Guild Wars 3 geht ein Problem von GW2 an, damit ihr euch wieder mehr auf den Kampf konzentrieren könnt

In Guild Wars 3 sollen bestimmte Effekte vom Interface in die direkte 3D-Welt wandern. Somit kleben eure Augen nicht mehr an gegnerischen oder der eigenen Interface-Leiste wie in Guild Wars 2.

Was ist das Problem? In MMORPGs ist es üblich, dass Buffs am eigenen Charakter an der eigenen Leiste angezeigt werden. So kann man im Kampf immer sehen, welche Verstärkungen gerade aktiv und welche bereits ausgelaufen sind.

Das gilt auch für den Gegner, der mit Debuffs wie Gift belegt werden kann. Hier kann man sich an der gegnerischen Lebensbalken jederzeit vergewissern, dass man keinen Skill vergessen hat.

Das führt allerdings dazu, dass die Augen im Kampf häufig zu den Lebensleisten wandern und man zwischen all den blinkenden und leuchtenden Symbolen erst einmal suchen muss, welche Buffs und Debuffs überhaupt aktiv sind. Das ist auch in Guild Wars 2 so.

Guild Wars 3 hat sich dagegen eine Lösung für dieses Problem überlegt und hilft damit, dass Spieler wieder mehr auf das eigentliche Kampfgeschehen achten können.

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Zustände sollen visuell sichtbar sein in Guild Wars 3

Wie sieht die Lösung aus? Statt die Buffs und Debuffs einfach nur als Icon am Bildschirmrand darzustellen, sollen diese Effekte direkt am Charakter- oder Bossmodell sichtbar sein.

Das kann wie folgt aussehen:

Bossmonster haben nicht einfach nur ein Eis-Symbol mit einer „5“ an der Leiste, sondern Spieler sehen allmählich, wie sich der Gegner mit einer Eisschicht überzieht. Je mehr Frost-Fähigkeiten die Gruppe einsetzt, desto größer ist diese Schicht.

Buffs auf Kriegern können sich in Form von brennenden Schwertern manifestieren, mit denen dann beispielsweise Spinnennetze weggebrannt werden können.

Man geht dabei also weg von einem unübersichtlichen Kuddelmuddel hin zu einem actionreichen Kampf. Und es hilft: In der uns gezeigten Präsentation auf der gamescom 2026 lagen unsere Augen immer auf dem Kampfgeschehen.

Was sagen andere Spieler dazu? Unter einem Video auf YouTube, das das Problem anspricht, schreibt ein User, dass er froh sei, dass die Icons endlich verschwinden. Ihm stimmen mehrere Likes zu.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei noch um einen frühen Build handelt und die Entwickler immer noch entscheiden können, das Design zu ändern. Außerdem könnte es sein, dass das Interface sowieso so weit angepasst werden kann, dass es wieder voller Icons wie in Guild Wars 2 ist.

Was haltet ihr von diesem Wechsel? Habt ihr lieber viele Icons am Bildschirm? Oder seht ihr die Zustände lieber? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Eine weitere Änderung von Guild Wars 2 zu Guild Wars 3 ist das Holy Trinity. So werden einige Spieler, die zuvor auf der Strecke blieben, wieder abgeholt: Guild Wars 3 rückt die Holy Trinity wieder mehr in den Fokus und das ist genau das, was das MMO braucht