WoW: Valeera powerleveln – So habt ihr sie noch heute auf Stufe 80

In World of Warcraft könnt ihr Valeera schnell auf das maximale Level bringen. Das beschert euch einen dicken Vorteil in Saison 2 von Midnight.

Wenn morgen, am 19. August 2026, die Server von World of Warcraft wieder aktiv sind, dann ist die 2. Saison von Midnight gestartet. Das bedeutet nicht nur den Zugang zu einem neuen Raid und frischen Dungeons der Kategorie „Mythisch+“, sondern auch eine neue Saison für alle Tiefen-Besucher. Immerhin winkt hier für viele Solo-Spieler starke Ausrüstung, und auch Fans von Gruppen-Aktivitäten werden sich zu Beginn dort tummeln.

Mit dabei ist immer eure Begleiterin Valeera, die 20 neue Level spendiert bekommen hat – also von Stufe 60 bis 80. Wir zeigen euch, wie ihr sie innerhalb weniger Stunden auf das Maximallevel bringt.

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Was braucht man dafür? Grundsätzlich benötigt ihr vor allem zwei Dinge und ein bisschen Vorbereitung. Zuerst solltet ihr eure Tiefen so hoch wie möglich spielen. Denn dann habt ihr eine höhere Chance, dass ihr am Ende Kuriositäten („Curios“) aus den Schatzkisten bekommt.

Ihr benötigt die Utility Curio mit dem Namen „Dunduns Gunst“ („Dundun’s Favor“).

Darüber hinaus solltet ihr euch im Auktionshaus mit rund 100 Schwefeliger Schlammfisch („Sulfurous Sludgefish“) eindecken. Dieser Fisch reduziert eure Aggro-Reichweite um 20 Meter, sodass ihr an den meisten Feinden einfach vorbeigehen könnt – das gilt auch in der Tiefe „Der Ring des Ruhms“ („The Ring of Glory“)!

Der Fisch ist optional, da ihr auch einfach mit einer Stealth-Klasse alle Kämpfe umgehen könnt. Doch der Fisch hat den Vorteil, dass ihr auch einfach reitend durch die Arena marschieren und die kleinen Beutel aufsammeln könnt, sodass ihr nach rund 60 Sekunden schon wieder im Ladebildschirm seid, um die nächste Runde zu starten.

10 Minuten oder weniger für ein ganzes Valeera-Level

Wie funktioniert das? Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, reist zur Gewundenen Insel und zum Eingang der Tiefe „Der Ring des Ruhms“ und betretet sie. Stellt sicher, dass ihr das korrekte Curio für Valeera eingestellt habt. Benutzt einen der Fische, um für 5 Minuten euren Aggro-Radius zu reduzieren.

Steigt nun auf ein Reittier und reitet durch die Arena, während ihr Ausschau nach den kleinen, blauen Schatzbeuteln haltet, die es in jeder Tiefe gibt. Es spawnen immer exakt 10 Stück. Dank der ausgerüsteten Curio werden die Beutel direkt geöffnet, wenn ihr über sie reitet, und Valeera bekommt jedes Mal einige Erfahrungspunkte:

Alle 10 Beutel sollten ungefähr 20 % eines Levels von Valeera bringen – mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.

Sobald ihr alle 10 Beutel aufgesammelt habt, verlasst ihr die Tiefe, betretet sie sofort erneut und wiederholt den Vorgang.

Pro Level braucht ihr ungefähr 5-10 Minuten, sodass ihr Valeera nach 2 bis 3 Stunden auf der neuen Maximalstufe 80 haben werdet und ihre volle Kraft freischaltet.

Habt ihr eure Valeera schon fleißig gelevelt? Oder macht ihr das ganz gemütlich während der Saison?

Warum sollte man Valeera leveln? Die Stärke von Valeera wirkt sich direkt darauf aus, wie effektiv ihr im Kampf in den Tiefen seid. Eure Begleiterin macht nämlich einen großen Teil des verursachten Schadens aus und jedes weitere Level erhöht den Bonus nur noch mehr.

Das ist besonders wichtig, denn in der ersten Woche von Saison 2 habt ihr exakt 7 Tage Zeit, um die neue Tiefen-Nemesis auf Schwierigkeit „??“ zu besiegen und euch damit einen Titel zu sichern. Wer den Titel will, sollte vorher seine Chancen maximieren und Valeera am besten auf 80 bringen, um den größtmöglichen Vorteil zu haben.

Die Zeit bis zum Start von Saison 2 wird langsam knapp. Falls ihr noch gar nicht mit Patch 12.1 angefangen habt, haben wir hier noch eine Liste an Dingen, die ihr so schnell wie möglich erledigen solltet.