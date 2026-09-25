WoW Forever: Das Vermächtnissystem – Twinks starten mit vielen Vorteilen

Viel Spielen in WoW Forever lohnt sich. Denn es gibt ein System, mit dem ihr euren ganzen Account aufwerten könnt.

In WoW Forever gibt es eine neue Art des Fortschrittes, von dem euer ganzer Account profitiert. Denn wenn ein Charakter bereits große Leistungen vollbracht hat, dann bekommen alle anderen Charaktere Boni. Wir verraten euch, wie diese Boni aussehen und was sie tatsächlich bringen.

Was sind Twinks? Zweitcharaktere in World of Warcraft werden häufig „Twinks“ oder auch „Alts“ genannt. Sie sind immer ein Grund für eine Diskussion. Im modernen WoW hat Blizzard alles dafür getan, dass man Zweitcharaktere schnell nachziehen kann, um auch mit ihnen in den Endgame-Inhalten zu spielen. In WoW Forever wird es ebenfalls Vorteile für Twinks geben, allerdings in einem geringeren Ausmaß.

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Was ist das Vermächtnissystem? Das Vermächtnissystem ist im Kern ein kleiner, zusätzlicher Talentbaum, den ihr freischaltet. Bestimmte Leistungen in WoW Forever gewähren euch Vermächtnispunkte, die ihr im Vermächtnissystem ausgeben könnt, um Vorteile freizuschalten.

Alle eure Charaktere in WoW Forever haben die gleiche Anzahl an Vermächtnispunkten. Der Fortschritt ist also übergreifend für den ganzen Account. Wie ihr die Punkte verteilt, kann allerdings individuell ausgewählt werden.

Wie schaltet man Vermächtnispunkte frei? Der Abschluss von Vermächtnisherausforderungen gewährt jeweils einen Vermächtnispunkt. Beispiele für Herausforderungen sind:

Erreicht mit einer Klasse Stufe 25, 45 und 60 (jeweils pro Klasse).

Erreicht mit jedem Beruf, der kein Sammelberuf ist, die Ränge 150, 225 und 300.

Besiegt alle Bosse eines Schlachtzugs.

Insgesamt wird es zu Beginn maximal 65 freispielbare Vermächtnispunkte geben.

Die Vorteile des Vermächtnis-Systems in WoW Forever

Mit den freigespielten Punkten könnt ihr Boni kaufen, die eure Reise in WoW Forever angenehmer machen. Einige Effekte sind recht stark und sparen euch bares Gold, andere sind eine nette Dreingabe. Ein paar Beispiele:

Berufe

Feilschen: Der Goldpreis von Gegenständen bei allen Händlern ist reduziert.

Reiche Ernte: Beim Bergbau, Kürschnern oder Kräutersammeln findet ihr häufiger seltene Gegenstände.

Meisterkoch: Beim Kochen stellt ihr manchmal zusätzliche Gegenstände her.

Abenteuer

Feldmedizin: Ihr könnt Verbände häufiger benutzen (gilt nicht in Dungeons, Raids und im PvP).

Talentiert: Ihr könnt Talentpunkte bis zu 5 Stufen vor der eigentlichen Stufe freispielen.

Vielflieger: Die Kosten von Flugrouten sind reduziert und schneller.

Einfallsreichtum

Große Ehre: Ihr erhaltet im PvP mehr Ehrenpunkte.

Diplomat: Ihr erhaltet mehr Rufpunkte.

Reagenzienwirtschaft: Klassenfähigkeiten verbrauchen keine kaufbaren Materialien mehr.

Lohnt sich das Spielen von vielen Charakteren? Das muss man mit einem klaren „Kommt darauf an“ beantworten. In den Vermächtnis-Talentbaum kann man nach aktuellem Stand maximal 16 Punkte stecken. Dieses Maximum gilt für alle eure Charaktere. 16 Vermächtnispunkte kann man problemlos mit einem einzelnen Charakter sammeln, daher ist es nicht notwendig, mehrere zu spielen.

Wer jedoch mehrere Twinks spielt, der sammelt weitere Punkte an, für die kosmetische Belohnungen warten. Hier wird einfach nur gezählt, wie viele Vermächtnispunkte ihr bereits verdient habt – egal ob ihr sie für etwas ausgegeben habt oder nicht. So gibt es dann etwa ein schickes Transmog, wie die Waffe des Zwergen-Jägers aus dem Cinematic oder ein kleiner Eisbär als Haustier. Diese Vorteile gewähren allerdings keine Kraft sondern sind rein kosmetisch.

Cortyn meint: So gerne ich solche Fortschrittsysteme mag, so skeptisch bin ich bei der Umsetzung in WoW Forever. Zumindest auf den ersten Blick scheint es, als wären manche Dinge ein „Must Have“, wie etwa eine Steigerung der erhaltenen Rufpunkte oder mehr Ehre im PvP. Auch bei Effekten wie „Talentpunkte früher freischalten“ bin ich skeptisch, ob das nicht zu sonderbaren Problemen etwa in PvP-Schlachtfeldern führt, wenn man das nicht ganz genau durchdenkt. Womöglich spricht da aber auch nur die Retail-Mentalität aus mir, die sofort die „optimalen“ Dinge sieht.

Aber aktuell bin ich guter Dinge, dass die Entwickler schon einen Plan haben, was genau sie da machen und wie Forever zu einem guten Spiel wird. Denn auf einige Kritik haben sie bereits reagiert und zum Beispiel richtig fantastisches Wetter eingebaut …