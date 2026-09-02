„Guild Wars 3 wird das MMO revolutionieren“ – Wir müssen über unser gamescom-Highlight reden, und zwar schon morgen live auf Twitch!

Guild Wars 3 gehörte zu unseren absoluten Highlights auf der gamescom 2026. Morgen dürfen wir endlich mit euch teilen, was wir gesehen und gehört haben, und können schon mal verraten: Das wird krass!

Was für ein Reveal ist das morgen? Morgen fällt das Embargo zu den auf der gamescom gezeigten Inhalten von Guild Wars 3. Zeit also, endlich gemeinsam mit euch zu besprechen, was uns so verzaubert hat!

Deshalb starten wir am 3. September 2026 von 16:00 – 16:45 Uhr gemeinsam mit GameStar einen Livestream auf Twitch.

Dort gehen MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, MeinMMO-MMORPG-Experte Karsten Scholz und MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen im Deep Dive auf alle gezeigten Details und Eindrücke ein und diskutieren auch, was es besonders gut macht und was das für die Zukunft des MMORPG-Genres bedeuten könnte. Moderiert wird das Spektakel von Magdalena Ihsen.

Zuvor konnte Leya im FYNG-Stream auf der gamescom bereits etwas anreißen, wie begeistert sie und Jasmin von dem Termin mit ArenaNet waren.

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„Ich bin wirklich überzeugt, dass sie es geschafft haben, das MMO zu revolutionieren.“

Was durfte Leya bisher teilen? In unserem Panel zu den gamescom-Highlights unserer Chefredaktionen im Rahmen unserer FYNG-Streams sprach MeinMMO-Chefredakteurin Leya über ihre Eindrücke zur großen MMORPG-Hoffnung – zumindest so viel, wie sie bisher erzählen durfte.

Was ich sagen darf, ist, dass das, was ich zu Guild Wars 3 gesehen hab, gibt mir nicht nur Hoffnung für das westliche MMO, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie es geschafft haben, das MMO zu revolutionieren. Ich darf aber noch nicht sagen, warum.

Zusätzlich durfte sie exklusiv ein Artwork teilen, das direkt bei uns in der Redaktion und in der Community einige Fragen – aber auch Theorien aufwarf. Was es damit wirklich auf sich hat, erfahren wir dann vermutlich ebenfalls morgen im Stream.

Jedenfalls war sie sehr begeistert und auch Jasmins Augen strahlten nach ihrem Termin. Beide können es kaum erwarten, morgen mit Karsten als zusätzlichem Experten und euch als Zuschauern über die große MMORPG-Hoffnung zu sprechen.

Was allerdings jetzt schon zu den Dingen gehört, die wir schon wissen, ist, dass die auch schon bekannten, spielbaren Völker für Guild Wars 3 überarbeitet werden mussten. Warum und was dabei wichtig war, haben die Entwickler im Spotlight verraten: Guild Wars 3 überarbeitet seine Völker, damit ihr euch wie die Feuerwehr fühlen könnt