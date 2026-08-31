WoW: Noch mehr Buffs – 7 Klassen werden Mittwoch viel stärker

Eine neue Runde Buffs stehen in World of Warcraft an. Ganze 7 Klassen werden stärker und das mitunter deutlich.

Die zweite Saison von World of Warcraft Midnight ist in vollem Gange. Während die Profi-Gilden sich noch um den World First von Ula’tek prügeln, tummelt sich der Rest vor allem im heroischen Raid oder den „Mythisch+“-Dungeons. Mit immer mehr Daten, die Blizzard dabei sammelt, ist deutlich geworden: So ganz funktioniert die Balance noch nicht.

Eine neue Runde Buffs steht also an, die 8 Klassen verändert und bei 7 davon sind das eindeutige Stärkungen der Leistung – lediglich beim Disziplinpriester wurden die Manakosten etwas gesenkt.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

WoW: Alle Klassenänderungen vom 2. September 2026

Wie üblich gehen die folgenden Änderungen mit den Wartungsarbeiten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2. September 2026) live.

Todesritter

Frost Heulende Böe verursacht am Primärziel 15 % mehr Schaden. Auslöschen verursacht 15 % mehr Schaden. Froststoß verursacht 20 % mehr Schaden. Automatische Nahkampfangriffe verursachen 10 % mehr Schaden.



Dämonenjäger

Verwüstung Sämtlicher Schaden wird um 4 % erhöht.

Rachsucht Dämonischer Schutz reduziert den erlittenen Schaden um 15 % (vorher 12 %). Leerhäscher sorgt nun dafür, dass Gebrechlichkeit den verursachten Schaden des Ziels um 6 % reduziert (vorher 5 %). Dämonische Verwüstung heilt 25 % mehr.



Druide

Schreddern verursacht 10 % mehr Schaden.

Gleichgewicht Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 4 % erhöht.

Wildheit Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 5 % erhöht. Automatische Angriffe verursachen 10 % mehr Schaden. Wilder Biss verursacht 10 % mehr Schaden.

Wiederherstellung Sämtliche Heilung wird um 4 % erhöht.



Jäger

Tierherrschaft Sämtlicher vom Jäger und seinem Tier verursachte Schaden wird um 7 % erhöht.

Überleben Sämtlicher vom Jäger und seinem Tier verursachte Schaden wird um 7 % erhöht.



Magier

Feuer Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 3 % erhöht.

Frost Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 6 % erhöht.



Mönch

Nebelwirker Sämtliche Heilung wird um 5 % erhöht. Die Chance, dass der 4-Teile-Bonus vom aktuellen Tier-Set ausgelöst wird, wurde auf 25 % erhöht (vorher 20 %).

Windläufer Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 4 % erhöht.



Paladin

Schutz Flammen des Ruhms verursacht 150 % mehr Schaden. Weihe verursacht 30 % mehr Schaden. Göttliche Führung verursacht 30 % mehr Schaden.



Priester

Disziplin Die Manakosten von Schattenheilung werden um 20 % reduziert.



Welche Auswirkungen haben die Anpassungen? Sie dürften grundsätzlich dafür sorgen, dass die Balance zwischen den Klassen ein wenig ausgeglichener ist und alle Spezialisierungen gute Chancen in den aktuellen Spielinhalten von Patch 12.1 Fluch von Ula’tek haben. Da es sich in den meisten Fällen nur noch um Änderungen im kleinen Prozentbereich handelt, scheint Blizzard langsam an die gewünschte Balance heranzureichen.