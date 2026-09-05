In Guild Wars 3 müsst ihr euch deutlich mehr absprechen, um besonders cool und mächtig zu sein

Guild Wars 3 bringt einige Änderungen am Kampfsystem und rückt geballte Team-Action ins Rampenlicht. Denn um richtig erfolgreich zu sein, müsst ihr clever zusammenarbeiten.

Wodurch werden Gruppen ins Rampenlicht gerückt? In Guild Wars 3 wird es wichtiger als zuvor, sich mit seinen Mitspielern abzustimmen, um das maximale Potenzial der Kampfmechaniken zu entfalten. Zum einen wird auch die berühmt-berüchtigte Holy Trinity wieder eine größere Rolle spielen als im Vorgänger – wenn auch nicht verpflichtend.

Zum anderen wird es aber auch etliche Möglichkeiten geben, eure Fähigkeiten und Taktiken clever miteinander zu kombinieren, um eure Gegner zu schlagen, Herausforderungen zu meistern oder einfach filmreife Heldenmomente zu feiern.

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Geballte Tag-Team-Action und clevere Umgebungseffekte

Wo können Gruppen in Guild Wars 3 glänzen? Zum Release soll es etliche Möglichkeiten geben, sich mit seinen Teamkollegen auszutoben. Mit bis zu 20 Leuten könnt ihr euch gemeinsam verschiedenen Herausforderungen stellen und eure Fähigkeiten und Strategien kombinieren.

So konnten im auf der gamescom 2026 gezeigten Material zum Gameplay beispielsweise folgende Situationen beobachtet werden:

Unterstützung durch Positionierung und Kombos Ein Spieler kann durch eine Fähigkeit einen Gegner z. B. an eine Klippe heranziehen, damit ein anderer ihn mit einem Schildstoß hinunterpfeffern kann. Zusätzlich könnt ihr euch im sogenannten „Momentum“ unterstützen, wodurch ihr Bonusschaden ausrichten könnt, etwa durch das Schleudern des Gegners gegen Wände.

Bewegungskombos Spieler können einander helfen, schneller und weiter voranzukommen, etwa durch Anschub des Gleiters oder durch Nach-oben-Werfen des anderen Charakters auf einem Schild.

Geteilte Buffs und Umgebungseffekte Als die Spieler gegen spinnenartige Wesen kämpften, legte ein weiterer einen Feuer-Buff auf die genutzten Waffen, der ihnen nicht nur einen elementaren Vorteil verschaffte, sondern auch die Spinnennetze zerstören und sich dynamisch ausbreitendes Feuer legen konnte.

Schwachstellen ausnutzen Ein Spieler konnte in der Rolle eines Verteidigers die Aggro des Gegners auf sich ziehen und ihn so drehen, dass die anderen den Schwachpunkt am Rücken ungestört angreifen konnten.



Solcherlei Manöver benötigen natürlich nicht nur eine gute Abstimmung im Moment des Kampfes, sondern auch schon im Vorhinein, wenn ihr eure Builds zusammenbaut. So gibt Guild Wars 3 euch eine Möglichkeit an die Hand, im Zusammenspiel zu glänzen und coole, belohnende Siege zu erleben, die euch nicht nur spielerische Vorteile verschaffen, sondern auch noch epische Heldenmomente liefern.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind nur ein kleiner Teil dessen, was ArenaNet für Guild Wars 3 geplant hat, um das gemeinsame Zusammenspiel wieder mehr zu fördern. Was uns sonst noch auf der gamescom 2026 gezeigt wurde, lest ihr im Übrigen in unserem ausführlichen Bericht auf MeinMMO: Wir haben erstes Gameplay zu Guild Wars 3 gesehen und glauben jetzt an die Revolution der MMORPGs