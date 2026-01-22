Die besten Radiosender aus Cyberpunk 2077 im Ranking – diese Channel spielen die stärksten Songs

In dieser Liste stellen wir euch die besten Radiosender aus Cyberpunk 2077 vor, die nicht nur starke Songs spielen, sondern die Welt des Games auf musikalischer Ebene vertiefen. MeinMMO-Redakteurin Caro stellt euch ihre Favoriten vor und erklärt, warum diese so gut funktionieren.

Musik spielt in Cyberpunk 2077 eine bedeutende Rolle. Für das Spiel wurde eine breite Auswahl an Songs produziert, von der man fast durchgehend umgeben ist. Neben dem durchgehenden Rumgeschrei über „NiCola – taste the love“ und „oooOOORGIATIC“ ist es eine angenehme Abwechslung, etwas anderem zuzuhören als einer stöhnenden Werbeanzeige.

Aus diesem Grund möchte ich euch die besten Radiosender aus Cyberpunk 2077 vorstellen, die nicht nur starke Songs beinhalten, sondern die Welt des Spiels noch immersiver machen. Dabei berücksichtige ich die Qualität und die Vibes, die ein Channel bereitstellt, die Songs und ihr – wie ich nenne – „Banger-Potenzial“, aber auch die Einbettung in das Universum von Cyberpunk.

Natürlich ist es wichtig zu sagen: Musik ist ein sehr subjektives Thema. Nur weil ich einen Channel oder bestimmte Songs liebe, macht es sie nicht objektiv „besser“. Ich bin kein Musikexperte, höre aber gerne verschiedene Genres und bezeichne mich auch als großen Soundtrack-Fan.

Deswegen würde ich sehr gerne von euch erfahren, welche Radiosender und Songs ihr besonders gerne hört, oder ob ihr meine Auswahl absolut grausig findet. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Hier seht ihr den Trailer zu der „Stadt der Träume“ in Cyberpunk 2077, der von REL & Artemis Deltas Song „Night City“ begleitet wird:

Ich widme mich den Top 5 der Radiosender etwas genauer, habe mir aber als Vorbereitung auch die anderen Channels vorgeknöpft. Ich kann sagen, es gibt keinen Sender, den ich wirklich gar nicht mag, allerdings gibt es Kandidaten, die deutlich stärker sind als ihre Kontrahenten. Hier sind die Plätze 14 bis 6:

Platz 14 – 99.9 Impulse FM (DLC): Ein langes DJ-Set. Nicht schlecht, aber zu Hintergrundmusik-ig. Passt super zu Clubs, aber weniger als meine Radioauswahl.

(DLC): Ein langes DJ-Set. Nicht schlecht, aber zu Hintergrundmusik-ig. Passt super zu Clubs, aber weniger als meine Radioauswahl. Platz 13 – 107.5 Dark Star (DLC): Sehr technolastig. Besitzt keinen schlechten Track, aber bleibt auch nicht wirklich im Kopf.

(DLC): Sehr technolastig. Besitzt keinen schlechten Track, aber bleibt auch nicht wirklich im Kopf. Platz 12 – 103.5 Radio PEBKAC : Gute Clubbeats und sehr Maelstrom. Passt perfekt zum „Totentanz“-Club und zu Feuergefechten, aber nicht zu meiner Autofahrt.

: Gute Clubbeats und sehr Maelstrom. Passt perfekt zum „Totentanz“-Club und zu Feuergefechten, aber nicht zu meiner Autofahrt. Platz 11 – 95.2 Samizdat Radio : Ruhiger als Impulse FM, aber ein ähnlicher Vibe, der mir etwas besser gefällt. Kommt nicht an meine anderen „ruhigeren“ Favoriten ran, aber definitiv nicht schlecht.

: Ruhiger als Impulse FM, aber ein ähnlicher Vibe, der mir etwas besser gefällt. Kommt nicht an meine anderen „ruhigeren“ Favoriten ran, aber definitiv nicht schlecht. Platz 10 – 96.1 RitualFM : Ähnlich wie Radio PEBKAC, aber Ritual macht es bassiger, knallender und irgendwie einfach besser. Gibt mir starke Cyberpsycho-Vibes, die super zum Spiel passen. Außerdem spielt der Sender manche Songs aus Cyberpunk: Edgerunners.

: Ähnlich wie Radio PEBKAC, aber Ritual macht es bassiger, knallender und irgendwie einfach besser. Gibt mir starke Cyberpsycho-Vibes, die super zum Spiel passen. Außerdem spielt der Sender manche Songs aus Cyberpunk: Edgerunners. Platz 9 – 106.9 30 PRINCIPALES : Ein starker Sender mit guten Songs, der auch einen höheren Platz verdient hätte. Allerdings bin ich kein großer Fan von spanischem Hip-Hop. Hohe Qualität, die andere Spieler vielleicht umso mehr begeistert als mich.

: Ein starker Sender mit guten Songs, der auch einen höheren Platz verdient hätte. Allerdings bin ich kein großer Fan von spanischem Hip-Hop. Hohe Qualität, die andere Spieler vielleicht umso mehr begeistert als mich. Platz 8 – 91.9 Royal Blue Radio : Der Jazz-Channel. Ich mag den Channel tatsächlich sehr, aber eher situationsbedingt. Es ist schon ziemlich lustig, diese Musik nach einer besonders blutrünstigen Mission zu spielen, während man sich vom Tatort entfernt. Alleine dafür respektiere ich Royal Blue. Sonst ist er mir aber zu edel und etwas zu „Corpo“.

: Der Jazz-Channel. Ich mag den Channel tatsächlich sehr, aber eher situationsbedingt. Es ist schon ziemlich lustig, diese Musik nach einer besonders blutrünstigen Mission zu spielen, während man sich vom Tatort entfernt. Alleine dafür respektiere ich Royal Blue. Sonst ist er mir aber zu edel und etwas zu „Corpo“. Platz 7 – 92.9 NightFM : Mein Lieblingssender fürs Combat. Sehr, sehr bassig, passt einfach perfekt!

: Mein Lieblingssender fürs Combat. Sehr, sehr bassig, passt einfach perfekt! Platz 6 – 89.3 Radio Vexelstrom: Ein guter Rock-Channel, der wirklich stark ist, aber nicht an den etwas besseren Rock-Sender herankommt. Allerdings spielen sie Resist and Disorder, einen meiner Lieblingssongs des Spiels. Aber nur weil ich den einen Song gerne mag, höre ich nicht stundenlang dem Channel zu, um ihn mit etwas Glück zu erwischen. (Reinhören tue ich trotzdem gerne.)

Auf den nächsten Seiten gibt es meine Top 5, dieses Mal etwas genauer beschrieben.