Spieler vergleicht neues Bild zu GTA 6 mit einem echten Foto und die Fans finden: Vice City sieht besser aus

Ein Screenshot gibt einen neuen Blickwinkel auf Vice City und Fans von GTA 6 finden, nicht mal das echte Leben kann im direkten Vergleich mithalten.

Was sind das für Fotos?

Das englischsprachige Magazin Game Informer hat am gestrigen 29. September ein mehrseitiges Interview zu GTA 6 mit exklusiven Screenshots veröffentlicht.

Der X-Nutzer Joel Franco hat jenen Screenshot kurz darauf im echten Miami nachgestellt und beide Bilder vergleichend gepostet (via X).

Die GTA-Community hat sich nun beide Bilder angeschaut und findet, Vice City sieht besser aus als das Foto der realen Großstadt.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

GTA-Fans finden das echte Leben langweilig

Inwiefern sieht Vice City besser aus? Mehrere Kommentare sind der Meinung, dass das Miami des echten Lebens im Vergleich zu Vice City langweilig aussieht.

Andere User greifen wiederum die seit Wochen bestehende Diskussion auf, ob GTA 6 zu realistisch sei, und zeigen, dass Vice City in fotorealistischer Grafik nicht nur langweiliger, sondern auch grauer aussehen würde.

Wieso sieht Vice City besser aus? Hier spielen vor allem die Lichtverhältnisse und die Tageszeit eine Rolle. Während das IRL-Foto am hellichten Tag aufgenommen wurde, ist der GTA-Screenshot bei Nacht mit bunten Neonlichtern und den Spiegelungen der Lichter im Wasser. GTA setzt aber insgesamt auf etwas knalligere und lebendigere Farben als das echte Leben.

Was würdet ihr besser finden, ein fotorealistisches GTA 6 oder eher den gegenwärtigen Stil des Action-Spiels mit kräftigen und lebendigen Farben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Auch Co-Chef von Rockstar Games hat sich bereits zur Realismus-Diskussion geäußert und nochmals betont, dass Fotorealismus als Beschreibung des Grafikstils nicht ausreichen würde. Mehr dazu auf MeinMMO: Auch wenn GTA 6 die Grenze des Hyperrealismus austestet, will sich Rockstar bewusst zurückhalten: „Das ist nicht unser Ziel“