Guild Wars 3 soll kommen und diesmal nicht nur auf dem PC. Alles, was ihr zum Release, den Inhalten und sonst so wissen solltet, erfahrt ihr hier.

NCSoft und ArenaNet haben bislang noch nicht viele Infos zu Guild Wars 3 veröffentlicht. Wir fassen euch hier jedoch alle bereits bekannten Infos zusammen.

Die wichtigsten Infos in Kürze:

Guild Wars 3 befindet sich derzeit in der aktiven Entwicklungsphase und hat noch keinen Release-Termin, dafür aber einen Zeitraum, in dem die erste Beta starten soll: Herbst 2027

Erstmals wird die Reihe auf ihre PC-Exklusivität verzichten, denn das MMORPG erscheint ebenfalls für die PS5. Alle Xbox-Fans gehen indes wohl leer aus und werden nicht berücksichtigt.

Die Entwickler bleiben der Monetarisierung der Vorgänger treu. Das MMORPG wird wohl auf Battle Passes sowie Abos verzichten und sich über Verkäufe und den Ingame-Shop monetarisieren.

Das Kampfsystem sowie die Bewegung sollen flüssiger und moderner werden.

Die Story setzt 1.200 Jahre vor Guild Wars 1 an, um eine neue Ära einzuläuten und Teile der Story zu beleuchten, die in den beiden Fortsetzungen nicht behandelt werden konnten.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Info-Blöcken springen:

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Guild Wars 3: Release, Beta & Plattformen

Wann hat Guild Wars 3 seinen Release? Das kann man noch nicht genau sagen. Derzeit ist die Entwicklung noch im vollen Gange und ein Release wird nicht vor Ende 2027 oder im Laufe von 2028 erwartet.

Wird es eine Beta geben? Ja, eine Beta soll es geben.

Wann ist die Beta geplant? Die Beta von Guild Wars 3 soll im Herbst 2027 stattfinden, ein genauer Termin steht jedoch noch aus. Beide Plattformen sollen davon profitieren.

Wie melde ich mich für die Beta an? Um die Chance zu erhalten, beim Beta-Test am Start zu sein, solltet ihr den Newsletter von Guild Wars 3 abonnieren: Hier geht es zum Link. Zusätzlich kann es nicht schaden, das Spiel auf Steam oder im PlayStation-Store auf die Wunschliste zu packen – so verpasst ihr auch keine wichtigen News dazu.

Welche Plattformen erhalten Guild Wars 3? Das kommende MMORPG ist derzeit nur für PC, Steam sowie PS5 geplant. Xbox geht zumindest laut derzeitigen Informationen erstmal leer aus.

Auf Seite 2 geht es weiter mit Story, spielbaren Völkern, Klassen und dazu, wie es mit den beiden Vorgängern weitergeht. Interessiert ihr euch mehr für Preis und Monetarisierung, geht es hier entlang: Guild Wars 3: Alles zu Preis, Vorbestellung & Monetarisierung