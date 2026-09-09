Neuer Dad-Build macht Warlocks in Diablo 4 perfekt für alle, die entspannen wollen, vernichtet Feinde einfach im Vorbeigehen

In Season 15 soll der Warlock in Diablo 4 nicht nur richtig stark sein, sondern auch einen besonders bequemen Build bieten, mit dem ihr euch ohne großen Aufwand durch die Monsterhorden schnetzelt.

Was sind Dad-Builds? Diablo 4 hat sich relativ schnell den Ruf erarbeitet, das optimale Spiel für Väter zu sein, die wenig Zeit haben. Wer Familie, Job und andere Verpflichtungen unter einen Hut bringen muss, findet hier ein ARPG, das auch in kurzen Sessions Spaß macht.

Passend dazu entstehen regelmäßig sogenannte Dad-Builds. Sie erlauben entspanntes Farmen, ohne komplexe Tasten-Rotationen – perfekt für alle, die nach Feierabend einfach ein paar Monster plätten wollen. Zuletzt war etwa der Paladin-Build ein Thema, der Gegner wie ein Rasenmäher wegmäht.

Das hat der Warlock damit zu tun: In Season 15 profitiert der Warlock von Buffs sowie den neuen saisonalen Seelenscherben. Vor allem der Splitter des Schwarzen Seelensteins harmoniere extrem gut mit den Dämonen der Klasse und wirke laut dem Diablo-Experten wudijo „etwas broken“. Auf dem PTR ließ sich damit die Grube auf Stufe 150 in rund zwei Minuten abschließen, berichtet der Experte in seinem YouTube-Video.

Dadurch bekommt nun auch der Warlock seinen eigenen, entspannten Build für Gamer-Dads und alle Fans von unkompliziertem Gameplay. Welche Skills ihr dafür benötigt und wie sich der Build spielt, erfahrt ihr auf Seite 2.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Lunatic-Build wird noch entspannter durch Änderungen an einem Unique

Was ist das für ein Build? Den Build gibt es zwar bereits, seitdem es den Warlock in Diablo 4 gibt, jetzt hat er jedoch ein wichtiges Upgrade bekommen und lässt sich noch bequemer zocken:

Unique „Käfig des Wahnsinns“: Das Item sorgt dafür, dass ihr euch nach dem Entrinnen für 15 Sekunden in einen wütenden Irren („Lunatic“) verwandelt. Der Schaden von „Befehligen des Gefallenen“, der pro Sekunde in Verwandlung ansteigt, fällt nun noch höher aus. Der Buff auf die Bewegungsgeschwindigkeit bleibt, aber ihr profitiert von einem vergrößerten Explosionsradius.

Ihr fetzt damit durch Monsterhorden, verwandelt euch in den „Lunatic“ und mäht alles im Vorbeigehen weg. Wie das aussehen kann, seht ihr im YouTube-Video von wudijo. Laut dem Experten sei diese Variante zwar nicht der allerstärkste Warlock-Build in Season 15, aber eine starke und komfortable Option für den gesamten Content. Noch mächtiger sei etwa der Apokalypse-Build.

Freut ihr euch auf entspannte Dad-Builds oder tüftelt ihr lieber an komplexen Spielweisen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!

Wie sich der Lunatic-Build spielt und welche Skills ihr dafür nutzt, erfahrt ihr auf Seite 2. Neben zahlreichen Anpassungen an bestehenden Mechaniken bringt Season 15 auch neue Inhalte und Items mit sich. Alle wichtigen Details zur neuen Season findet ihr in unserer Übersicht.