In Guild Wars 3 feiert ein neues spielbares Volk seine Premiere, das es bisher nur selten in MMORPGs gegeben hat

Mit den Kodan könnt ihr euch in Guild Wars 3 einen humanoiden Bären als spielbaren Charakter erstellen. Das gab’s in der langen Geschichte der MMORPGs bisher nur sehr selten.

Was ist das für ein Volk? Die Kodan sind ein Bärenvolk aus Tyria, das alle Fans von Guild Wars 2 durch die Erweiterung Janthir Wilds kennen dürften. Dort fungierten die Fellbündel auf zwei Beinen aber nur als NPCs, Dialogpartner und Questgeber. In Guild Wars 3 dürft ihr euch erstmals einen spielbaren Kodan erstellen.

In der offiziellen Vorschau von ArenaNet auf die Kodan heißt es:

„Die Kodan stammen aus den Fernen Zittergipfeln und sind im weitesten Sinne eine zutiefst gläubige Spezies. Sie verehren Koda, den Schöpfer – einen Gott, der ihnen zufolge ganz Tyria sowie alles natürliche und magische Leben des Kontinents erschaffen hat. Sie stellen ihre Gesellschaft in den Dienst dieses Schöpfers und gehören zu den fähigsten Kämpfern Tyrias: wild, intelligent und von unerschütterlicher Überzeugung getrieben.“

Die oberste Pflicht fast aller Kodan ist es, Tyria zu schützen und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den natürlichen Harmonien der Welt herzustellen. Einzig die Tiefland-Kodan aus Janthir haben sich von dieser Berufung abgewandt und über Jahrhunderte eine eigene Lebensphilosophie etabliert.

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Die Kodan in Orr

Doch auch auf den Janthir-Inseln gab es vereinzelt Auserwählte unter den Kodan, die den Ruf von Koda hören konnten. Im Untergrund sprachen sie über die alte Verbindung und scharten andere um sich, die ebenfalls die unerklärliche Anziehung eines weit entfernten, mystischen Landes namens Orr spüren konnten.

Als diese Gruppe von einer Katastrophe erfuhr, die im Tughra-Becken von Orr für Schrecken sorgte, ging sie mit ihrem Glauben an die Öffentlichkeit, um den Stamm davon zu überzeugen, dorthin aufzubrechen und zu helfen. Es kam zu einer zweiten Abspaltung innerhalb der Kodan.

Ein Teil blieb auf den Janthir-Inseln. Die Auserwählten machten sich indes auf nach Orr, den Schauplatz von Guild Wars 3, um dort die ersten Siedlungen ihres Volkes zu errichten. Das war etwa einhundert Jahre vor dem Beginn der Ereignisse des neuen Teils.

Die Kodan von Orr bauten mit der Zeit eine Allianz mit den hiesigen Vaelwächtern auf, um Orr gemeinsam zu schützen. Die Mission der Wächter steht jedoch zum Start von Guild Wars 3 kurz vor dem Scheitern. Viele Bewohner der Region sowie andere Gilden betrachten die Vaelwächter als Fanatiker, die dem industriellen Fortschritt im Weg stehen.

Als Kodan-Spieler seid ihr einer von ihnen: Ihr schwört dem Banner der Vaelwächter die Treue, das ihr als Kodas Willen interpretiert. Eure Ahnen sind nach Orr gekommen, um ihrer göttlichen Pflicht als Wächter Tyrias nachzukommen; euer Leben dem Orden zu widmen, bedeutet, diese Fackel weiterzutragen. Die Arten, wie ihr diese Pflicht gegenüber der Gilde erfüllen könnt, sind so einzigartig wie die Wächter in ihren Reihen.

Die Kodan in Janthir Wilds aus Guild Wars 2.

Wie reagiert die Community auf das neue spielbare Volk? In einer Diskussion auf Reddit feiern viele GW-Fans die Kodan.

gravewalking schreibt etwa: „Bei den Kodan und den Asura bin ich mir nicht sicher, wen ich zuerst spielen möchte. Ich bin froh, dass immer noch solche MMOs mit einer solchen Vielfalt an spielbaren Charakteren herauskommen.“

Asrun333 hat sich indes bereits entschieden: „Okay, ihr habt mich überzeugt.“

DadlyPolarbear sieht das auch so: „Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich spielen möchte.“

Die Kodan sind dabei im Kontext des MMO-Genres durchaus etwas Besonderes, da wir in der Geschichte der Online-Rollenspiele noch nicht allzu oft humanoide Bären steuern durften.

Als Beispiele fallen uns die Pandaren aus WoW und die Bearan aus Scars of Honor ein. Zudem gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, sich in eine Bärengestalt zu verwandeln, etwa über eine Druiden-Klasse, die das Formwandeln beherrscht. Wie gefallen euch die Kodan aus Guild Wars 3? Habt ihr Lust, einen Bären durch Tyria zu steuern? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Infos zu den anderen bereits bestätigten Völkern des MMORPGs findet ihr hier: Guild Wars 3 hat zum Launch 4 spielbare Völker, nur 2 davon habt ihr bereits gezockt