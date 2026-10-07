WoW: Wer zu viele Quests gemacht hat, wurde von Blizzard gebannt

Eine bestimmte Quest durfte man nur einmal erfüllen. Wer es häufiger gemacht hat, der wurde mit einer Accountstrafe in World of Warcraft belegt.

Es klingt wieder wie eine dieser Geschichten, bei denen man sehr tief seufzen will und nur leise „Ach, Blizzard“, murmeln will. Doch als der wöchentliche Reset in WoW anstand, haben manche Spieler zu viele Quests abgeschlossen. Die Folge davon: Ihr Account wurde temporär gesperrt. Dabei wurden auch einige erwischt, die sicher nichts Böses im Schilde führten.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Was ist vorgefallen? In World of Warcraft beginnt diese Woche eine neue Erleichterung, denn ab jetzt kann man bei einem NPC in Silbermond jede Woche „Bonus Rolls“ bekommen. Damit hat man zusätzliche Chancen auf Beute bei einem Boss der eigenen Wahl.

Vorgesehen war, dass jeder Charakter sich jede Woche einen einzigen Bonus Roll abholen kann. Doch die Quest, die dafür notwendig war, wurde mehrfach vergeben – es gab kein Limit. Wer entsprechende Ressourcen hatte, konnte sich einfach bis zu 20 „Bonus Rolls“ abholen und sah sich einer Woche im Beute-Schlaraffenland gegenüber.

Bonus Rolls sind ohnehin mächtig – sie haben für viele die wöchentliche Schatzkiste entwertet.

Zu viele Bonus Rolls sorgten für Bann

Warum gab es dafür einen Bann? Von Blizzard war nicht vorgesehen, dass man die Quest mehrfach abschließen kann, sondern nur ein einziges Mal pro Woche. Allerdings hatte man bei der Entwicklung wohl eine Markierung falsch gesetzt, sodass die Quest unendlich oft abgeschlossen werden konnte, sofern man bereit war, Ressourcen wie Veteranen-Wappen oder Leerenlichtmergel mehrfach auszugeben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Als Blizzard den Fehler bemerkt hat, wurden die Accounts von Charakteren, die zu viele „Bonus Rolls“ bekommen haben, temporär vom Spiel ausgeschlossen. Die meisten Strafen erstrecken sich lediglich über 24 Stunden. Der Grund dafür ist, dass Blizzard die Zeit benötigt, um den Charakteren die überzähligen Bonus Rolls wieder wegzunehmen. Erst danach werden die Accounts wieder freigeschaltet, sodass die Charaktere sich nicht komplett mit „Bonus Roll“-Beute ausrüsten konnten.

Das Problem hier ist allerdings, dass Blizzard Spielerinnen und Spieler bestraft, die womöglich gar nicht wissen, dass sie einen Exploit genutzt haben. Denn in der letzten Saison konnte man die Quest für den Erhalt von Bonus Rolls auch mehrfach pro Woche abschließen. Manche werden sich einfach gedacht haben: Das soll wohl so.

Cortyn meint: Die Sache ist für Blizzard ziemlich peinlich und sorgt dafür, dass wieder Stimmen laut werden, die fragen: Warum erscheint neuer Content mit so gravierenden Fehlern? Immerhin wäre es ein leichtes gewesen, die Quest vor dem Erscheinen einfach zu überprüfen, ob sie mehrfach oder nur einmalig abgeschlossen werden kann.

Vermutlich war die temporäre Accountsperre dann notwendig, um schlicht zu verhindern, dass einige Charaktere viel zu viel starke Beute bekommen und die Balance damit komplett aus dem Ruder läuft. Doch dass hier auch „Unschuldige“ eine Strafe bekommen (neben denen, die sehr genau wussten, dass sie einen Exploit ausnutzen), ist schon eine eher peinliche Sache für Blizzard.

Vielleicht liegen solche Fehler aber auch daran, dass World of Warcraft inzwischen immer schneller immer mehr neue Inhalte heraushaut. Das führt ohnehin schon zu einer Kritik, die man sich früher kaum hatte vorstellen können: Früher gab es zu wenig Content, jetzt beschweren sich viele, dass es zu viel gibt.