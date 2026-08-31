MMORPG-Fans, die PvE und Drachen lieben, sollten jetzt unbedingt Albion Online spielen

Mit Drachenfeuer feiert heute, am 31. August 2026, ein neues Update seinen Start in Albion Online, das die Sandbox-Erfahrung um die bisher vielleicht besten PvE-Inhalte des MMORPGs ergänzt.

Was muss ich zu Drachenfeuer wissen? Das neue Update von Albion Online ist jetzt live und hat die folgenden Highlight-Neuerungen im Gepäck:

Die Uralten Lande, eine Ansammlung schwebender Inseln, die mit Portalen verbunden sind und auf denen ihr es mit Drachen und anderen Spielern zu tun bekommt.

Der neue Raid im Drachenheiligtum, in dem ihr den Feuerdrachen Azaryon herausfordern und euch ein besonderes Drachen-Mount erspielen könnt.

Drachenangriffe in der offenen Welt versprechen wertvolle Beute

Den neuen Launch-Trailer von Drachenfeuer findet ihr im Folgenden:

Video starten Albion Online: Drachenfeuer im Launch-Trailer Autoplay

Solisten, Gruppen, Raids, PvE- und PvP-Fans – für alle ist was dabei!

Was macht Drachenfeuer so besonders? Für das Berliner Team von Sandbox Interactive war klar, dass die Premiere der Drachen in Albion Online ein besonderes Update verdient. Entsprechend viel Zeit, Energie und Herzblut ist über die vergangenen Monate hinweg in Drachenfeuer geflossen – das haben uns Creative Director Michael Schwahn und Senior Content Manager Phil Hucknaall verraten.

Ein Ziel von Drachenfeuer war es dabei, Inhalte zu kreieren, die gleichermaßen PvE- und PvP-Fans, Solisten, Gruppen und Raid-Fans Spaß machen können. Herausgekommen ist eines der größten und aufwendigsten Updates in der Geschichte des MMORPGs, das sich in dieser Form mit der aktuellen Teamgröße leider nicht in regelmäßiger Form wiederholen lässt.

Die neuen Uralten Lande spiegeln das Ziel sehr schön wider: Diese könnt ihr solo, mit einer kleinen Gruppe oder mit einem Team aus bis zu 20 Spielern unsicher machen. Das Matchmaking im Hintergrund sorgt dafür, dass eure potenziellen menschlichen Gegner eine vergleichbare Charakterstärke besitzen und ebenfalls solo, als Gruppe oder Raid unterwegs sind.

Ihr habt dabei die Wahl, wie lange ihr euch für Beute mit den dort heimischen PvE-Gegnern herumschlagen wollt. Je tiefer ihr in die Uralten Lande vordringt, desto größer das Risiko, aber auch die potenziellen Belohnungen. Wer die 4 Jungdrachen besiegt, öffnet am Ende den Zugang zum neuen Raid, um es dort in einer reinen PvE-Begegnung mit Azaryon aufzunehmen.

Azaryon macht optisch einiges her.

Spannende Ideen für das gewisse Etwas: Die Uralten Lande glänzen dabei mit einem spannenden Element: Die Zugänge von einer zur anderen Insel müssen erst aktiviert werden, wodurch dann alle anwesenden Spieler auf der Karte sehen können, wo sich die potenziellen Gegner gerade herumtreiben.

Mit der Zeit fällt diese Art der Nachvollziehbarkeit aber immer schwerer, weil Spieler irgendwann auch die bereits vorhandenen Zugänge anderer nutzen können. Das sorgt für ein spannendes, strategisches Element.

Eine weitere tolle Idee für die Uralten Lande ist die neue Ausbluten-Mechanik. Spieler, die niedergeschlagen werden, leiden unter der namensgebenden Blutung und können wieder an der Beutejagd teilnehmen, wenn die Verbündeten den Kampf siegreich bestreiten konnten. Es bleibt jedoch ein stapelbarer Debuff, der durch jedes Ableben immer stärker wirkt. Die Blutung verschwindet erst, wenn ihr euch aus den Uralten Landen verkrümelt.

Glückliche Spieler können sich ein besonderes Drachen-Mount hochzüchten.

Was erwartet euch bei Azaryon? Die Premiere der Drachen brachte die Entwickler ordentlich ins Schwitzen. Schließlich sollten sich die neuen Kreaturen wie Drachen verhalten und auf mächtige Feuerangriffe setzen. Man brauchte also besondere Animationen, coole Flammeneffekte und ein neues Bedrohungssystem.

Zudem hat man mit Azaryon erstmals einen Raid-Kampf mit mehreren (fünf) Phasen erschaffen, die sich signifikant voneinander unterscheiden. In einer Phase müsst ihr beispielsweise Feuerbomben einsammeln und diese gezielt nutzen, um die Quellen der Bomben aus dem Weg zu räumen. Das geht aber nur, wenn ihr durch mehrere Bomben genug Feuerkraft ansammelt, um diese zu zerstören. Gelingt euch das nicht, sorgen die Bomben für einen Wipe.

Geht ihr siegreich aus diesem Kampf, können die siegreichen Raid-Teilnehmer mit viel Glück ein besonderes Drachenei erhalten. Dieses Ei könnt ihr ausbrüten und so ein Drachenjunges erhalten, das ihr (mit anderen Mounts) füttern und großziehen müsst. Auf die Art erhaltet ihr am Ende ein Mount, das zu den besten im Spiel gehört – es ist in allem richtig gut (vor allem bei der Überlebenskraft), aber es gibt noch schnellere Alternativen oder bessere Lastentiere.

Wie lange brauchen Einsteiger für die neuen Inhalte? An den Open-World-Angriffe könnt ihr bereits sehr früh teilnehmen, da diese auch in den gelben Zonen stattfinden. Wer teilnimmt, bekommt automatisch eine Belohnung. Gleiches gilt fürs Reinschnuppern in die Uralten Lande, da das Matchmaking für vergleichbar faire Begegnungen sorgt.

Spätestens für Azaryon benötigt ihr aber eine Raid-Gruppe aus 20 Leuten, die koordiniert auf Drachenjagd geht und recht gute Ausrüstung besitzt. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat selbst erst frisch angefangen und wagt ab heute sein Glück: Das beste MMORPG aus Deutschland lockt mich nach Jahren mit Drachen auf die Server und ich bin sofort tief drin im Grind