Der nächste Film von Batman könnte einen extrem gefährlichen Gegner zurück ins Kino bringen

Batman bekommt 2027 einen neuen, großen Kinofilm. Darin treten wieder verschiedene Schurken auf. Darunter könnte einer sein, der aktuell für Gerüchte bei den Fans sorgt.

The Batman war 2022 ein gelungener und atmosphärisch starker Eintrag in das Franchise, der es im MeinMMO-Ranking auch sehr weit nach vorne geschafft hat. 2027 soll eine Fortsetzung erscheinen, abermals mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Spannend ist die Frage, welche Schurken zu sehen sein werden. Barry Keoghan, der im ersten Teil für einen kurzen Auftritt als Joker zu sehen war, soll neuesten Berichten zufolge wieder mit dabei sein (via screenrant.com).

Ein anderer Name sorgt bei den Fans jedoch viel eher für Aufregung: Sebastian Stan. Der Schauspieler verkörpert eine noch unbestätigte Rolle. Bislang gingen die Gerüchte davon aus, dass er den Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent, besser bekannt unter seinem Schurkennamen Two-Face, spielen wird.

Ein neues Foto bringt die Gerüchte jedoch ordentlich ins Wanken und verweist auf einen anderen Bösewicht.

Video starten Robert Pattinson im atmosphärischen Trailer von “The Batman” Autoplay

Ein ungemütlicher Zeitgenosse spaltet die Fans

Wen könnte Stan spielen? Ein aktuelles Foto des Schauspielers macht unter anderem auf x.com die Runde und zeigt ihn mit rasiertem Gesicht und Glatze. Das lässt den x-Account Home DCU direkt spekulieren, dass Stan niemand Geringeren als den Serienkiller Viktor Zsasz spielen könnte.

Dieser ziemlich gefährliche Charakter bringt unzählige Menschen um und ritzt sich zur Erinnerung an seine Taten für jedes Opfer eine Narbe in die Haut. Sein Körper ist davon übersät und gepaart mit seinem diabolischen Grinsen ist Zsasz allein äußerlich furchteinflößend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dass Sebastian Stan tatsächlich diese Figur spielen wird, ist nicht bestätigt. Doch allein die Vorstellung sorgt bei den Fans für sehr unterschiedliche Reaktionen. Im Grunde gibt es zwei Lager. Das eine zeigt sich enttäuscht.

„Was für ein Reinfall. Das hätte Harvey sein sollen. So dämlich“, schreibt etwa der User Grade auf x.com. Venormorph schließt sich dem an: „Zsasz hat das Flair eines Nebencharakters aus einer Nebenmission bzw. eines tertiären Antagonisten. Stan würde als Dent eine großartige Figur abgeben.“

Andere User zeigen sich jedoch angetan von der Vorstellung. Auf Reddit schreibt SoWrongItsPainful: „Die Idee, dass Sebastian einen emotionslosen Psychopathen spielt, interessiert mich viel mehr als eine grenzwertige Rolle als Harvey.“

Wieder andere vermuten, dass die Glatze von Stan bald unter einer Perücke oder Prothesen verschwinden könnte. Letztere wären für einen entstellten Charakter wie Two-Face nicht unwahrscheinlich.

Allerdings hat auch der Hollywood-Insider Jeff Sneider in einem Newsletter verlauten lassen, dass Sebastian Stan nicht als Harvey Dent zu sehen sein wird, sondern Zsasz spielen soll.

Die Gerüchteküche ist ordentlich am Brodeln. Bis zum Oktober 2027, wenn The Batman 2 ins Kino kommt, dürfte es noch einige Zeit so weitergehen. Was denkt ihr über die Möglichkeit, dass Viktor Zsasz im Film vorkommen könnte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine andere Produktion mit der Fledermaus könnte ein echtes Highlight werden: Eine neue Serie macht aus Batman einen armen Schlucker, ist perfekt für die junge Generation