Ein weiteres Privat-Server-Projekt von World of Warcraft wird beerdigt. Damit ist auch „Ascension WoW“ nun gestorben.
Blizzard steht kurz davor, WoW Classic+ anzukündigen – davon gehen inzwischen zumindest alle aus, die auf die BlizzCon schielen, die in wenigen Tagen stattfindet. Doch ein weiterer Hinweis darauf ist, dass Blizzard gerade aggressiv gegen verschiedene Privat-Server (oft auch „Piratenserver“ genannt) vorgeht, die ihre eigene Version von „Classic+“ bereits veröffentlicht haben.
Jetzt hat es auch das „Project Ascension“ getroffen. Nachdem man vor Monaten bereits erste Schritte einleitete, ist nun in wenigen Tagen Schluss und alle Warcraft-Inhalte werden entfernt.
Was war das Project Ascension? Im Grunde handelte es sich dabei um eine drastisch veränderte Version von World of Warcraft. So gab es etwa neue Questreihen, aber auch das Klassen-System funktionierte ganz anders. Alle begannen quasi „klassenlos“ und konnten sich nach und nach ihre eigene Klassen durch verschiedene Fähigkeiten zusammenbauen. Für viele Classic-Fans war Ascension eine Option, wie WoW sich entwickeln könnte.
Was wurde nun angekündigt? Auf dem Discord-Server des Projekts wurde nun angekündigt, dass am 4. September 2026 Schluss ist – also bereits in wenigen Tagen. Bis dahin wird das Projekt noch „weiter betreut“.
Im Anschluss daran werden aber sämtliche Warcraft-Inhalte von allen Social-Media-Accounts des Projekts entfernt.
Interessant ist aber hier, dass man bereits ankündigt, dass der Launcher und die Website für „etwas Neues“ genutzt werden sollen.
Ascension soll „etwas Neues“ werden
Was genau das „neue“ Projekt werden soll, ist dabei noch unklar. Doch manch einem mögen dabei Gedanken an Turtle WoW in den Sinn kommen. Das war ebenfalls ein Privat-Server-Projekt, das nach seiner Schließung ankündigte, dass man nun an einem eigenen MMORPG arbeiten wollte.
Hier scheint sich also langsam ein Muster abzuzeichnen. Ob aus dem Folge-Projekt jemals etwas wird, bleibt allerdings abzuwarten. Denn ein MMORPG – oder überhaupt ein Spiel – zu erschaffen, das wollen viele. Doch zwischen dem ersten Gedanken und einer tatsächlichen Veröffentlichung kann viel geschehen.
Allerdings wäre es auch gut möglich, dass das „Neue“ gar kein Spiel sein soll, immerhin bleibt der Beitrag äußerst vage.
Cortyn meint: Ich bin ziemlich skeptisch, wenn Privat-Server geschlossen werden und im gleichen Atemzug gesagt wird, dass man nun an etwas „Neuem“ arbeitet.
Immerhin sollte man nicht vergessen, dass diese Privat-Server sich in den allermeisten Fällen durch einen Cash-Shop über Wasser gehalten haben und dort eine recht aggressive Monetarisierung vorherrschte. So gerne das auch von Fans dieser Server verklärt wird, steht hinter der Entwicklung häufig nicht nur die Liebe zu einem „anderen“ World of Warcraft, sondern eben auch klare, finanzielle Interessen, mit denen man sich am geistigen Eigentum einer anderen Firma bereichert.
Daher bin ich auch weiterhin zweifelnd, wenn Ascension nun sagt, dass der Launcher und alle sozialen Medien künftig für „etwas anderes“ genutzt werden sollen. Denn was für ein Projekt auch immer das werden soll, wird man – so meine Vermutung – wohl schon ziemlich früh mit Geld daran teilhaben können.
Immerhin gibt es Hoffnung für alle Fans von WoW Classic+. Denn massive Leaks haben bereits vor Wochen gezeigt, was wohl bald angekündigt werden dürfte. Auch unser Autor Benedict hat bereits im GameStar Talk lange darüber gesprochen, was er sich von einem Classic+ erhofft und welche Inhalte es mit hoher Wahrscheinlichkeit geben wird.
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Kommentare
Ich glaube so Projekte wie Ascension entstehen erstmal ohne ein großes finanzielles Interesse, sondern weil man eine eigene – vemeintlich bessere – Idee mit dem Spiel (WoW) hat als die eigentlichen Entwickler. Ich glaube dieses Interesse verschiebt sich über die Zeit dann mehr zum Finanziellen.
Ascension ist oder war ja nicht einfach eine stumpfe Kopie, sondern hatte ja mehr zu bieten als das klassische WoW, zum Beispiel dass man nicht direkt eine Klasse erstellt sondern diese über die Zeit “erschafft” sag ich mal.
Das ist aber auch das große Problem was diese Projekte haben: Sie bauen auf geistigem Eigentum anderer auf und dieses geistige Eigentum ist ja auch am Ende das, was die Spieler in erster Linie angezogen hat und wieso ein eigenes MMORPG-Projekt wahrscheinlich scheitern wird.
Denn diese Spieler spielen das Spiel ja schon auch deshalb, weil sie vorher mit dem Gameplay von WoW gute Erfahrungen gemacht haben und diese (möglichst kostenlos) wieder haben möchten. Dieses Gefühl kann ein MMORPG das nicht auf WoW aufbaut aber nicht reproduzieren, zumindest ich halte das für unmöglich.
Ich finde es zwar schade, dass Blizzard gegen solche Projekte vorgeht, aber es ist nunmal so, dass die auf Blizzards Nacken Geld verdienen und das geht nicht, vorallem in so Zeiten heutzutage in denen von Kunstschaffenden gegen KI vorgegangen wird, weil diese auf geklauten Material trainiert worden sind und im Grunde ist das kopieren und bearbeiten der WoW-Dateien nichts anderes.
Es wird aktuell wohl erst mal ein Kartenspiel so wie ich es im DC und auf Reddit gelsen habe.
Aber es gibt einen “neuen” privaten Server, nennen wir ihn mal Wotlk+, will keine Werbung dafür machen, daher lasse ich mal den echten Namen raus, notfalls einfach googlen. Dieser geht am 5 September live.
Da sind auch paar den Ascensions-Staff dabei ….
Ich habe jetzt 3x versucht, etwas zu Ascension zu schreiben, aber die Wall of Text interessiert am Ende eh niemanden.
Also RIP und sehr schade, dass es vorbei ist. Ein Stück Heimat zu verlieren, tut dann doch irgendwie weh.
Wenn es eines dieser Private-Server-Teams tatsächlich schafft, ein eigenes Spiel zu produzieren, würde ich zumindest auf Ascension setzen.
Was mich trotz all der Skepsis, die ich sonst habe, wirklich bestärkt, ist der Umfang des unfertigen Contents, den sie zum Abschied veröffentlicht haben.
Und das gibt mir zumindest genug Hopeium für die Zukunft.
Angeblich soll es schon sehr bald eine spielbare Alpha geben.
Wir können also vielleicht gespannt sein.