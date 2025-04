Solo Leveling: Ragnarok lesen – Alle Infos zum Nachfolger des beliebten Anime

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Deshalb müssen sich Fans gedulden, bis der Nachfolger von Solo Leveling als Anime erscheint. Hier steht zunächst einmal der Start der 3. Staffel an. Was wir dazu bereits wissen, gibt es im folgenden Info-Artikel zu lesen: Solo Leveling Staffel 3: Release, Streaming und Leaks im Überblick

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Er beobachtet das Geschehen mit Su-ho aus dem Hintergrund heraus und behält immer noch die Kontrolle über die Schattenarmee als Schattenmonarch. In Ragnarok geht es darum, wie viel Macht er seinem Sohn anvertrauen will und wann er selbst eingreifen muss. Er beobachtet alles aus dem Schatten heraus und sieht dabei zu, wie Su-ho stärker wird.

Wie auch in Solo Leveling lebt Su-ho in einer Welt, in der sich Jäger den Monstern hinter den Toren widmen. Auch Su-ho wird mit 21 Jahren in diese Welt hineingezogen, als seine Herkunft und eine neue Bedrohung ans Licht kommen. Jin-woos Sohn muss sich den Itarim, besonders starken Gegnern, stellen und besitzt dabei dieselbe Fähigkeit wie sein Vater – er kann aufleveln.

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Solo Leveling: Trailer zur 2. Staffel Arise from the Shadow

Die Story von Solo Leveling ist schon seit 2021 abgeschlossen. Doch das bedeutet nicht, dass ihr nicht mehr von der Welt, in der Protagonist Sung Jin-woo lebt, erleben könnt. Mit Ragnarok gibt es ein direktes Sequel, das an die Abenteuer anknüpft. Dabei erleben wir dasselbe Phänomen wie bei Naruto und seinem Sohn Boruto, denn es geht mit der nachfolgenden Generation weiter.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to