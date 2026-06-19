Solo Leveling Staffel 3 kommt frühestens in 1,5 Jahren, aber der Nachfolger versüßt euch das Warten

Wer auf die dritte Staffel von Solo Leveling wartet, der hat noch einige Monate und vielleicht sogar Jahre vor sich, die er ohne den Anime verbringen muss. Doch für die Wartezeit gibt es eine gute Überbrückung.

Wieso dauert es noch so lange? Zwischen dem Ende von Staffel 1 und dem Beginn von Staffel 2 lag nicht einmal ein Jahr. Das Finale von Staffel 1 lief am 31. März 2024. Am 5. Januar 2025 ging es dann mit Staffel 2 weiter.

Und obwohl viele Fans die Qualität von Staffel 2 gelobt haben, dauert es dieses Mal etwas länger, bis Staffel 3 erscheint. Laut einem Geschäftsbericht der Verantwortlichen soll es erst 2027 oder sogar 2028 soweit sein.

Womit kann man die Wartezeit überbrücken? Doch ich kann euch einen Tipp ans Herz legen, wenn ihr diese immens lange Wartezeit irgendwie anderweitig überbrücken wollt: Wechselt zum Webtoon oder, wenn euch das lieber ist, zum Manhwa, also der koreanischen Variante des Mangas.

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Nachfolger von Solo Leveling geht endlich weiter

Wie steht es um den Manhwa? Solo Leveling selbst ist bereits als Webtoon, aber auch als Manhwa abgeschlossen. Die ersten zwei Staffeln bilden 110 Kapitel des Manhwas ab. Insgesamt gibt es 200. Ihr hättet also noch ungefähr die Hälfte zu lesen, wenn ihr zur Vorlage wechselt.

Im Anschluss könnt ihr euch dann die Geschichte zum Nachfolger durchlesen: Solo Leveling Ragnarok. Hier geht es nicht mehr um Protagonist Sung Jin-woo, sondern um seinen Sohn Su-ho.

Hier wird es vermutlich noch viele Jahre dauern, bis diese Geschichte irgendwann mal als Anime gezeigt wird. Deshalb lohnt es sich schon jetzt, die Story zu verfolgen. Der Webtoon von Ragnarok ist bereits komplett abgeschlossen. Der Autor hat die Geschichte erst vor Kurzem komplett beendet. Solltet ihr eher Fans von Manhwa sein, befindet ihr euch noch mitten in der Story.

Aktuell befindet sich der Manhwa zwar in einer undefinierten Pause, da der Zeichner zum Militärdienst in Korea verpflichtet ist. Allerdings hat er bereits im letzten Kapitel 68 verraten, wer sein Nachfolger ist. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis die Geschichte hier fortgesetzt wird.

Wo befindet ihr euch gerade in der Geschichte von Solo Leveling? Was haltet ihr überhaupt von dem Anime? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Sogar die Videospiele rund um Solo Leveling sind in der Story mittlerweile weiter. Wenn ihr euch also nur für die Geschichte von Solo Leveling interessiert, könnte dieses Gacha-Game auch etwas für euch sein: Ein Spiel von Solo Leveling hat den Anime eingeholt, zeigt erste Inhalte aus der kommenden Staffel 3