene Spieler und Redditnutzer CabinetLog8683 hat auf diese Weise nämlich das Spiel beendet, ohne auch nur eine Sekunde in Phantom Liberty einzutauchen. Doch das fiel ihm erst auf, als er die „Danke fürs Spielen“-Nachricht auf seinem Bildschirm sah: „Ich habe das Gefühl, dass ich mir das Spielerlebnis verdorben habe.“

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Community begreift nicht, wie dieser „Fehler“ passieren kann

Wie konnte das überhaupt passieren? Die einzige Möglichkeit, wie man versehentlich und „unfreiwillig“ das Endgame startet, ist, die Warnung des Spiels nicht gelesen zu haben, die vor dem Besuch bei Hanako aufploppt. Wenn man den Aufzug betritt, gibt es kein Zurück mehr. Das macht das Spiel jeder und jedem V klar.

Das bedeutet: Der Spieler war nicht aufmerksam genug, hat vermutlich den Text weggeskippt und das Urteil lautet daher: selbst schuld.

Wie reagiert die Community auf diesen Fehler? Die Community kann nicht begreifen, wie man die fette Warnung übersehen kann und anschließend überrascht ist, dass man nach dem Start des Endes das Spiel … beendet.

„So viele Leute drücken heutzutage einfach die Eingabe- oder A-Taste, sobald ein Textfeld erscheint, und dann gehen sie auf Reddit, wenn das, was in dem Text vorhergesagt wurde, tatsächlich eintritt“, schreibt IM_THE_MOON_AMA unter dem Redditpost. Diese Herangehensweise macht auch HuckleberryNo8794 traurig: „Ein Freund von mir hat die ERSTE Cutscene des Spiels übersprungen, sich dann beschwert, dass er nicht verstanden habe, was los war, und auch die nächste sofort übersprungen. Da bin ich einfach ausgestiegen, lol.“

Andere Spieler wie optimarv nennen diesen Fehler jedoch schlichtweg eine Art Aufnahmeritual in die Spielerschaft von Cyberpunk 2077, denn „das ist der Grund, wieso wir niemals mit Hanako reden.“

Wie findet ihr den Fauxpas des Spielers? Findet ihr es schade, wenn Spieler alle Dialoge durchskippen? Oder tut ihr es selbst? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Mit dem Gespräch mit Hanako leitet man das Ende von Cyberpunk 2077 ein, wobei der Spieler aufgrund seines Fehlers auf ein paar mögliche Enden verzichten muss. Welche Schicksale für V Phantom Liberty bereithält, erfahrt ihr hier: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hält eine Menge neuer Enden bereit – So schaltet ihr sie frei