Die mieseste Gang aus Night City kommt zu Cyberpunk Edgerunners 2 und darüber könnte ich nicht glücklicher sein

Im Herbst 2026 erscheint die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix. Mit dem frisch veröffentlichten Teaser und einem Charakter wird dabei deutlich, dass eine der schlimmsten Gangs aus Night City in der zweiten Staffel deutlich mehr in den Vordergrund rückt als noch bei der ersten – und das könnte MeinMMO-Redakteurin und Cyberpunk-Fan Caro nicht ungeduldiger stimmen.

Was ist das für eine Gang? Die Rede ist von der Gang Maelstrom, die bereits in der ersten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners bei einem eskalierten Deal zu sehen ist, aber Fans auch aus dem Spiel Cyberpunk 2077 bekannt sein wird.

Wer es dementsprechend aber noch nicht weiß: Maelstrom ist eine der miesesten Gruppierungen in der bereits so unsicheren Night City. Nur eine andere Gruppe ist gefährlicher, doch trotzdem bei weitem nicht so aggressiv wie die Mitglieder von Maelstrom:

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Maelstrom lehnt das „schwache Fleisch“ ihres organischen Körpers ab und ist besessen davon, möglichst viele Teile davon durch umfangreiche und entmenschlichende Modifikationen zu ersetzen. Aufgrund dessen kann man sie bereits durch ihr Aussehen erkennen, das von dunklem Chrom, ersetzten Gesichtsplatten, Schläuchen und glühend roten „Augen“ geprägt ist.

Sie handeln und konsumieren auch selbst illegale Drogen und Medikamente, die sie in heftige Rauschzustände versetzen und gerade noch davon abhalten, der Cyberpsychose zu verfallen, die sie aufgrund der vielen Modifikationen früher oder später einholt.

Im Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners sind nicht nur einige Mitglieder von Maelstrom zu sehen – wir wissen auch bereits, dass ein Teil der neuen Crew eine Verbindung zu den Chrom-besessenen Kriminellen besitzt. Und das macht mich als Cyberpunk-Fan, die die Gang bereits beim Spielen faszinierend fand, verdammt glücklich!

Hier seht ihr den besagten Teaser:

Video starten Der erste Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners zeigt, was die neue Crew wirklich draufhat Autoplay

Von der Corpo-Welt zu Maelstrom

Talia Yang ist eine der vier Protagonisten der zweiten Staffel und das einzig weibliche Mitglied der Crew. Sie besitzt ein beinah katzenartiges Design mit ihren modifizierten Augen, ihrer Frisur und der Art, wie sie sich im Trailer bewegt.

Viel wichtiger jedoch: Talia ist zwar in der Welt der Großkonzerne aufgewachsen, doch wurde schließlich ein Teil von Maelstrom. Ihre offizielle Enthüllung auf X beschreibt ihren Hintergrund wie folgt:

Aufgewachsen in der Corpo-Welt, doch durch die Herausforderungen von Maelstrom gestählt, wurde Talia eine äußerst unabhängige Persönlichkeit und von der extrem gewalttätigen und chromversessenen Kultur ihrer Gang geprägt.

Auch anhand der ersten visuellen Eindrücke aus dem Teaser kann man sehen, wie Maelstrom nicht nur Einfluss auf ihr Wesen, sondern auch auf ihren Körper nahm. Denn der wurde beinah komplett durch Modifikationen ersetzt:

Das einzig organische an Talia ist ein Teil ihres Gesichts, ihr Oberkörper und ihre Außenschenkel. Talias Bewegungen sind auch nicht gerade menschlich. Ihr Arm wird modifiziert. Talias Arme und Beine sind beinah nur ein Gestell.

(Die Bilder entstammen allesamt dem neuen Teaser – Quelle: YouTube)

Maelstrom ist schrecklich, aber faszinierend

Die Mitglieder von Maelstrom und ihre Sucht, ihre Menschlichkeit abzulegen, sind für mich Teil eines so starken Worldbuildings im Cyberpunk-Universum, dass ich bereits beim Spielen merkwürdig fasziniert von dieser Gruppe war.

Ich kann es kaum erwarten, mehr über sie, ihre Ideologie und auch Talias Vergangenheit zu erfahren, die mich – wenn man sich an die Gefühle der ersten Staffel erinnert – vermutlich emotional ruinieren wird.

Ich will wissen, was einen Menschen in diese Gruppe treibt, den eigenen Körper abzulegen, zur Maschine zu werden und die gnadenlose Chromanbetung von Maelstrom anzunehmen. Und ich denke: Da könnten wir einiges zu sehen bekommen!

Im Teaser waren neben Talia auch weitere Mitglieder von Maelstrom zu sehen, darunter auch möglicherweise Dum Dum, den man in Cyberpunk 2077 vor dem Treffen mit Royce kennenlernt. Das kann man anhand der Aufstellung seiner 6 Augen sowie seiner Kopfplatte vermuten:

Dum Dum im Teaser zur zweiten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners (Quelle: YouTube)

Ich warte gespannt auf den Release im Herbst und kann mich ehrlicherweise nicht entscheiden, ob ich vorher noch mehr erfahren will oder einfach die volle Dröhnung erst beim Release kriegen will. Maelstrom würde sich vermutlich für zweiteres entscheiden.

Freut ihr euch auch auf den Release der zweiten Staffel? Und wie findet ihr eigentlich Maelstrom? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Auch wenn mich Maelstrom bereits seit meinem ersten Mal in Cyberpunk 2077 fasziniert, bin ich kein Fan davon, welche Aktionen diese Gruppe an den Tag bringen kann. Allerdings gibt es eine andere Gang, die mich da eher anspricht: Die kleinste Gang aus Cyberpunk 2077 hat keine Angst, sich mit den gefährlichsten Kriminellen in Night City anzulegen