Solo Leveling bekommt Film statt Staffel 3, schickt Protagonisten in den allerschlimmsten Dungeon zurück

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet und Solo Leveling bekommt als Nächstes keine 3. Staffel des Animes, sondern einen Kinofilm. Und das ist wirklich der beste Moment der Geschichte, um auf die große Leinwand zu wechseln.

Welches Projekt besteht bei Solo Leveling als nächstes an? Nach Staffel 2 des Animes folgt als Nächstes ein Kinofilm, der die Geschichte nach dem Jeju-Island-Arc fortsetzen wird.

Solo Leveling bekommt einen Film, zu lesen auf X.

Passend dazu gibt es bereits einen Namen und ein erstes Bild für den Kinofilm. Der Film wird unter dem Titel „Solo Leveling – Beyond the System – The Movie“ laufen und auf dem Titelbild ist der Protagonist zu sehen, wie er von Linien durchzogen wird.

Ein Starttermin ist bislang noch nicht bekannt, lediglich dass der Film von Aniplex, D&C Media Crunchyroll mitproduziert wird.

Dank des Titels und des Bildes können wir uns bereits denken, bis zu welchem Zeitpunkt der Story der Kinofilm spielen wird. Damit war es genau die richtige Entscheidung, keine dritte Staffel, sondern einen Kinofilm zu produzieren.

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Solo Leveling zeigt einen der besten Parts im Kino

Achtung, Spoiler: Wir gehen in diesem Teil darauf ein, wohin es Sung Jin-woo verschlägt und welches große Geheimnis er erfährt. Dabei verraten wir allerdings keine Details, sodass ihr unvoreingenommen den Film schauen könnt, solltet ihr die Story nicht kennen.

Wieso eignet er sich so gut als Film? Anhand des Titels und des Bildes ist zu erwarten, dass der Kinofilm insgesamt 3 Arcs umfassen wird:

Recruitment Arc

Ahjin Guild Arc

Double Dungeon Arc

Die Blutlinien im Bild spielen nämlich auf den allerersten Dungeon von Sung Jin-woo an. Dort ist er als einziger Überlebender zurückgekehrt, allerdings mit dem merkwürdigen System, durch das er immer weiter aufleveln kann.

Und genau dahin verschlägt es ihn auch im Kinofilm. Wir erleben den Protagonisten erneut in dem Dungeon, der sein Leben für immer veränderte. Und als ob das auch nicht reichen würde, erfährt Sung Jin-woo, was hinter dem Levelsystem eigentlich steckt. Das ist eines der größten Geheimnisse des gesamten Animes.

Werdet ihr euch den Film im Kino anschauen? Hättet ihr euch lieber eine 3. Staffel gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Unserer Einschätzung nach dauert es noch einige Zeit, bis wir den Kinofilm sehen werden. In der Zwischenzeit könntet ihr euch aber mit anderen Medien zu Solo Leveling die Zeit vertreiben: Solo Leveling Staffel 3 kommt frühestens in 1,5 Jahren, aber der Nachfolger versüßt euch das Warten