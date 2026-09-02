Guild Wars 3 überarbeitet seine Völker, damit ihr euren Kindheitstraum leben könnt

In Guild Wars 3 werden zum Start 4 spielbare Völker einziehen. Im Spotlight verraten die Entwickler, warum eine Überarbeitung der bereits bekannten so wichtig war.

Was war den Entwicklern bei der Überarbeitung wichtig? Im neuen Spotlight zu den spielbaren Völkern gehen die Entwickler von Guild Wars 3 auf die Überarbeitung der Völker der Menschen, Asura und Kodan ein. Denn die mussten nicht nur aufgrund dessen überarbeitet werden, dass GW3 rund 1000 Jahre vor den Geschehnissen aus GW1 stattfindet und die Völker demnach in einer ganz anderen Zeit stecken.

Vielmehr war ihnen auch wichtig, dass sie zueinander und zu ihrer neuen Verbindung zu den Vaelwächtern passen. Denn die Spieler sollten sich als Vaelwächter in der Welt von Tyria fühlen, wie Feuerwehrleute, wie Narrative Lead Aaron Linde im Video erklärt. Die Bewohner der Welt sollten zu ihnen aufsehen, sie wie Helden feiern und so sein wollen wie sie.

Gerade bei den Menschen sei das nötig gewesen, da sie als jüngstes Volk im damaligen Orr eine große und zentrale Rolle spielen und bei den Vaelwächtern das Zepter in die Hand nehmen, während sie in zeitlich später angesiedelten Teilen 1 und 2 schon deutlich etablierter und entwickelter sind. Zusätzlich ist das damalige Tyria deutlich „wilder und roher“ als das Tyria, das wir heute kennen.

Die Asura sollten so als „wildes, aber progressives“ Volk ganz anders sein als ihre auf Magitech-fokussierten Nachfahren. Sie sollten eher neugierige Entdecker werden und mehr Abenteuer ausstrahlen als die Asura in GW2, die vor allem nach Fortschritt und Technologie streben. Dafür mussten sie sich auch optisch abheben, um das Ganze noch deutlicher und visueller zu unterstreichen.

Die Kodan wiederum sollen einen anderen Blickwinkel auf die Welt bringen und ihre Natur in den Fokus stellen und als Wächter der Umwelt gesehen werden. Sie stehen als altes, weises Volk den Vaelwächtern zur Seite und als jene, die die Welt am besten kennen.

Alle spielbaren Völker bringen jeweils andere Blickwinkel für ihre Aufgabe als Vaelwächter mit sich – der mit größte Punkt, der eine Überarbeitung der bereits bekannten Völker so wichtig machte.

Wie das vierte, bislang noch unbekannte Volk sich dort einfügen wird, ist derzeit noch unklar – auch wenn die Community klare Wünsche und Vorstellungen hat. Insbesondere, weil Linde es am Ende des Videos erwähnt, wenn auch absichtlich unkenntlich gemacht.

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Was noch fehlt, sind Elfen

Was meint die Community zum Spotlight? Auf Reddit freuen sich die Fans über die Überarbeitungen der Völker und sind gespannt, wie sich das Ganze dann im fertigen Spiel niederschlagen wird. Gerade die Änderungen an den Asura und der Fakt, dass die Kodan nun spielbar sind, kommen gut an.

Spekuliert wird dennoch nach wie vor über das noch fehlende, vierte Volk. Die Community ist sich sicher, dass es sich um ein Elfen-Äquivalent handeln muss. Das wird allerdings nicht aus den Sylvari bestehen, da es sich bei ihnen um das jüngste Volk in Guild Wars 2 handelt, dessen Entstehung wir aus Spoilergründen hier nicht nennen werden.

Fakt ist jedoch, dass sie zu der damaligen Zeit in Orr nicht existiert haben können, weshalb hier voraussichtlich ein neuartiges Volk ihren Platz einnehmen wird. Zum vierten Volk ist bislang lediglich folgende Angabe bekannt, die ebenfalls impliziert, dass es sich um ein komplett neues Volk handeln wird: „Die vierte ist eine neue Spezies, deren Geschichte eng mit Orrs Vergangenheit verbunden ist, die aber in Vergessenheit geraten ist.“

Viele Spieler hoffen derweil dennoch auf Tengu, Zwerge oder diverse tierartige Völker. Auch wenn diese Völker weniger wahrscheinlich erscheinen als ein Elfenvolk, ist es nicht abwegig, dass diese oder ähnliche es noch ins Spiel schaffen. Die Entwickler haben bereits bestätigt, dass sie offen dafür sind, nach Release weitere Völker einzubringen.

Was denkt ihr bisher über die Völker von Guild Wars 3? Schreibt es uns in die Kommentare! Am 3.9. wird es zudem neue Infos von der gamescom 2026 zum Spiel geben, die auch wir dort gewinnen konnten. Bis dahin könnt ihr euch ein Artwork anschauen, das wir euch exklusiv vorab im Stream zeigen durften und das einige Fragen aufwirft: Wir haben euch exklusiv ein mysteriöses Artwork zu Guild Wars 3 gezeigt, das sind eure Theorien