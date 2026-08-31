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WoW: Noch mehr Buffs – 7 Klassen werden Mittwoch viel stärker

Cortyn Cortyn Lesezeit 2 Minuten
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Eine neue Runde Buffs stehen in World of Warcraft an. Ganze 7 Klassen werden stärker und das mitunter deutlich.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
MMORPG

Die zweite Saison von World of Warcraft Midnight ist in vollem Gange. Während die Profi-Gilden sich noch um den World First von Ula’tek prügeln, tummelt sich der Rest vor allem im heroischen Raid oder den „Mythisch+“-Dungeons. Mit immer mehr Daten, die Blizzard dabei sammelt, ist deutlich geworden: So ganz funktioniert die Balance noch nicht.

Eine neue Runde Buffs steht also an, die 8 Klassen verändert und bei 7 davon sind das eindeutige Stärkungen der Leistung – lediglich beim Disziplinpriester wurden die Manakosten etwas gesenkt.

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WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek

WoW: Alle Klassenänderungen vom 2. September 2026

Wie üblich gehen die folgenden Änderungen mit den Wartungsarbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2. September 2026) live.

Todesritter

  • Frost
    • Heulende Böe verursacht am Primärziel 15 % mehr Schaden.
    • Auslöschen verursacht 15 % mehr Schaden.
    • Froststoß verursacht 20 % mehr Schaden.
    • Automatische Nahkampfangriffe verursachen 10 % mehr Schaden.

Dämonenjäger

  • Verwüstung
    • Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht.
  • Rachsucht
    • Dämonischer Schutz reduziert den erlittenen Schaden um 15 % (vorher 12 %).
    • Leerhäscher sorgt nun dafür, dass Gebrechlichkeit den verursachten Schaden des Ziels um 6 % reduziert (vorher 5 %).
    • Dämonische Verwüstung heilt 25 % mehr.

Druide

  • Schreddern verursacht 10 % mehr Schaden.
  • Gleichgewicht
    • Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 4 % erhöht.
  • Wildheit
    • Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 5 % erhöht.
    • Automatische Angriffe verursachen 10 % mehr Schaden.
    • Wilder Biss verursacht 10 % mehr Schaden.
  • Wiederherstellung
    • Sämtliche Heilung wird um 4 % erhöht.

Jäger

  • Tierherrschaft
    • Sämtlicher vom Jäger und seinem Tier verursachte Schaden wird um 7 % erhöht.
  • Überleben
    • Sämtlicher vom Jäger und seinem Tier verursachte Schaden wird um 7 % erhöht.

Magier

  • Feuer
    • Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % erhöht.
  • Frost
    • Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 6 % erhöht.

Mönch

  • Nebelwirker
    • Sämtliche Heilung wird um 5 % erhöht.
    • Die Chance, dass der 4-Teile-Bonus vom aktuellen Tier-Set ausgelöst wird, wurde auf 25 % erhöht (vorher 20 %).
  • Windläufer
    • Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 4 % erhöht.

Paladin

  • Schutz
    • Flammen des Ruhms verursacht 150 % mehr Schaden.
    • Weihe verursacht 30 % mehr Schaden.
    • Göttliche Führung verursacht 30 % mehr Schaden.

Priester

  • Disziplin
    • Die Manakosten von Schattenheilung werden um 20 % reduziert.
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Welche Auswirkungen haben die Anpassungen? Sie dürften grundsätzlich dafür sorgen, dass die Balance zwischen den Klassen ein wenig ausgeglichener ist und alle Spezialisierungen gute Chancen in den aktuellen Spielinhalten von Patch 12.1 Fluch von Ula’tek haben. Da es sich in den meisten Fällen nur noch um Änderungen im kleinen Prozentbereich handelt, scheint Blizzard langsam an die gewünschte Balance heranzureichen.

Quelle(n):
  1. eu.forums.blizzard.com

Kommentare

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1 Kommentar
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vulperabeste
#1262007

Dass die Manakosten von Schattenheilung schon mal reduziert werden ist gut, jetzt muss nur noch der Schaden etwas erhöht werden und dann kann man endlich wieder vernünftig Diszi spielen 😀

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